Villa, más complicado: la pericia psiquiátrica a la denunciante determinó indicadores de abuso

La pericia psicológica que se le realizó a la mujer que denunció al jugador de Boca, Sebastián Villa, determinó que presenta "indicadores de abuso sexual". De esta manera, el futbolista colombiano quedó más complicado y podría ser llamado a declaración indagatoria esta misma semana.

Los informes indican que la víctima siente "angustia" cuando tiene que relatar los hechos y que presenta un "estres post traumático, trastornos del sueño y del apetito, miedo y aislamiento social".

La joven que denunció al futbolista de Boca no tiene perfil de "fabuladora" y nada indica que haya inventado el episodio en el que dijo haber sido víctima de una agresión sexual por parte de su ex pareja.

Así se desprende del examen al que fue sometida por facultativos oficiales el viernes pasado, como parte de la investigación por abuso sexual agravado y eventual intento de homicidio por parte de Villa.

Qué dice el informe psiquiátrico de la denunciante de Villa

Según el informe, la joven "no presenta ideación delirante" ni "padece ninguna enfermedad o trastorno mental que implique alguna perturbación en el grado de conciencia o afectación de la autocrítica o heterocrítica".

"Del relato de la víctima no se advierten indicadores de fabulación o mendacidad", concluyeron los expertos que la sometieron al peritaje.

Villa afronta cargos que podrían llevarlo a prisión entre 8 y 20 años

El resultado del peritaje psiquiátrico al que fue sometida el viernes pasado fue informado al Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, que lleva adelante la investigación.

Según el reporte, "los hechos materia de investigación no alcanzaron a corromper el normal desarrollo sexual esperado para la edad biológica y mental de la víctima".

Pero esa situación no invalida la existencia de una agresión de tipo sexual como la que describió y por la que padece episodios de "angustia", que derivan en "trastornos del sueño y del apetito, miedo y aislamiento social".

La víctima, en su actual estado, "no resulta peligrosa para sí o para terceros en forma inminente", no obstante lo cual "se recomienda realizar tratamiento psicológico o psiquiátrico y evaluación por asistencia a la víctima y psicodiagnóstico".

Cómo sigue la causa

Villa podría ser citado a indagatoria esta misma semana de acuerdo al proceso que está llevando adelante la Unidad Funcional de Instrucciones (UFI) 3 Especializada en Violencia Familiar y de Género, Abusos Sexuales y Delitos Conexos a la Trata de Personas de Lomas de Zamora.

En ese caso, el futbolista colombiano podría declarar como imputado o negarse, de acuerdo a la estrategia que le indique su representante legal, Martín Apolo.

Villa afronta cargos que podrían llevarlo a prisión entre 8 y 20 años.

El futbolista podría declarar como imputado o negarse, de acuerdo a la estrategia que le indique su representante legal

Boca saludó a Villa por su cumpleaños y estallaron los memes

Boca saludó el pasado jueves a Villa por su cumpleaños número 26, en medio de la grave denuncia contra él por abuso sexual y violencia de género, y los hinchas expresaron su bronca y descontento en las redes sociales.

"¡Feliz cumpleaños, Sebastián!", posteó la entidad de La Ribera en su cuenta oficial de Twitter y el mismo fue repudiado por los simpatizantes que se hicieron escuchar a través de diversos mensajes.

"Golpeador y violador. Lo queremos afuera del club AYER", señaló una seguidora, mientras que otra indicó: "Se ponen a disposición de la víctima y lo único que hicieron desde ese entonces es saludarlo y ratificarlo en el Club. Es una vergüenza". En tanto, otra respuesta fue: "¿Por qué estamos saludando a un hombre con denuncias de violencia de género? Son graves las denuncias contra Villa y es gravísimo que @BocaJrsOficial lo banque".

"No se puede creer que saluden a este tipo de persona que no hace más que tener causas por violación, @BocaJrsOficial apoya esto? Un club que dice ser el más grande? Por favor! Que mal queda parado entre estas actitudes y las declaraciones de Juan Román", señaló otro tuit.

El saludo de la cuenta oficial de Boca a Sebastián Villa

El enojo de la gente

Otra seguidora manifestó: "Boca tiene un protocolo contra la violencia de género, ¿Por qué no lo aplican en vez de usarlo para lavarse las manos en un comunicado? Con lo que costó aprobarlo, y encima esta misma comisión directiva!!".

"Paren muchachos. El club lo tiene que poner a disposición de la Justicia. Basta de naturalizar la violencia. Ojala que nunca le pase a alguna de sus hijas", expresó un hincha.

Una simpatizante dijo: "Quizás estaría bueno que usen al departamento de género para asesorarse sobre ciertas cuestiones. Boca es lo más grande que hay y hay que cuidar al club por sobre todas las cosas, nadie está por encima de Boca y menos un violín maltratador, DEJENSE DE JODER!!!!!!".

La gente estalló de bronca por el saludo de Boca a Villa

Los Simpson siempre son referencia a la hora de los memes

Los memes estallaron en redes sociales

La situación Judicial de Villa

La Justicia no resolvió la eximición de prisión que había solicitado el abogado del jugador de Boca Juniors para que no vaya preso en tanto el proceso esté en curso. Esto se debe a que por el momento "solo obra una denuncia en la causa". Esto quiere decir que hasta tanto el colombiano no esté formalmente imputado, la solicitud realizada por el letrado no se ajusta a los tiempos procesales.

Por el momento, no hay ningún pedido de detención en la causa y continúan las medidas de prueba. Se tomaron testimoniales a los testigos aportados por la denunciante y también se pidieron historiales migratorios, en tanto que se pidió al cuerpo medico que certifique las lesiones de las fotos y la constancia medica por abuso sexual con acceso.

Además, se solicitó información sobre las visitas al country de Ezeiza del día y la hora en que ocurrieron los hechos (26 de junio de 2021). En la nómina entregada figura el nombre de una de las testigos que ya declaró.

La prohibición de salida del país para Villa que pidieron los abogados de la denunciante fue negada debido a que ya pesa sobre el futbolista una restricción en el marco de una causa anterior por violencia de género que fue iniciada en abril de 2020 por su expareja, Daniela Cortés.