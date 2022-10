Abrieron el teléfono de Fernando Sabag Montiel y recuperaron mensajes de WhatsApp y Telegram

Los peritos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) consiguieron finalmente abrir el teléfono de Fernando Sabag Montiel, acusado de haber intentado asesinar a b, y recuperaron parte de su contenido, informaron fuentes oficiales que trabajan en la investigación.

Entre lo obtenido hay mensajes de Telegram -todos los de Sabag desde el 6 de diciembre de 2020- y de WhatsApp. En el caso de WhatsApp, la recuperación por ahora es "parcial", relataron, porque solo se pudo acceder a los mensajes del día del atentado y posteriores.

La copia "en crudo" de todo lo obtenido fue entregada en las últimas horas por la PSA al juzgado. Esta mañana, el jefe de esa fuerza, José Glinski, estuvo reunido con la jueza del caso, María Eugenia Capuchetti.

Glinski dijo que "hay mucha información audiovisual en el celular" de Sabag Montiel y ratificó que se pudo "rescatar toda la información de Telegram" que tenía el acusado. El jefe de la PSA sostuvo además -en declaraciones a Radio 10- que el objetivo de la investigación es no quedarse con el "autor material del hecho", sino, llegar "a los cómplices", y se refirió a la aparición en la causa del youtuber El Presto, que habría tenido una relación con Brenda Uliarte, una de las acusadas del intento de homicidio de Cristina Kirchner. "El contacto entre Brenda Uliarte y El Presto existió. No me corresponde decir si El Presto tuvo que ver con el atentado", manifestó Glinski.

El peritaje sobre el teléfono

Según informaron fuentes de la investigación, el 28 de septiembre de 2022, la Oficina de Criminalística de la PSA comenzó los trabajos para recuperar los datos que pudieran continuar alojados en la "nube" de las aplicaciones de comunicación del teléfono de Sabag Montiel.

Por instrucción del juzgado de Capuchetti, se inició un intento de extracción de la información alojada en la "nube" del teléfono, con la presencia de peritos del Ministerio Público y la querella, relataron.

Los peritos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) consiguieron abrir el teléfono de Fernando Sabag Montiel

Explicaron que el procedimiento consistió en la validación de la tarjeta SIM del teléfono secuestrado a Sabag Montiel en un nuevo equipo de comunicaciones de similares características al suyo, que es un Samsung Galaxy A50.

De acuerdo con lo informado, este procedimiento permitió recuperar los registros que había en tres cuentas de Google.

En cuanto a WhatsApp, no se encontraron copias de seguridad en las cuentas de Google obtenidas, pero se descargaron todos los datos existentes en la "nube" del servidor de la aplicación, informaron.

En relación con Instagram, todas las cuentas detectadas están suspendidas por Meta. Por eso, la PSA le recomendó al juzgado que hiciera gestiones para levantar la suspensión y permitir el acceso a la información disponible. No se encontraron, en cambio, cuentas vinculadas a Facebook. En el caso de Telegram, se accedió a la cuenta de Sabag Montiel y se descargaron todos los datos que estaban en el servidor, relataron.

Ahora, las áreas de investigación técnica de la PSA están procesando los registros obtenidos, informaron las fuentes.

El hecho de que se haya recuperado información del teléfono de Sabag Montiel es una buena noticia para los investigadores porque en el primer intento de peritar el teléfono, que hizo la Policía Federal Argentina (PFA) el día posterior al atentado, el aparato se había bloqueado y reseteado a nuevo. La jueza Capuchetti ordenó que especialistas investigaran por qué sucedió eso y si hubo alguna irregularidad en el manejo del celular.