Presentan proyecto para crear un nuevo feriado nacional: qué día sería

Diputados de la provincia de Jujuy elevaron un proyecto para implementar un nuevo feriado nacional, que se agregaría al calendario oficial. La fecha sería el 16 de junio, en conmemoración del fallecimiento de Manuel Arias, quien contribuyó en la guerra de independencia argentina hace 200 años.

La iniciativa surgió desde un grupo de legisladores jujeños del Frente de Todos, quienes impulsan un proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación para declarar, por única vez, el próximo 16 de junio como feriado nacional.

Se trata de los diputados Carolina Moisés, Leila Chaher y Julio Ferreyra, quienes hicieron la presentación del proyecto en conferencia de prensa.

La fecha elegida se debe a la conmemoración del bicentenario del fallecimiento del general humahuaqueño Manuel Eduardo Arias. En homenaje a la contribución del militar en la guerra por la independencia del país, fueron presentados otros proyectos que se suman a esta propuesta. Entre ellos la creación del museo nacional "Héroes de la independencia" junto a un instituto nacional que lleve el nombre del militar jujeño, según expusieron hoy en conferencia de prensa los diputados.

"Queríamos a partir de este paquete de proyectos poner en valor el aporte inmenso que hizo nuestro pueblo jujeño, encabezado por el general Arias, en la lucha independentista de nuestra Nación", explicó la diputada Leila Chaher.

Todos los feriados del año de acuerdo al calendario oficial del Ministerio del Interior

La iniciativa busca declarar por única vez como feriado nacional el día jueves 16 de junio, para que se conozca la gesta del General Arias como héroe en las batallas que se desarrollaron en la Quebrada de Humahuaca.

Carolina Moisés dijo que en el proyecto del museo intervienen historiadores y personalidades de la cultura de Jujuy, quienes están haciendo su aporte para concretar la idea. El objetivo con el museo "Héroes de la independencia" es generar un espacio similar al recientemente creado Instituto Güemesiano. Al mismo tiempo se pretende declarar, por ley, como monumento histórico nacional a la construcción erigida en homenaje a los héroes anónimos de la independencia en la ciudad de Humahuaca.

Esta serie de iniciativas se suma a otra anterior, en la que se pretende declarar al general Manuel Arias como "héroe nacional", en reconocimiento a "su valiosa contribución en la Guerra de la Independencia Argentina" y que enumera diferentes hitos en la carrera militar del general Manuel Arias, entre los que se pondera su papel en la batalla de Humahuaca de 1817, considerado como "uno de los hechos de armas más audaces y exitosos de la lucha por la Independencia, que marcó el principio del fin de la denominada Gran Invasión española", indicaron los legisladores.

¿Cuándo es el próximo fin de semana largo?

Gracias a los días que se celebran todos los años según el calendario oficial del Ministerio del Interior de la Nación, sumados a los feriados por fines turísticos, en el año habrá siete fines de semana largos.

Una vez terminada la Pascua, ¿cuándo es el próximo fin de semana largo en la Argentina?

Pasados los feriados de Semana Santa, los fines de semana largos que le quedarán al año son los siguientes:

El del 17 y 20 de junio , por el Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes y el del del Gral. Manuel Belgrano (4 días)

, por el Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes y el del del Gral. Manuel Belgrano (4 días) El del Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín, que se traslada del 17 al lunes 15 de agosto (tres días).

(tres días). El del 7 y 10 de octubre , el viernes es feriado con fines turísticos y el lunes es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se traslada desde el día 12 (4 días).

, el viernes es feriado con fines turísticos y el lunes es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se traslada desde el día 12 (4 días). El 20 de noviembre, el Día de la Soberanía Nacional, junto con el lunes 21, que será feriado con fines turísticos (3 días)

que será feriado con fines turísticos (3 días) El jueves 8 de diciembre, Inmaculada Concepción de María, que se completará con el día 9, un feriado con fines turísticos (4 días)

Los fines de semana largos serán la ocasión para salir de vacaciones

Son éstos entonces los mejores feriados para empalmar con unas buenas vacaciones y tomarse descansos de relax más extensos, de la mano del calendario oficial 2022.

¿Qué diferencia hay entre feriados y días no laborables?

Los feriados y los días no laborables en la Argentina tienen diferencias que todos los empleados deben conocer para poder saber cuándo deben trabajar, cuándo no y qué pueden exigir en cada caso.

Durante los feriados los empleados no tienen la obligación de trabajar. Si lo hacen, se les debe abonar jornada doble (un 100% más que un día normal). Y cuando un día feriado tradicional no se trabaja, se abona a los empleados como jornada simple, aunque no hayan concurrido a la oficina o realizado tareas.

¿Qué diferencia hay entre los feriados y los días no laborables? ¿Y cómo se paga cada uno?

En los días no laborables, a diferencia de los feriados nacionales (trasladables o no trasladables), los empleadores son quienes tienen la decisión de hacer trabajar o no a sus empleados.

En ese caso, si esa fecha se prestan tareas no se incluye ningún pago adicional ni diferenciado, es decir que el es igual que cualquier otro día en que la persona trabaje. Sin embargo, la distinción con los días regulares de trabajo está en otro lado: si no hay actividad laboral por decisión del empleador, el día no se recupera.

Por otra parte, una jornada considerada como "día no laborable" sí afecta a la administración pública. "No laborable" significa que las empresas y empleadores tienen la potestad de determinar si les dan o no el día libre a sus empleados, por lo cual no corre para todos los trabajadores por igual.

No obstante es importante definir que en los casos en los que los empleadores decidan que se trabaja en esas fechas, esa jornada se abona de manera normal, sin obligación de que el trabajador perciba un adicional como ocurre con los días feriados, que se pagan el doble.