Diputada de Milei ratificó que impulsará proyecto para avalar el "renunciamiento a la paternidad"

Lilia Lemoine, diputada nacional electa por La Libertad Avanza (LLA), ratificó su pretensión de enviar un proyecto de ley al Congreso que trate el "renunciamiento a la paternidad" y enfatizó que es "injusto que las mujeres" tengan "ciertos privilegios".

Lemoine, también cosplayer e influencer, que se hizo conocida durante la campaña por sus polémicos dichos en reiteradas ocasiones, confirmó su intención de presentar la iniciativa.

"Este es un proyecto que yo saqué cuando salió la ley del aborto. Porque a mí me parecía que era injusto que las mujeres pudieran tener ciertos privilegios y los hombres quedaran siempre relegados al fondo del tarro", sostuvo respecto de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Además, indicó que "no creo en el feminismo porque es un colectivismo; nosotros tenemos igualdad de derechos".

Luego explicó la motivación detrás del proyecto y señaló: "Hay mujeres que maltratan a sus hijos y alejan a los padres o los usan a los chicos de rehenes para sacar beneficios. Nosotros venimos a decir verdades incómodas".

Aunque anticipó que el proyecto lo enviará dentro de dos o tres años "cuando estemos listos, que hayamos estabilizado el país y que estemos en paz, eso se verá".

Lilia Lemoine ratificó que impulsará el proyecto de "renunciamiento a la paternidad"

Renunciamiento a la paternidad: qué indica el proyecto

El proyecto de Lemoine "pretende que los varones puedan renunciar a la paternidad no deseada", para lo cual la asesora de Javier Milei propone que "la mujer, cuando se entera que está embarazada, tenga 15 días para notificar al padre y el padre pueda decidir si va a hacerse cargo del hijo".

A mediados de octubre, cuando la diputada electa comunicó esta iniciativa, generó repudio en diferentes referentes femeninos del arco político.

En ese momento, Lemoine defendió el proyecto de Ley al argumentar que muchos hombres son engañados durante el acto sexual bajo la mentira de que sus parejas están tomando algún método de anticoncepción.

"Porque a mí no me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo de una criatura cuando no lo quiso tener", aseguró Lemoine. Tras ello, uno de los conductores le preguntó qué hacer en caso que haya sido el mismo varón quien decidió no utilizar un método anticonceptivo.

"Eso es responsabilidad de él. Si el hombre no se cuida y la mujer se da cuenta, es violación y se toma la pastilla del día después", dijo Lemoine. "Es simple", agregó. Sin embargo, los presentes ahondaron, además, en la dificultad burocrática de llevar a cabo lo propuesto por la referente libertaria. "Vos no podés tener tener tanta burocracia en el medio", concluyó la asesora de Milei.