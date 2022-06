Fallo a favor de YPF: la petrolera obtuvo una victoria en EE.UU. y evitó el pago de una suma millonaria

En medio de las idas y venidas por el desabastecimiento y el aumento de precios del combustible, YPF obtuvo un fallo a favor por parte de la Corte de Delaware, en los Estados Unidos, en un caso relacionado con contaminación por parte de la empresa Maxus Energy Corporation, la que fue adquirida por la petrolera argentina en la década del 90.

Con este fallo favorable, YPF y Repsol evitan el pago por responsabilidad de daños ambientales de 14.000 millones de dólares.

Maxus Energy Corporation es una compañía que fue adquirida por la petrolera en 1995, con la que apuntaba a expandir su presencia a Estados Unidos.

Pero la firma tenía demandas por contaminación ambiental desde dos décadas atrás y al comprar esta empresa, YPF pasó a ser responsable por esas demandas. De esta manera, heredó un litigio por contaminación del río Passaic, en Nueva Jersey y zonas cercanas.

El origen de la demanda contra YPF

La Corte de Delaware fallo a favor de YPF

La demanda fue promovida por el Fideicomiso de Liquidación de Maxus Energy Corporation, que arrastraba un antiguo conflicto por daños ambientales.

Según informó la semana pasada la empresa en un comunicado a la Bolsa porteña, dos de sus subsidiarias, YPF Holdings y CLH Holdings, fueron notificadas de una demanda judicial promovida por Maxus -que quebró hace dos años- por hasta u$s 14.000 millones. El estado de Nueva Jersey acusó a Maxus de contaminar el río Passaic en las décadas del 50 y 60, mucho antes de que YPF comprara esa compañía.

En el texto presentado a la Bolsa, la compañía -controlada por el Estado nacional- había adelantado que en caso de ser notificada válidamente, se defendería "de cualquier acusación de que las operaciones corporativas referidas en el reclamo, las cuales se realizaron de acuerdo a las normas de gobierno corporativo y demás normativa aplicable, hagan responsable a YPF ante Maxus o sus acreedores".

La empresa aclaró que adquirió Maxus Energy en 1995 y "no ha causado contaminación ambiental alguna asociada al río Passaic ubicado en Nueva Jersey ni en ningún otro sitio relacionado con dicha adquisición".

En los 80, Maxus le había vendido Shamrock -en realidad, la supuesta responsable de la contaminación- a Occidental Petroleum Corporation (Oxy).

"Oxy le exige a Maxus, que quebró, que se haga cargo del pasivo ambiental. No tenemos nada que ver. En el peor escenarios lo que deberíamos pagar es el monto que ya fijó el Estado de Nueva Jersey, u$s140 millones. Pero creemos que ni eso corresponde. Los u$s14.000 millones no se sabe de dónde salen. No contaminamos nada y no operamos nunca en EEUU", explicaban la semana desde la petrolera local.

YPF compró Maxus Energy Corporation en 1995 para expandirse en Estados Unidos

Otra demanda contra YPF en Estados Unidos

Además, YPF también fue demandada por el fondo Burford, que reclama unos 3 mil millones de dólares por la expropiación de la petrolera.

A principios de este mes, un tribunal de Nueva York resolvió que este proceso debe continuar en Estados Unidos y no en la Argentina, como pretendía el gobierno argentino, que ahora apelaría ante la Corte Suprema de Estados Unidos.