ANSES: el Gobierno denunció por fraude, malversación y abuso de autoridad a funcionarios de Alberto Fernández

El portavoz Manuel Adorni comunicó que tras el escándalo generado a raíz de la contratación de seguros en la Admininistación Nacional de la Seguridad Social (ANSES) el Ejecutivo avanzó legalmente contra la administración anterior

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que, por las contrataciones de seguros con la empresa Nación Seguros y una serie de intermediarios durante la administración del Frente de Todos, el ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello denunció penalmente a parte del gabinete de Alberto Fernández.

"[El ministerio de] Capital Humano presentó una denuncia contra los responsables de la anterior gestión de Anses por los siguientes cargos: fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario publico, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función público, tráfico de influencias y malversaciones de caudales de caudales públicos", destacó Adorni en su habitual conferencia de prensa.

Y siguió: "Esto gira en torno a la política de austeridad y transparencia que se ha anunciado para toda la administración pública".

El extitular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Osvaldo Giordano, se refirió a la trama de contrataciones de seguros con la empresa Nación Seguros y una serie de intermediarios que fue montada durante la administración del Frente de Todos.

El exfuncionario -quien estuvo a cargo del organismo durante los dos primeros meses de la administración de Javier Milei- dio detalles de las maniobras que involucran al expresidente Alberto Fernández.

La maniobra investigada por la Justicia gira en torno a los créditos que Anses le otorgaba a los jubilados casi sin requisitos. Quienes accedían a esos préstamos estaban obligados a contratar un seguro con la compañía Nación Seguros y, a partir de allí, se disparaban negocios con intermediarios que recaudaban millones de pesos. Uno de esos intermediarios es Héctor Martínez Sosa, esposo de la secretaria privada de Alberto Fernández, María Cantero.

Según explicó Giordano, en declaraciones a La Voz y el Doce TV, cuando asumió el control de la Anses, en diciembre de 2023, se pagaban $1.700 millones por mes a Nación Seguros. En menos de 60 días, ordenó no renovar ese contrato porque otro sistema le permitía ahorrarse un 40% del presupuesto.

"Anses da créditos a los jubilados, y siempre está la posibilidad de que el jubilado fallezca y ese crédito no se pueda cobrar. Ante eso, hay dos alternativas: cobrarles a todos los tomadores de créditos un pequeño porcentaje, hacer un fondo y cubrir las pérdidas; o contratar un seguro de manera directa como se hizo luego del decreto de Alberto Fernández", explicó el ahora exfuncionario nacional.

Giordano ya no forma parte de la gestión pública. Luego del traspié parlamentario de la Ley Ómnibus, Milei decidió removerlo del cargo porque su esposa, la diputada cordobesa Alejandra Torres, votó en contra del paquete de reformas impulsado por la Casa Rosada. No obstante, en las últimas horas dio información relevante para la causa.Y agregó: "Ese contrato con Nación Seguro vencía en febrero y había que tomar la decisión de renovar o no y lo que pedí fue hacer una comparación con el costo de volver al esquema anterior de autoseguro, ahí descubrimos que nos costaba menos, que era más eficiente".

Sin embargo, aseguró desconocer cómo era la ruta del dinero de intermediarios por la cual Alberto Fernández es investigado y de la cual se desligó al mencionar a su secretaria: "Con la información que teníamos en la Anses era imposible investigar cómo era la distribución de recursos", destacó.