Aprueban proyecto para mejorar la atención a clientes de tarjetas de crédito fuera del horario bancario

La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad un proyecto de ley referido a la atención de los usuarios de tarjetas de crédito, impulsado por la senadora neuquina Lucila Crexell (MN-JxC).

A través de la iniciativa, que pasó a Diputados, se busca sustituir el artículo 51 de la Ley 25.065 -de Tarjetas de Crédito- respecto de ampliar el horario de atención al cliente e incluir la asistencia de una persona humana.

De esta manera, se propone que "a los fines de garantizar la atención permanente al cliente en casos de urgencias, además de las operaciones y minimizar los riesgos por operaciones con tarjetas sustraídas o pérdidas, el emisor debe contar con un sistema de recepción telefónica de urgencias y denuncias que opere las 24 horas del día, en el cual el cliente pueda solicitar en todo momento ser asistido por una persona humana, debiendo identificar y registrar cada una de ellas con hora y número correlativo, el que deberá ser comunicado en el acto al denunciante".

Asimismo, el texto establece que "el sistema deberá permitir receptar la denuncia o urgencia, mediante la mención del DNI junto con otros datos que permitan la validación que la identidad del denunciante corresponde al legítimo usuario de la tarjeta a denunciar, no pudiéndose exigir el número de la tarjeta objeto de la denuncia". "La atención telefónica debe efectuarse en un tiempo razonable", agrega.

El proyecto estipula la atención humana de los clientes de tarjetas de crédito las 24 horas del día

El Senado también avanza con la moratoria previsional

El proyecto de moratoria previsional impulsado por los senadores kirchneristas avanza en el Congreso. La bancada oficialista del Senado logró aprobar la iniciativa frente a la abstención de Juntos por el Cambio que, en caso de repetirse en la Cámara de Diputados, podría facilitar la sanción de la ley.

La iniciativa, que establece un plan de pagos para que las personas en edad jubilatoria y pre jubilatoria que no tengan los 30 años de aportes puedan cancelar deuda previsional, fue aprobada por el Frente de Todos con 38 votos a favor, a los que se sumó la cordobesa Alejandra Vigo (que suele jugar con la oposición), 6 en contra y 18 abstenciones.

La decisión mayoritaria del interbloque de Juntos por el Cambio de no votar con el oficialismo pero tampoco rechazar el proyecto -con la excepción de 6 senadores del PRO- apuntó a no quedar parados "en contra de un tema sensible para mucha gente", deslizaron fuentes de la bancada a iProfesional. Y es que, según las estimaciones del oficialismo, se verían beneficiadas casi 800 mil personas.

Con la iniciativa ya girada a Diputados, la abstención del principal espacio opositor en el Senado pinta un panorama en principio favorable para la sanción definitiva de la ley en un escenario donde el oficialismo está mucho más justo con los números como es la Cámara baja.

Y es que si allí la oposición también decide abstenerse -algo que están evaluando según indicaron fuentes parlamentarias a este medio- lograr el quórum y la aprobación de la ley sería mucho más fácil para el Frente de Todos.

La moratoria previsional obtuvo el visto bueno del Senado.

Moratoria previsional: ¿de qué se trata el proyecto?

La iniciativa del Frente de Todos establece que las personas que estén por cumplir la edad jubilatoria (60 años las mujeres y 65 los hombres) entre 2022 y 2023 y no tengan los 30 años de aportes exigidos por la ley podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre de 2008, inclusive.

Esto se podrá hacer con un pago en hasta 120 cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

Por otra parte, contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los aportes necesarios, puedan anticiparse y empezar a pagar ellos los períodos faltantes.

Estas personas podrán pagar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, en coincidencia con lo que aportan los trabajadores y trabajadoras en actividad cuando se realizan sus aportes en tiempo y forma.

Con esta herramienta se podrán regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012, siempre que las personas en cuestión hayan tenido residencia en el país.

El plan de pagos para personas en edad jubilatoria alcanzaría a 477.000 mujeres y 295.000 hombres, mientras que la posibilidad de pre cancelar con 10 años de anticipación beneficiaría aproximadamente a 800 mil personas.