Generación Zoe: Leonardo Cositorto declaró ante la Justicia y dijo que él es uno de los damnificados

En medio de un fuerte operativo de seguridad, Leonardo Cositorto, CEO de Generación Zoe, declaró ante la Justicia de la provincia de Salta, adonde se lo acusa de estafas reiteradas y asociación ilícita. El acusado a la sede de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) de la capital salteña. Ante la prensa negó las acusaciones y volvió a afirmar que él es "uno de los damnificados" en el escándalo, en el que hay decenas de víctimas.

"Política, empresarios corruptos, medios comprados y la Justicia, esa es la gran estafa argentina. Yo soy parte de los damnificados de esta gran estafa", declaró Cositorto visiblemente enojado, mientras lo llevaban esposado.

El detenido llegó a Salta en medio de un fuerte operativo de seguridad y escoltado por personal del Grupo Operativo Policial de Alto Riesgo (Gopar) y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Lo trasladaron con un chaleco antibalas y un casco de protección.

Quien lo convocó fue la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, que atiende más de 60 denuncias por estafas reiteradas y asociación ilícita, realizadas por inversores en el holding empresarial Generación Zoe.

Este jueves, antes de la llegada del CEO de Generación Zoe, la fiscal Salinas Odorisio ordenó allanamientos en los domicilios de los responsables de la financiera que funcionaba en el barrio Tres Cerritos, en Salta. En esos operativos fueron detenidas cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, y se secuestraron un vehículo, celulares y documentación relacionada a la causa.

Por otra parte, desde la UDEC también se solicitó al Juzgado de Garantías la inmovilización de todas las cuentas bancarias de Generación Zoe y de los detenidos, explicaron fuentes judiciales a la agencia de noticias Télam.

Leonardo Cositorto, CEO de Generación Zoe, está acusado de estafas y asociación ilícita

Generación Zoe: Cositorto declaró en Salta por "estafas"

Antes de ingresar a la audiencia, Mauricio Óssola y Roberto Barrionuevo, los abogados que representan a los damnificados, hablaron con la prensa y señalaron que el esquema de Zoe en Salta incluía a "cinco personas".

"En Salta son cinco las personas que estaban a cargo, que eran las cabezas, y uno era el director", dijo el abogado Barrionuevo, quien además aclaró que eran "socios" de la empresa y no empleados. "Formaron parte del ardid y engaño que se montó", aseguró.

Sin mencionarlo, el mensaje del letrado apunta a Ricardo Vilardel, señalado como principal responsable de la empresa en Salta. Es que el pasado 13 de abril, según cita el diario local El Tribuno, Vilardel había realizado una conferencia de prensa en la que dio detalles de cómo trabajaba la organización y entonces sostuvo que ellos "solo cumplían órdenes" de Cositorto.

Los otros detenidos apuntan a Cositorto

"Muchos no quieren admitir que fuimos empleados. Hemos recibido órdenes del señor Leonardo Cositorto para administrar, llevar y recibir los pagos correspondientes a cada persona. Aquí no se hacía nada si él no lo decidía o autorizaba", aseguró en ese entonces Vilardel.

Según su testimonio, la empresa había trabajado normalmente hasta fines de febrero, cuando por orden del CEO se cerró la oficina salteña. Estima que unas 650 personas de toda la provincia habían hecho depósitos, posiblemente tentados por rendimientos financieros que estaban muy por encima de los razonables.

Los damnificados reclaman la devolución de los fondos que invirtieron en Generación Zoe

En ese momento, Vilardel incluso evitó referirse al esquema de Zoe como una "pirámide". "No puedo decir que hubo estafa piramidal exactamente porque yo he visto acá que cuando Cositorto tenía que enviar dinero a la gente para pagar, lo enviaba, y cuando se tenía que mandar de acá para él, se enviaba todo", había declarado Vilardel.

"El cierre lo hizo pactando fechas de pago con la gente, obviamente hasta el día de hoy no se cumplió con ninguna y la gente salió a responsabilizarnos y a decir barbaridades", había sumado Vilardel.

Te puede interesar Cambio clave en alquileres: prohibirán publicar precios en dólares y el cobro deberá ser bancarizado

En contrapartida, varios damnificados habían salido a negar esa versión y afirmaron que Vilardel cumplía el rol de captar inversores y que él firmaba los contratos en carácter de director.