ARA San Juan: Macri apeló el procesamiento por espionaje

El expresidente apeló su procesamiento en la causa en la que se investiga el supuesto espionaje ilegal a los familiares de tripulantes del ARA San Juan

La defensa del expresidente Mauricio Macri apeló el procesamiento que le dictó el juez federal interino de Dolores, Martín Bava, en la causa en la que se investiga el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.

El recurso fue presentado por su abogado Pablo Lanusse y ahora el Tribunal de Apelaciones de esa ciudad bonaerense revisará el fallo del juez federal subrogante de Dolores Martín Bava, quien procesó a Macri.

En el escrito se sostuvo que el juez actuó con "prejuzgamiento" al procesar a Macri y prohibirle la salida del país.

Procesado y embargado

La semana pasada el exmandatario fue procesado y embargado bajo las figuras de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor y abuso de autoridad, por espiar durante un año a viudas, a madres, hermanas y familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan.

"Fue Mauricio Macri quien no solo permitió la realización de esas tareas ilegales, sino utilizó esa información para tomar decisiones", es la conclusión a la que llegó el juez de Dolores Martín Bava al procesar al expresidente por espionaje a los familiares de las víctimas del submarino, tras analizar numerosa documentación.

Posteriormente, Bava le notificó oficialmente a la defensa de Mauricio Macri que el ex presidente tiene prohibida la salida del país, a raíz del procesamiento por el presunto espionaje.

"Me dirijo a Ud. por disposición de Su Señoría a fin de ponerla en conocimiento que el día 1º de diciembre del corriente se dispuso la prohibición de salida del país del imputado Mauricio Macri", expresó la notificación enviada por el secretario del juzgado, Maximiliano Chichizola.

La nota, dirigida a Pablo Lanusse y Jimena Pisoni, defensores del ex jefe del Estado, explicó que la vigencia de la medida rige "a partir del reingreso a la República Argentina", lo que ocurrió el pasado 1º de diciembre.

Macri fue procesado por violación a la ley de Inteligencia y a los deberes de funcionario público, y sufrió además un embargo de 100 millones de pesos y la prohibición de salida del país.

Contra el kirchnerismo

Macri afirmó que "el kirchnerismo es una derivación más violenta del populismo" y consideró que "está llegando a su fin" en la Argentina.

Durante su viaje a Chile, donde viajó como titular de la Fundación FIFA, Macri subrayó que Juntos por el Cambio "volverá a ser Gobierno en el 2023″.

"El populismo un fenómeno que va de la mano con las autocracias, que ante la falta de respuestas dice: ‘Yo lo resuelvo’, ‘yo te doy todo si me das más poder’. El populismo promete presente a costa de destruir el futuro. Y con la velocidad en la que se vive, a la ciudadanía le cuesta darse cuenta. Por ejemplo, cuando extrae sus ahorros de los fondos de pensiones, el día de mañana no va a tener nada. Te darán una alegría hoy, pero cuando los años pasen, todos envejecemos", resaltó Macri.

En declaraciones al diario El Mercurio, de Chile, señaló: "El kirchnerismo es una derivación del populismo, tal vez más violenta, más extrema, pero es una variante. Y está llegando a su fin, claramente. El populismo, sin recursos, no tiene nada que ofrecer".

Disculpas

En tanto, el ex presidente se refirió al vínculo entre los gobierno de Alberto Fernández y el chileno Sebastián Piñera, y sostuvo que le da "mucha pena" que no se pueda "arreglar dialogando".

"Cualquier problema que tengamos lo vamos a arreglar dialogando, porque somos hermanos y nuestro destino es la integración. Ningún problema nos va a separar", indicó Macri.

Y pidió "disculpas" en nombre de la Argentina por los dichos del embajador Rafael Bielsa sobre el candidato José Antonio Kast, quien compite por la presidencia del país trasandino el próximo 19 de diciembre.

"Quiero pedir disculpas por los desafortunados comentarios y comparaciones que tuvo el Presidente, que encima no eran verdad. El populismo siempre usa la mentira para decir cosas que no son así. Chile ha tenido un manejo impecable de la pandemia y no podemos decir lo mismo de Argentina", remarcó.

Aseguró, además, que le dieron "vergüenza ajena los comentarios del embajador Bielsa", y agregó: "Y de huevo, hay responsabilidad del gobierno. Si uno no nombra a un embajador de carrera, hay que estar seguro de nombrar a alguien con sensatez y, ante todo, prudencia. Son cosas que no tiene el embajador de Argentina en Chile. Pero él no representa el sentimiento de los argentinos. Los argentinos respetamos y queremos a nuestros hermanos chilenos y entendemos que tenemos un destino común".