El procurador Rodolfo Barra admitió que un plebiscito sobre el DNU sería no vinculante: "Es un gran encuesta nacional"

El Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, admitió que el plebiscito que propuso Javier Milei si el Congreso no aprueba el mega DNU "no es vinculante"

El Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, admitió que el plebiscito que propuso Javier Milei si el Congreso no aprueba el mega DNU "no es vinculante". Es decir, la decisión de los votantes no incide en el devenir del decreto.

"Es no vinculante, indica conformidad o disconformidad del electorado, una gran encuesta nacional", señaló en declaraciones radiales.

El martes por la noche, el Presidente adelanto que si el decreto es rechazado en el Congreso podría llamar a un plebiscito.

Barra señaló que el resultado de dicha consulta puede ser una guía para el Ejecutivo y los legisladores. "Esto lo tenemos desde 1994 con la reforma de la constitución, no se usó nunca", indicó el funcionario y defendió el carácter por la "emergencia que atraviesa el país".

"Lo que quiere el Gobierno es desmantelar esa estructura, que hace que la economía de Argentina sea muy pesada, que no tiene incentivos para la invesión ni nacional ni extranjera", declaró el Procurador.

l procurador Rodolfo Barra admitió que un plebiscito sobre el DNU sería no vinculante:

Puntualmente, Milei resumió su mega DNU en "tres elementos fundamentales en términos estilizados". "Tiene una parte de dar más libertad a los individuos. Hay otra parte que tiene que ver con desregular e ir a estructuras más competitivas; y otra que tiene que ver con eliminar los tongos de la política", destacó.

"Al margen de que parte de esa lentitud que ponen los legisladores es porque buscan coimas. Algunos, digo. Esos que les gusta la discusión, discutir la coma, es porque están buscando coimas. Esto apunta contra los corruptos. Una de esas cosas es entrar en esa dinámica. Hay mucho vivillo y delincuente dando vueltas", agregó.

Este miércoles, Barra ratificó que "el decreto es como una ley y va a tener vigencia a partir de este viernes", y que para eso no ocurra tiene que ser derogado parcial o totalmente.

"Es una ley que puede ser anulada con el Congreso por un procedimiento, que sea tratado por una Comisión Bicameral, con el dictamen que va a las dos cámaras", especificó.

Finalmente, se refirió a la judicialización del decreto y se mostró confiado en que la Corte Suprema de Justicia pueda respaldarlo debido a la "situación delicada" que atraviesa el país.

"La Corte tiene un criterio severo con respecto al requisito de la urgencia y la necesidad, que yo creo que la situación Argentina actual va con ese criterio", concluyó.