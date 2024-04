Fuerte respaldo del presidente Javier Milei a la candidatura de Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema

El presidente Javier Milei decidió darle un fuerte respaldo a Ariel Lijo, uno de los dos candidatos a integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación junto a Manuel García-Mansilla.

"Pregunto: ¿quién lo metió preso a Boudou?", respondió Milei al ser consultado sobre las razones que lo llevaron a postular al magistrado de Comodoro Py. En cuanto a los cuestionamientos que se le hacen desde ciertos sectores políticos, replicó: "Cuando se entra en detalles puristas se le puede encontrar de todo a todo el mundo. La diferencia de si le gusta o no le gusta es con quién está alineado".

En el mismo sentido-en declaraciones a Radio Rivadavia-, el Presidente consideró: "Si usted pusiera a otro, también podríamos hacerle críticas. Acá hay un problema en cuanto a la Justicia que nosotros intentamos corregir y que estamos avanzando para darle más independencia".

Para cerrar su análisis sobre la figura de Lijo, el mandatario consideró que "las designaciones hay que evaluarlas en el contexto en el que uno está". Y según su mirada, tanto ese nombramiento como el de García-Mansilla van en línea con la estrategia de conformar un máximo tribunal "que tenga un formato más acorde a respetar la Constitución".

"Buscamos una Corte Suprema que esté alineada con los valores de una Constitución que es liberal, que esté acorde con los valores de la libertad. Eso es lo que necesito", enfatizó el jefe de Estado, quien además no dudó en admitir que "la expectativa es que pasen los dos" (Lijo y García-Mansilla) y para lograrlo "se está trabajando el tema de los votos" en el Senado.

El próximo 8 de mayo vence el plazo para que el Poder Ejecutivo reciba las adhesiones y oposiciones a la postulación de los dos jueces que son candidatos a integrar la Corte Suprema de Justicia.

Ariel Lijo fue respaldado por el presidente Javier Milei para ser juez de la Corte Suprema

Ariel Lijo suma adhesiones para ser elegido como juez de la Corte Suprema

La figura de Lijo recibió un fuerte respaldo de juezas y fiscales de todo el país y de diversos referentes del poder Judicial. También logró el apoyo del Foro Legal Internacional (ILF, por sus siglas en inglés), que lo definió como "defensor de los Derechos Humanos, la Constitución y el Estado de Derecho".

La designación definitiva también es un tema de agenda, pero Milei pareció enfriar las incesantes especulaciones que se hacen sobre posibles nombres a ocupar ese rol que tiene una enorme relevancia dentro del ámbito de la Justicia.

Si bien admitió que el caso de la Procuración "se está evaluando", el Presidente aclaró que "Casal hace un muy buen trabajo".

Finalmente, el mandatario quiso dejar algo en claro para que nadie haga especulaciones sobre posibles intromisiones del gobierno nacional en el funcionamiento de la Justicia: "Nosotros somos el Poder Ejecutivo, no tenemos porqué meternos... Lo que debemos hacer es darle la mayor libertad posible al Poder Judicial. No me puedo estar metiendo en las cosas vinculadas a la Justicia".