Ataque al playero: condenaron al agresor a 4 años y 6 meses de prisió, pero seguirá en su casa

La Justicia porteña le impuso una pena de 4 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo a Carlos Manuel Andrés, el joven que golpeó al playero Arturo López en noviembre 2021, provocándole graves secuelas. Sin embargo, seguirá cumpliendo prisión domiciliaria hasta que la condena quede firme.

"Hoy nos vamos un poquito más conformes con la Justicia. La verdad que esto nos permite ir cerrando de a poco todo este ciclo horrible que vivimos estos últimos años con papá", afirmó Florencia López, hija de la víctima, tras conocer la sentencia.

"Lamentablemente la salud de papá no va a volver a ser la misma. Ya se sabe que no hay posibilidad de recuperación. Esto nos da como una especie de alivio, una sensación de que la Justicia se equiparó un poquito más y estuvo un poquito más a la altura de lo que nosotras esperábamos. Yo me voy conforme con la decisión que tomó el doctor (Alejandro) Villanueva", agregó en referencia al juez Penal y Penal Juvenil 11 porteño que llevó el caso.

Carlos Manuel Andrés, quien tenía 17 años al momento del ataque, ya había sido hallado culpable por el sistema procesal juvenil de la Ciudad, pero recién esta semana se concretó el proceso de cesura, en el que debía definir si iba a la cárcel o no.

La causa llevó la caratulada por "lesiones gravísimas", un delito que prevé penas de los 3 a los 10 años de cárcel. El fiscal y la querella había pedido el jueves, en las últimas audiencias de presentación, penas de entre 5 y 6 años y que sean de cumplimiento efectivo. La defensa en cambio había solicitado que el condenado no sea privado de su libertad, informaron fuentes judiciales.

Tras escuchar los planteos, el juez Villanueva decidió pasar a un cuarto intermedio hasta este viernes, cuando dio a conocer su decisión.

CABA , Microcentro fue al estacionamiento a retirar su auto y lo encontró rayado Se acercó al playero y lo durmió de una Piña. pic.twitter.com/DUP8te014o — marcelo ballester (@1lagentesiempre) November 25, 2021

Ataque al playero: qué ocurrió

El artículo 91 del Código Penal en el que se inscribe el delito juzgado determinar que "se impondrá reclusión o prisión de tres a diez años, si la lesión produjere una enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable, la inutilidad permanente para el trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro, del uso de un órgano o miembro, de la palabra o de la capacidad de engendrar o concebir".

Florencia López contó que no tuvieron contacto con la familia del agresor y reconoció que con su hermana se sintieron intimidadas. "No los conocemos personalmente a ellos, no hemos tenido una vía directa de comunicación con ninguno de ellos, más allá de los comentarios desafortunados que hizo el padre del imputado. Más allá de eso nosotras nos hemos movido con bastante miedo porque sabemos que son personas con valores muy distintos a los que nosotros manejamos. Eso causa un estado de alerta constante", afirmó.

El episodio ocurrió el viernes 19 de noviembre del 2021, cerca de las 17, en el garaje de la calle Moreno al 800, cuando López fue increpado por un adolescente que, según testigos, le reclamaba por un rayón que tenía su vehículo.

En las imágenes de la cámara de seguridad que entonces se difundieron se observa cómo el agresor, acompañado por otros dos jóvenes y su madre, golpea de forma sorpresiva a López en el lado izquierdo de la cara, por lo que el hombre cae e impacta fuertemente contra el suelo, tras lo cual queda inconsciente en el lugar.

Tras el ataque, el joven estuvo casi cinco meses prófugo hasta que se presentó ante la Justicia el 29 de abril a las 0.15 de manera espontánea en la División Enlace Institutos Alojamiento de Menores, situada en la calle Perón 2.048, en el barrio porteño de Balvanera.

Los voceros dijeron que el adolescente estuvo escondido en una comunidad gitana de la localidad bonaerense de General Rodríguez, contradiciendo las versiones de su padre, quien había dicho a Télam que se hallaba oculto en Uruguay.