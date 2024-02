Tras amparo de la CGT, la Cámara del Trabajo determinó que la reforma laboral por DNU es inconstitucional

La sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hizo lugar a la acción de amparo iniciada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el Estado Nacional y declaró la invalidez constitucional del Título IV (artículos 53 a 97) del DNU 70/2024, referido a la reforma laboral, por ser contrario al art. 99, inc. 3º de la Constitución Nacional.

"El principio que organiza el funcionamiento del estatuto del Poder del Estado es, precisamente, la división de funciones y el control recíproco, esquema que no ha sido modificado por la reforma constitucional de 1994. Así, el Congreso Nacional tiene la función legislativa, el Poder Ejecutivo dispone del reglamento, y el Poder Judicial dicta sentencias, con la eminente atribución de ejercer el control de constitucionalidad de las normas jurídicas", explicaron los jueces Héctor Guisado, Manuel Diez Selva y Mario Fera.

Desde esta perspectiva, indicaron que "no puede sostenerse, en modo alguno, que el Poder Ejecutivo puede sustituir libremente la actividad del Congreso, o que no se halla sujeto al control judicial".

Y sostuvieron que "no se registraba impedimento para la reunión de las cámaras del Congreso, e incluso el 27 de diciembre de 2023, es decir, con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del DNU 70/2023, el órgano legislativo se encontraba convocado, en funciones, y con facultades para examinar el contenido de las reformas propiciadas en dicho DNU".

A esos efectos, descartaron de plano "los criterios de mera conveniencia del Poder Ejecutivo que, por ser siempre ajenos a circunstancias extremas de necesidad, no justifican nunca la decisión de su titular de imponer un derecho excepcional a la Nación en circunstancias que no lo son. El texto de la Constitución Nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto"

"El texto del art. 99, inc. 3°, segundo párrafo, de la Constitución Nacional es elocuente, y las palabras escogidas en su redacción no dejan lugar a dudas de que la admisión del ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se hace en condiciones de rigurosa excepcionalidad, y con sujeción a exigencias materiales y formales que constituyen una limitación y no una ampliación de la práctica seguida en el país, en tanto para el ejercicio de esta facultad de excepción el constituyente exige -además de la debida consideración por parte del Poder Legislativo- que la norma no regule materia penal, tributaria, electoral o del régimen de partidos políticos, y que exista un estado de necesidad y urgencia", señalaron los jueces.

Para los magistrados, el Presidente pudo haber convocado al Congreso en lugar de dictar el DNU de reforma económica

No existían impedimientos para convocar al Congreso

Por otro lado, añadieron, en el caso concreto, que "ningún impedimento existía para la reunión de las cámaras del Congreso. Por el contrario, el DNU 70/2023 fue publicado en el B.O. del 21 de diciembre de 2023 y no establecía fecha de vigencia, por lo que su entrada en vigor debía ser el día 29 del mismo mes. Ahora bien, el 26 de diciembre de 2023, el PEN convocó al Honorable Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias desde el mismo día 26 de diciembre hasta el 31 de enero de 2024; y mediante mensaje n. 7/2023 del 27 de diciembre se elevó al Parlamento un "Proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", en el que se incluyó expresamente como punto a tratar la ratificación del DNU 70/2023".

Además, agregaron que se encontraba en trámite parlamentario el proyecto de ley ingresado por la Unión Cívica Radical el mismo día 27 de diciembre, "similar o ‘proyecto espejo’ al propuesto por el PEN".

"La vulnerabilidad es una circunstancia que afecta a la persona que trabaja en relación de dependencia, dada su desigualdad negocial, y que se hallan en juego derechos de naturaleza alimentaria -per se o por sus derivaciones-, se encuentran configuradas las circunstancias objetivas como para considerar que los temas introducidos -por su calidad estructural y su cantidad- en el Título IV del decreto en cuestión resultan de imprescindible debate específico y decisión por el Poder Legislativo", indicaron los magistrados.

Tras publicarse el fallo, el secretario general de la CGT, Héctor Daer, celebró la decisión judicial. "La justicia nos dio la razón. La cámara laboral declaró inconstitucional todo el capítulo 4 del DNU" compartió desde sus redes.

El fallo completo

EN DESARROLLO