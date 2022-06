El Metaverso y sus implicancias legales

Metaverso es la palabra de moda, aunque pocos tienen claro cuál es su significado, para qué sirve, cuáles serán sus efectos jurídicos y cuáles son los principios éticos que lo rigen, entre otras cosas. Estos interrogantes tienen alguna respuesta, aproximada en algunos casos, y requieren de un manto de claridad para quienes transitamos el universo digital o nos exponemos al cambalache de las redes sociales que prometen ser sustituidas por el "metauniverso".

Metaverso no es un término nuevo, ya que dicho concepto se utilizó hace unos treinta años en la novela de ciencia ficción titulada "Snow Crash", escrita por Neal Stephenson y publicada en 1992. Asimismo, fue desplegado en la saga de películas Matrix y desarrollado en particular (junto a su tecnología), desde 2003, por Second Life, espacio virtual creado por la empresa norteamericana Linden Lab. Sin embargo, el termino cobro auge en el mundo empresarial cuando a fines del año pasado el grupo dirigido por Mark Zuckerberg, Facebook, pasó a llamarse Meta Platforms, Inc.

Esta tecnología, a la cual apuestan todas sus fichas las big tech, se presenta como un nuevo ecosistema virtual y tridimensional, que está siendo desarrollado activamente por empresas como Meta y Microsoft, que permite al usuario interactuar con otros usuarios en una realidad virtual (paralela a la real), en distintos ámbitos virtuales (trabajo, estudio, relaciones comerciales, de consumo y esparcimiento), en tiempo real y mediante la utilización de un avatar. En el Metaverso el usuario podrá crear un avatar que le permitirá encontrarse con otros muñequitos similares, en una realidad virtual paralela, para trabajar, socializar y adquirir bienes y/o servicios.

¿Qué implicancias legales presenta el Metaverso?

En el Metaverso pueden concurrir diversas situaciones o problemáticas que entrañan cuestiones jurídicas complejas que requieren del adecuado enfoque, estrategia y operativa legal para poder liberar todo su potencial de forma segura y adecuada.

Protección de Datos y Privacidad

La cantidad de datos a los que se tiene acceso en estas plataformas será exponencialmente mayor que a los que tenemos en la actualidad, por ende, los riesgos sobre el uso de esos datos también crecerán exponencialmente.

En el Metaverso se plantean retos legales en términos de protección de datos no será fácil establecer quién tiene la responsabilidad del tratamiento de los datos, roles y obligaciones legales asociadas, sobre todo en el caso de plataformas descentralizadas.

En este contexto, también es necesario determinar cómo se muestran a los usuarios los avisos de privacidad, cómo se articula la necesaria transparencia, qué entidades deben hacerlo y cuándo, también, se deberá evaluar cómo se puede dar el consentimiento, especialmente en lo que se refiere a datos especialmente protegidos, o cómo tratar los datos de menores conforme la ley aplicable.

El Metaverso abre nuevas oportunidades y experiencias, pero también nuevos riesgos.

Inteligencia Artificial

Cabe tener en cuenta que muchas interacciones dentro del Metaverso se basarán en modelos de Inteligencia Artificial. Por ello, habrá que tener muy presente la propuesta de Reglamento sobre IA, el cual prohíbe determinadas prácticas en esta materia y exige a los proveedores y usuarios (entre otros) el cumplimiento de diversas obligaciones en relación con los sistemas de IA. Sobre todo, de aquellos que puedan considerarse de alto riesgo, así como el cumplimiento de obligaciones de transparencia asociadas. Más allá de la UE, la regulación de la IA y el establecimiento de estándares internacionales en este ámbito deberán ser considerados bajo un modelo centrado en la protección de las personas.

Muchas interacciones dentro del Metaverso se basarán en modelos de Inteligencia Artificial, por lo que habrá que tener muy presente la propuesta de Reglamento sobre IA.

Propiedad Intelectual e Industrial

Existen múltiples desafíos en términos de propiedad intelectual e industrial. Desde cómo proteger la marca en un entorno virtual, hasta definir quién es el titular de los derechos que genera la colaboración conjunta de la creación de una obra el Metaverso, por ejemplo. Los principios de coautoría y copropiedad son complejos en tales circunstancias y protagonizarán uno de los mayores desafíos legales en este nuevo espacio virtual.

Tomando la legislación actual, podemos conseguir la protección de marcas sobre bienes intangibles en el Metaverso, solo si se la interpreta de manera extensiva. Las clases que surgen de la clasificación de Niza no establecen, por ejemplo, calzado en el Metaverso o calzado virtual, y así con todo el resto de los productos y servicios por proteger. Por este motivo, debe registrarse cada marca no solo en la clase que le correspondería en esta realidad, sino también como un software, para así lograr su protección en el Metaverso.

Derecho de Competencia

Con el objeto de prevenir comportamientos de monopolio en términos de prevención de intercambio de información confidencial, será importante el establecimiento de políticas y procedimientos, programas de formación y mecanismos de control para el fomento de mercados digitales apropiados, según las tendencias regulatorias internacionales en este sentido.

Es importante destacar que existen más implicaciones legales que hay que considerar en función del marco de actuación y el sector aplicable, por lo que el carácter sectorial y especial de la legislación de cada industria deberá también considerarse.

Sin lugar a duda, la función legal tiene una gran oportunidad de apoyar la innovación y transformación digital de la organización en estos nuevos entornos. La tecnología evoluciona muy rápido y es el momento de experimentar y probar de forma segura, alineándose con los objetivos estratégicos de la empresa, fomentando la expansión de nuevos modelos de negocio en el marco de su plan de transformación digital.

Los NFT serán fundamentales para el funcionamiento del Metaverso.

NFTs (Non Fungible Tokens): naturaleza jurídica y propiedad intelectual

Un NFT es un activo único, no divisible, a menudo vinculado a un objeto (por ejemplo, obra de arte, una foto o un activo del juego) que utiliza blockchain para registrar la propiedad y validar la autenticidad. No existe una regulación concreta en relación con los NFTs, por lo que es necesario analizar la naturaleza jurídica de estos de forma individual, atendiendo al propósito comercial y sus características principales, lo que es decisivo para establecer el marco jurídico de aplicación.

Asimismo, también existen retos de propiedad intelectual en torno a la emisión y comercialización de NFTs donde se necesita aclarar los derechos que se transmiten y su titularidad, así como el papel que juegan las plataformas que permiten su creación, intercambio y compraventa.

Gobernanza y DAOs (Decentralized Autonomous Organisations)

Existen algunos Metaversos descentralizados como, por ejemplo, Decentreland, gobernados por DAOs, organizaciones no sometidas al control de autoridad humana una vez han sido desplegadas y que en su gobierno no se encuentran bajo la influencia de terceros a la DAO (autónoma). Se diferencia, así, de la organización tradicional que tiene una estructura de gobierno jerárquica, controlada por los fundadores o la junta directiva.

Las DAOs se basan en smart contracts, lo que permite a las personas asumir la coordinación y gobierno de una organización mediante un conjunto de reglas autoejecutables y respaldadas en una red blockchain donde la única ley que rige es el protocolo especificado en un código de programación. Recientemente, Wyoming se convirtió en el primer estado de los EE. UU. en promulgar una legislación para permitir la formación de DAO como LLC, lo que confiere estatus legal e identidad a dichas entidades. Actualmente, en Argentina no se cuenta con regulación específica similar y es necesario analizar los retos legales a los que se enfrentan este tipo de entidades en jurisdicciones como nuestro país.

La realidad es que el Metaverso aún está en una etapa temprana. Pero considerando la velocidad con la que avanza la tecnología, no sería extraño que en el corto plazo se empiecen a explorar propuestas cada vez más tangibles, innovadoras y útiles que se ajusten a nuestra regulación normativa.