Guerra en sindicato de gastronómicos: Barrionuevo quiere una caja de u$s40 millones

El tándem Barrionuevo-Camaño que conduce los destinos de los trabajadores gastronómicos sindicalizados desde hace casi cuatro décadas, se rompió de manera definitiva y, con abogados mediante, sobre el final de las carreras de los dos sindicalistas.

Hay varias querellas entre ellos pero también hay "40 millones de razones" para dar la pelea hasta el final y que explican la tensión que vive la filial más poderosa del sindicato por la cantidad de afiliados que posee, su capacidad de negociación y la cantidad de establecimientos donde posee influencia.

Dante Camaño, al frente de la seccional Capital desde 1984, logró un fallo favorable de la Justicia laboral que es casi un knock out técnico para las aspiraciones de la lista Azul y Blanca de Humberto Ballhorst de removerlo de su puesto.

A pesar que Ballhorst y Luis Barrionuevo han expresado a través de un comunicado que "se agotarán todas las instancias judiciales para participar de elecciones libres y genuinas como nos merecemos todos los trabajadores/as gastronómicos de la Ciudad de Buenos Aires" y afirmaron que "las elecciones se ganan con votos verdaderos y no en estrados judiciales", Camaño avanzó decididamente en la suspensión de la elección que había sido reprogramada para el 15 de marzo próximo.

A través de una comunicación fechada el 7 de marzo se informó que "en razón de la medida dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo N°37, a cargo de la Dra. Ana Clara Alfie, quedan suspendidas las elecciones para el día 15/03/2022, por lo tanto no se realizarán en el predio de Parque Norte, ni en los demás establecimientos a tal fin."

La mención de Parque Norte, predio mercantil del gremio que conduce Armando Cavalieri, no es ociosa en el texto. Juan Castro es gastronómico y abogado, ocupa el puesto de secretario administrativo y es el referente de confianza de Camaño para llevar adelante la lucha burocrática y judicial que se planteó el 3 de diciembre, el día después de las elecciones en la seccional Capital de Uthgra.

Ni bien reasumió al frente de gastronómicos a nivel nacional, Barrionuevo echó a Camaño de la conducción de la obra social.

Acerca de la razón por la que se iba a votar en la sede de otro sindicato, Castro explicó, "Porque la hija de Luis Barrionuevo tiene la concesión del lugar. La hija es empresaria gastronómica y tiene una compañía que se llama Sano y bueno. Esto no está bien. ¿Cómo se iba a desarrollar la elección en un lugar manejado por la hija de Barrionuevo? Por eso le pedimos a la Justicia y al Ministerio de Trabajo que convalide la elección que realizamos en diciembre. Tenemos que ir por la libertad sindical porque, indudablemente, lo que estaban buscando con ese cambio de sede era que sucediera algo malo. No queremos que nos ayuden en nada pero que garanticen la libertad sindical. Nosotros no íbamos a permitir que nos saquen de nuestra sede".

Finalmente, no hubo más que advertencias verbales acerca de los inconvenientes que hubieran ocasionado realizar las elecciones fuera de la sede tradicional del barrio de Constitución porque la jueza Ana Clara Alfie, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo, revirtió el fallo que ordenaba unas nuevas elecciones para el próximo 15 de marzo y dejó sin efecto la suspensión que realizó la junta electoral central de los últimos comicios "por irregularidades".

"Reitero que el argumento utilizado por la Junta Electoral Central, en cuanto a que no se habría permitido a los fiscales de una de las listas en contienda acompañar las urnas, no parece ser motivo razonable para la suspensión de una elección sindical", estableció la magistrada.

También señaló que "si bien hubo un grupo de personas que se valió de vías de hecho para perturbar la normalidad del acto, de todos modos, éste se desarrolló, pudiendo los afiliados expresar su voluntad mediante el voto secreto".

Dado a publicidad el fallo, Camaño afirmó a medios periodísticos "nosotros no tenemos patotas ni hombres armados. Ya no tiene sentido la estrategia judicial de Luis Barrionuevo. Quedó firme la validación de las elecciones que ganamos el 2 de diciembre".

Acerca de Luis Barrionuevo fue categórico "está en una tribu en la que sólo quieren ver cómo pueden chorear".

Casi una frase amable, la que expidió contra su ex cuñado, teniendo en cuenta que Barrionuevo ni bien reasumió al frente del gremio a nivel nacional, lo echó de la conducción de la obra social.

Se explicó entonces, el 19 de diciembre pasado cuando "bandeja" Barrionuevo renovó su mandato con 79 años hasta el 2025, que "los motivos de esta decisión responden a que el señor Camaño no estuvo a la altura de las circunstancias que demanda la tarea de ejercer de forma responsable la gestión de una obra social como lo es Osuthgra, que durante los últimos tiempos no ha atravesado una situación favorable y que con la pandemia fue considerablemente desatendida".

Dicen cerca de Barrionuevo que en sus oficinas de la avenida de Mayo, sus abogados están preparando un recurso de apelación de la medida adoptada por la jueza Ana Clara Alfie.

Hay u$s40 millones para manejar, ahorrados en las cuentas de la filial capital, pero, además, hay recelos familiares.

Dante es hermano de Graciela Camaño, diputada nacional, que se encuentra distanciada de su marido Luis Barrionuevo después de 45 años de convivencia. Hace unos meses, el 14 de octubre, Graciela subió una fotografía junto a su hermano sindicalista en su cuenta de Twitter donde afirmó, "Visité la Sección CABA de Gastronómicos. Rememoramos lindos tiempos con mis queridos amigos. Toda la fuerza para el próximo proceso electoral, ustedes son buenos y honestos dirigentes sindicales. No dudo de que los afiliados sabrán apreciar el esfuerzo."

Desde ese momento gastronómicos se dividió en dos facciones o dos familias antagonistas que luchan por el control de un gremio que ha sido de los más golpeados por la pandemia y las cuarentenas que produjo la crisis por el coronavirus.