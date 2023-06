Tecnología y prueba en el proceso judicial

Un novedoso fallo rechazó una demanda con fundamento en los datos recabados en el chip de una tarjeta de crédito. Analizamos el fallo.

En autos U. N. c/ Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) SA y Otros s/ Sumarísimo, expediente 12337 / 2020 (Jugado Comercial 3, Secretaría 6, Poder Judicial de La Nación) la parte actora inició demanda por daños y perjuicios contra el ICBC y Prismas Medios de Pago S.A. ante el desconocimiento efectuado por el reclamante por una supuesta compra injustificada.

Relató el actor que en marzo del 2019 viajó a Colombia y autorizó para dicha ocasión su tarjeta de crédito Visa del Banco Francés (no aquella del ICBC). Agregó que en 11 de abril 2019 recibió una comunicación vía mensaje de texto por parte del Banco acerca del resumen de su tarjeta de crédito porque se encontraba impago sin recibir el mismo en papel, como era habitual. Se dirigió hacia la sucursal del banco y allí le informaron que existían consumos con su tarjeta por la suma de U$S2.400.- Desconoció el reclamante la compra, denunciando que el día de la misma, 07 de marzo de 2019, se encontraba de excursión. Por último, informó el demandante que intentó resolver la problemática, pero no fue posible, llegando al punto que las entidades financieras lo informaron como deudor, ingresándolo en el Veraz.

A su turno, Prisma contesta demanda, rechazó los hechos y alegó que si bien la demandante negó el hecho de haber autorizado su tarjeta de crédito del ICBC para utilizarla en el exterior no resulta lógico que la tuviere consigo y que las tarjetas de créditos internacionales no requieren ser autorizadas.

Posteriormente contestó demanda el ICBC. Rechazó los hechos invocados por el actor. Alegó que el sistema de seguridad que poseía la tarjeta de crédito a título de la demandante impide que una persona ajena a ella pueda utilizarla y que la compra del 07 de marzo de 2019 fuera realizada de manera presencial en el comercio y que la tarjeta poseía el chip incorporado a la misma, imposible de ser clonado. El accionante no había denunciado su tarjeta como extraviada.

Un novedoso fallo rechazó una demanda con fundamento en los datos recabados en el chip de una tarjeta de crédito

Resultados de la prueba judicial

Trabada la litis y abierto a prueba el proceso, es producida la prueba pericial informática, la cual arrojó el siguiente resultado: 1) el chip registra información cada vez que se usa, la guarda codificada y sólo se puede acceder a ella con un lector remoto que la codifica, 2) contiene el historial de las transacciones efectuadas con esa tarjeta otorgándole mayor seguridad a la transacción, 3) los datos de la transacción viajan encriptados por la clave propia de la tarjeta además de poseer un contador alfanumérico que permite identificar las transacciones reproducidas y las tarjetas clonadas.

El experto arriba a la conclusión de que las transacciones fueron realizadas con la lectura de chip por inserción en la terminal, el código de bloqueo determina qué la tarjeta estaba en poder/posesión de la y el chip sí se encontraba incorporado.

Por su parte la prueba pericial contable demostró que las transacciones fueron realizadas por el accionante, en el mismo sentido que la pericial técnica.

Con fundamento en las pericias obrantes en autos (no impugnadas por las partes) el Juez resuelve rechazar la demanda interpuesta, con costas al actor en su sentencia del 06 de junio del corriente.

No solo la sentencia pone coto al abuso por parte del consumidor, que pretendía desconocer compras por él realizadas, sino que además pondera la validez y eficacia de las pruebas fundadas en aspectos tecnológicos prácticamente indubitables en su resultado. Las medidas de seguridad por encriptamiento brindan un amplio espectro de control sobre las operaciones, siendo posible detectar fraudes de forma rápida y eficaz.

El desafío del presente radica en articular la labor judicial con los expertos en tecnología, quienes se han convertido en un activo invaluable a la hora de auxiliar la labor de los juzgados.