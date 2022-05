Lorenzetti criticó al ministro de Justicia Martín Soria: "No vemos ninguna gestión"

El juez de la Corte remarcó que no existe una política judicial concreta. Qué dijo del proyecto para modificar el número de integrantes del Tribunal

Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fue crítico esta mañana con la política judicial por parte del Gobierno nacional en general y apuntó en particular al ministro de Justicia Martín Soria

"No vemos ninguna gestión", comentó en relación al trabajo del funcionario. También habló del proyecto de ley que se busca dialogar en el Congreso para modificar el número de integrantes del Máximo Tribunal.

"Nosotros no vemos ninguna gestión hasta ahora. No hay ninguna propuesta concreta de gestión, de manera que la Corte está haciendo lo que hizo siempre", manifestó el al ser consultado en el canal LN+ por su relación con Martín Soria y el trabajo del ministro de Justicia de la Nación.

En ese sentido, continuó en su evaluación: "No tenemos ninguna propuesta del ministerio para tratar, de diálogo o modificaciones legislativas. Siempre hemos tenido políticas de Estado del Poder Judicial que lidera la Corte y que son conocidas. Las hemos mantenido durante más de una década. Ahora uno de los temas centrales va a ser vinculado a la selección de jueces y a la administración porque la Corte está a cargo del Consejo (de la Magistratura) mientras que el Congreso no decida otra cosa".

Luego, Lorenzetti se refirió puntualmente a Soria: "No hemos tenido más que una visita, que fue pública. Después no hemos tenido ninguna relación".

Lorenzetti habló del proyecto que busca modificar el número de integrantes del Máximo Tribunal

Debate de los jueces federales

Las declaraciones de Lorenzetti se dieron en la previa a la jornada de debate organizada por la Asociación de Jueces Federales de la Argentina (AJUFE) para mañana 12 de mayo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, ciudad donde preocupa el crecimiento de ciertos sectores con el narcotráfico y que suma casi 100 muertes vinculadas a este flagelo.

Allí, los magistrados federales de todo el país mantendrán un encuentro bajo el título "El juzgamiento del narcotráfico" y contarán con la presencia de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. También estará el procurador general de la Nación, Eduardo Casal.

"Nuestra preocupación central es la población. No debe ser una cuestión corporativa. Es un respaldo, nos preocupamos lo que sucede en Rosario. Eso ocurre en todo el país", señaló Lorenzetti en relación al evento y aclaró, en un escenario político marcado por la interna que registra el Gobierno nacional: "Tenemos que ayudar a la población y terminar con disputas menores y coordinar trabajo en común".

"Creo que es hora que tomemos el tema seriamente —agregó sobre la lucha contre el narcotráfico—. Esto no significa hacer declaraciones o griteríos. Significa trabajo concreto que vamos a proponer. Hay que decir basta, trabajaremos en serio y coordinemos el trabajo. Pensemos en la población. Esto no puede seguir así ni en Rosario ni en ningún lugar del país. Ojalá dejemos de discutir cosas que a veces nos separan, en este tema tenemos que estar unidos. Tenemos que dejar de lado las cuestiones menores: los deseos de protagonismo, las cuestiones electorales. Vivimos una verdadera tragedia".

"Tenemos que ayudar a la población y terminar con disputas menores", dijo el ministro de la Corte Suprema

Al ser consultado por el periodista Luis Novaresio sobre la existencia de diálogo entre la Corte y el Poder Ejecutivo, Lorenzetti precisó: "No hay una política judicial concreta que habilite al diálogo. El diálogo debería ser con el Congreso ahora que está tratando leyes".

El Senado continuará hoy en un plenario de comisiones con la discusión de los proyectos de ley presentados para modificar la composición de la Corte Suprema de Justicia y elevar el número de sus representantes.

"No se puede cambiar a cada rato la cantidad de miembros de una Corte como la del Congreso o como la de la presidencia. Hay que tratar de dar tranquilidad, serenidad. Eso creo que es muy importante. Los ciudadanos, lo que quieren y necesitan urgentemente, es tranquilidad y que las instituciones los protejan. Entonces, si los cambiamos constantemente, generamos un alto nivel de incertidumbre", analizó en este aspecto el integrante del Máximo Tribunal.

"Por otro lado, creo que cualquier cambio que se haga en el Congreso es interesante que se discuta también con los Poderes del Estado. Nosotros siempre estamos abiertos al diálogo institucional", agregó Lorenzetti.

Proyectos de ley

Este miércoles, además, la Cámara de Diputados lleva adelante una jornada de actividad intensa con el debate en comisión de tres proyectos de alto perfil, entre los que se encuentra la reforma del Consejo de la Magistratura.

El ex presidente de la Corte también habló al respecto: "Hemos escuchado en los últimos días distintas personas que hablan de este tema. Habló Boudou, habló Moyano y ahora habló Carrió. Hablan por razones políticas y tienen todo el derecho de hacerlo y la prensa de reflejarlo. Institucionalmente eso es absolutamente irrelevante".

Luego, continuó: "Lo que la Corte dijo es muy claro: primero, que la ley fue declarada inconstitucional; segundo, todos los ministros coincidimos que el Congreso tiene que dictar una nueva ley; tercero, restituir la ley anterior y ahí yo no compartí. Es el criterio de la mayoría y es lo que corresponde aplicar".

Te puede interesar Tres mitos urbanos del derecho que no podés desconocer

¿Usted está en contra de que la Corte presida el Consejo?, le preguntaron en este sentido a Lorenzetti, quien respondió: "No hemos dicho nada al respecto. Hay muchos proyectos en debate. Son facultades del Congreso, no intervenimos en eso. Si nos preguntan, podemos dar opiniones cada uno en forma personal pero la Corte, institucionalmente, se expresa por sus fallos. La sentencia es muy clara: el Congreso debe legislar y hay que esperar. No se puede andar a los gritos haciendo denuncias. Hay que tratar de respetar las instituciones".