Legislar la inteligencia artificial: un desafío del presente

El boom de la inteligencia artificial comienza a mostrar los serios problemas que puede generar su utilización ampliada sin el debido control. Su poderoso sistema de absorción y procesamiento de datos, lo torna tanto una invaluable herramienta para el sector privado como en el público, no sin generar graves peligros. Convive el temor a lo desconocido con las posibles consecuencias socioeconómicas de extenderse su uso de forma irrestricto.

Europa, quien ya se había adelantado con el RGPD a regular la actividad de procesamiento de datos y luego con MICA a la utilización de criptoactivos, vuelve a la carga con el fin de elaborar una norma que proteja a los usuarios. El principal interés radica en que los mismos sean informados claramente sobre cuando un texto, imagen o información fue generado mediante el uso de una IA. Asimismo planea regular la captación y procesamiento de datos biométricos, en especial en espacios públicos a fin de encuadrar los peligrosos mecanismos de vigilancia.

Encontramos dos aristas centrales en el tema: la primera de ellas orientada al uso de IA con el fin de perfilar consumidores. Un uso claramente economicista de la tecnología, como paso superador al de los clásicos algoritmos que perfilan en redes sociales y la web.

No debemos olvidar que las jóvenes generaciones digitales han desarrollado su vida con total alcance a diversos dispositivos tecnológicos, en especial smart phones, mediante los cuales "regalan" cientos de miles datos diarios que luego se traducirán en interesantes ofertas comerciales.

La segunda cuestión recae sobre los altos niveles de control sobre la sociedad: vivimos en un entorno filmado y grabado, durante 24hs de forma ininterrumpida. A través de la captación de datos bimometricos, amplios grupos sociales pueden ser víctimas de prácticas persecutorias si la IA no es limitada en cuanto a su uso.

Los eurodiputados han trabajado sobe dos novedosos conceptos: "modelo fundacional", el cual define a la IA que posee la capacidad de generar nuevo contenido y "sistemas de IA de propósito general", concepto que explica aquellas IA que pueden adaptar su funcionamiento a fines distintos para las que fueros creadas.

Europa quiere regular el uso de la Inteligencia Artificial

El fin de la nueva norma en desarrollo apunta a dotar de "transparencia" a la herramienta, es decir, informar correctamente a los usuarios. El deber de información, íntimamente ligado con el derecho de consumo y la seguridad pública, se ha convertido en la piedra angular del sistema.

Legislar el uso de herramientas de IA implica tácitamente reconocer que los estudios en el campo, no solo que no serán paralizados, sino que se incrementarán, a pesar de los riesgos que eso conlleva. No regular su uso equivale a claudicar. Jamás un avance tecnológico fue limitado por sus consecuencias futuras.

Nuestro país, el cual carece de los sistemas de seguridad suficientes a efectos de evitar o mitigar daños, deberá urgentemente trabajar en la materia, de lo contrario las oportunidades económicas que puede generar la tecnología constituirán otro tren que verá pasar.