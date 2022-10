Presupuesto 2023: el cobro de Ganancias a los jueces abre una dura batalla en tribunales

Este jueves, en medio de la discusión del Presupuesto 2023 en Diputados, el oficialismo incluyó un artículo para que todos los jueces comiencen a pagar el impuesto a las Ganancias, independientemente de cuando fueron designados.

Sin embargo, la norma volverá a abrir una batalla judicial y podría no llegar a tener efecto. La solicitud fue realizada por Marcelo Casaretto (FDT), secretario de la comisión de Presupuesto, donde el oficialismo logró darle dictamen al proyecto de Presupuesto que envió el ministro Sergio Massa al Congreso y al que se le agregaron una serie de modificaciones en busca de concensos.

Así las cosas, en el Presupuesto se incluirá finalmente un artículo que modifica el artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y establece que "en el caso de los Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de sus ingresos se incluirán dentro de los ingresos gravados, independientemente de la fecha de su nombramiento, y por todos los conceptos que integran sus remuneraciones".

Sin embargo, hay pesimismo en el Congreso sobre las chances reales de que, una vez sancionada la norma, los jueces empiecen a pagar el impuesto. "Es para la tribuna. Un juez lo va a declarar inconstitucional en el acto", señalaban el radicalismo.

"Lo de los jueces es para distraer y que nadie hable de que metieron un artículo para elevar los impuestos internos de los productos electrónicos, a las prepagas y la facultad que se le da al Poder Ejecutivo para modificar las retenciones hasta diciembre de 2023″, señalaron desde la Coalición Cívica.

Cobro de Ganancias a jueces: antecedentes

En 1996, el Congreso sancionó la Ley 24.631 que eliminaba el artículo de la ley Ganancias que eximía del pago a los sueldos de los magistrados. Sin embargo, la Corte Suprema dictó una acordada y declaró inaplicable la norma amparándose en el artículo 110 de la Constitución, que establece que los jueces recibirán una compensación por sus servicios que "no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones".

"La ley va a dar lugar a un planteo de inconstitucionalidad. Los jueces (también los empleados judiciales) consideran que tienen un derecho adquirido a no pagar Ganancias. Si le aplican el impuesto entienden que es una disminución del sueldo y la Constitución establece que no se le puede disminuir el salario a los jueces. Es muy probable que haya una defensa corporativa de esto. Pero hay que ver si finalmente la Corte Suprema se bancaría ratificar un fallo que defiende privilegios", señaló el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, en diálogo con TN.

"El momento es apropiado para que avance el tema. Porque hay una situación económica y una crisis social muy grande y va a ser un costo político enorme para el Poder Judicial defender el no pago de impuesto, cuando hay sueldos bien arriba de un millón de pesos. Puede demorar, pero si el Estado eventualmente va con un per saltum, la Corte podría tener que pronunciarse medianamente rápido", agregó Gil Domínguez.

"Es muy difícil saber el desenlace. Tal vez, en este momento a diferencia de otros, sea más difícil declararlo inconstitucional por el efecto que podría tener en la sociedad en contra de los jueces. Pero hasta ahora siempre lo han declarado inconstitucional. Es difícil de vaticinar", detalló el abogado constitucionalista Daniel Sabsay.

En el 2017, luego de la sanción de la ley que establecía el pago de Ganancias para los magistrados que fueran nombrados desde ese año, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional consiguió una cautelar para frenarla.

En noviembre del 2018, la Corte Suprema resolvió por unanimidad revocar la medida cautelar. No obstante, no se pronunció sobre la cuestión de fondo, es decir, si es constitucional o no que los magistrados estén alcanzados por el impuesto.