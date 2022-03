Indemnizan a trabajador por "burnout": sufrió ataques de ansiedad por la presión y ambiente laboral hostil

La Cámara Civil, Comercial, Minas y Laboral N°2 de Villa Mercedes, San Luis, confirmó una sentencia y ordenó indemnizar a un trabajador que presentó secuelas orgánicas y psíquicas del "Síndrome del Burnout", o más conocido como "síndrome del quemado" o "síndrome de cabeza quemada".

En el caso, el trabajador se desempeñó por más de 5 años en el área de recursos humanos de una empresa ubicada en la localidad de Villa Mercedes.

En la demanda, los abogados narraron que el hombre ingresó a trabajar en abril del 2011 como jefe de recursos humanos y en el área operativa de control de personal, donde contaba con personal a su cargo.

Entre ellos estaba un supervisor, un analista Hard, un analista Soft, un licenciado en higiene y seguridad y medio ambiente, un técnico en higiene y seguridad, un médico de planta y dos enfermeros, el servicio de vigilancia patrimonial, teniendo a su cargo comedor, intendencia y negociación sindical dificultosa por ser la única planta dedicada al rubro.

En el caso, se comprobó que el trabajador no podía pasar por el frente de la empresa sin sentirse angustiado

Indemnizado por "burnout": trabajo bajo presión en ambiente laboral hostil

Indicó que trabajó bajo presión, sin capacitación, ni higiene y seguridad, en un ambiente de trabajo hostil.

El estrés continuo de trabajo derivó en un pre infarto en el año 2015 y antes, en mononucleosis, con arribo a Burnout luego de la somatización a través de dolencias gastrointestinales, con indicación de reposo laboral más tratamiento psicológico, por lo que durante seis meses permaneció alejado de su trabajo.

En septiembre del 2016 se le diagnosticó una incapacidad parcial y permanente consolidada del 30 por ciento.

Como pruebas se presentaron certificados que dieron cuenta de la atención de la médica psiquiatra y del trastorno de ansiedad con componentes fóbicos y somatizaciones.

Como resultado de la pericia médica incorporada en el expediente, se le diagnosticó un síndrome ansioso, con componentes fóbicos y somatizaciones.

Según indicó el informe médico, el hombre "no podía pasar" frente a la empresa.

La empresa y la ART deberán pagar la indemnización

Los argumentos de la Justicia para ordenar la indemnización

Con todas esas pruebas, la jueza de primera instancia Cynthia Alcaraz Díaz pudo determinar la "relación causal adecuada entre las tareas desarrolladas por la parte actora, implicando ello la actividad riesgosa que devino en estado incapacitante de su salud".

En relación al empleador, la magistrada estimó que debió "crear las condiciones de realización del trabajo para que el mismo se cumpla de tal forma que se prevengan y eviten perjuicios en la salud física y psíquica del trabajador".

Finalmente, la jueza resolvió hacer lugar a la demanda por daños y perjuicios y ordenó que la empresa y la aseguradora de riesgos de trabajo paguen una indemnización.

La resolución judicial fue confirmada en segunda instancia por la Cámara Civil, Comercial, Minas y Laboral N°2, integrada en esa oportunidad por las Teresa de Lourdes Maletto y María Nazarena Chada.

¿Qué es el burnout?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al burnout como una condición no médica de agotamiento ocupacional en relación a la actividad de trabajo, que resulta en estrés crónico por su mal manejo.

Qué es el burnout o estrés laboral crónico según la Organización Mundial de la Salud

A este fenómeno llamado también estrés laboral, lo caracterizan tres síntomas:

- Agotamiento profundo

- Cinismo y desapego en relación al trabajo

- Sentimiento de ineficacia y falta de satisfacción laboral

Todo resulta también en una emoción de despersonalización y desapego de los empleados que sufren burnout. En el caso de los expertos IT que fueron relevados por Yerbo, uno de cada 4 dijo tener esas sensaciones y temer que su empleo lo estuviese volviendo más insensible y duro con las personas que lo rodeaban en el trabajo.

La pandemia hizo lo suyo para que esta sensación se extendiera más ampliamente en la sociedad confinada a su hogar para prevenir la expansión del virus. En la Argentina la cantidad de personas que registraron agotamiento por burnout fue del 5% más por este motivo.

Burnout: el regreso a la presencialidad trajo nuevas fuentes de ansiedad y estrés a los profesionales

Pero con el fin de la pandemia no llegó la vuelta de la "normalidad" para las personas respecto de su salud mental. Por el contrario, un estudio de Adecco Argentina reveló que casi 9 de cada 10 profesionales en el país sufre de agotamiento, mientras que el 81% asegura estar más quemado ahora que al comienzo de la pandemia.

A tener en cuenta

No todo se circunscribe a las circunstancias personales, porque caer o no en esta patología depende mucho de la personalidad del profesional o ejecutivo, también existen motivos para la aparición de esta enfermedad que están directamente vinculados con el ambiente laboral.

Los especialistas remarcan que "hay situaciones de estrés prolongado que no terminan en total y absoluto burn out, pero que conllevan la somatización de la aflicción, o al incremento del riesgo de enfermedades 'inculpables' o accidentes de trabajo: estas enfermedades son en realidad originadas por el estrés".

Los síntomas descriptos no sólo repercuten en el trabajador sino además en la propia organización empresarial, en cuanto a su funcionamiento y rendimiento en las tareas de la propia organización.

La enfermedad posee varios niveles: leve, moderado, grave o extremo, pero todos recaen en los síntomas comunes a la afección en mayor o menor medida tales como cefaleas, insomnio, afecciones gastrointestinales, fatiga, dolores del cuerpo en general y respecto de lo psicológico, disminución de la motivación para concurrir y realizar las tareas, dificultad para concentrarse, depresión, irritabilidad, frustración, negativismo, entre otras.

Es recomendable adoptar políticas de recursos humanos tendientes a prevenir y detectar estas patologías, que incluyan la realización de exámenes médicos preocupacionales para conocer en profundidad la personalidad del candidato.

De esta manera, consideran necesaria una ley que distinga cuáles son las conductas que tipifican al mobbing o acoso moral y cuáles no, a los fines de no caer en confusión con otras figuras como el burn out, el estrés laboral o el acoso sexual entre otras.