La jueza Vivian Fernández Garello, titular del Juzgado Comercial 31, ordenó a una prepaga que ajuste las cuotas de un afiliado (que era jubilado) por un índice más bajo que el que el Índice de Precios al Consumidor (IPC), fijado por el Gobierno nacional.

Hay que recordar que las prepagas fueron autorizadas por el Gobierno a calcular los aumentos con ese índice desde noviembre en adelante, lo que a la cuota de mayo da una suba del 114,6 por ciento. La variación de la jubilación mínima entre diciembre y abril había sido en cambio del 50 por ciento (de $160.713 a $241.215).

El demandante, un jubilado bancario de 68 años que accionó contra OSDE, prepaga con la que tiene contratado el "plan 210". En la causa manifestó que está "en tratamiento por padecer Policitemia vera en fase acelerada, un mal funcionamiento de la médula en cuanto produce cantidad de glóbulos rojos, blancos y plaquetas sin control, y sólo cuenta con un riñón en funcionamiento".

El fallo de Fernández Garello se dictó el último 29 de abril y ya habían transcurrido casi dos semanas desde que la Secretaría de Industria y Comercio decidiera que las prepagas deberían incrementar las cuotas según el IPC de cada mes. Ese criterio fue avalado, luego, el 3 de mayo, por el juez Juan Rafael Stinco, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial Federal 3, indicó el diario Clarín.

Junto con el fallo de Stinco se conoció la revocación de al menos dos sentencias de primera instancia. Las mismas, tramitadas en San Martín y en Concepción del Uruguay, habían ordenado originalmente aplicar hasta enero el Índice de Costos de Salud (ICS) que estaba calculado hasta ese mes inclusive. La Cámara ordenó en esas causas, también, aplicar el IPC.

La causa que llevó adelante Fernández Garello se inició cuando el ICS ya no era un instrumento (no hay índices disponibles posteriores a enero) para poder seguir ajustando las cuotas. De manera que la magistrada en su sentencia señaló que "a partir de febrero de 2024, y en tanto no exista otra norma que sirva de referencia para establecer el valor de la cuota, podrán efectuarse -como máximo- aumentos en igual proporción a la suba que se disponga respecto del haber mínimo jubilatorio".

Las prepagas señalaron que acatarán el fallo y que presentarán en cinco días la propuesta de devolución del excedente cobrado

Fernández Garello dictó la cautelar aun cuando en el mismo fallo se declaró incompetente, al considerar que el expediente debe pasar a la Justicia federal. Sin embargo, argumentó que "el tribunal debe pronunciarse sobre las medidas cautelares a pesar de su incompetencia relativa a la cuestión de fondo, cuando concurrieran razones de urgencia", agregó el diario Clarín.

Prepagas: las empresas acatarán el fallo de la Justicia y retrotraerán precios

La Justicia falló a favor del Gobierno y propinó un revés a las prepagas al adminitr el pedido de la Superintendencia de Seguros, y dictó una medida cautelar que ordena a las empresas a retrotraer sus precios a diciembre.

La decisión la tomó el Juzgado Civil y Comercial Federal Nº3, a cargo del juez Juan Rafael Stinco, quien además ordenó efectuar los incrementos en las cuotas en base a la inflación que mide el INDEC.

Las prepagas acusaron recibo y, desde algunas de las empresas, aseguraron este viernes que van a acatar el fallo y "harán lo que dice la Justicia".

Según determinó el magistrado, el excedente pagado por los afiliados será devuelto como crédito a favor de los usuarios y las empresas deberán presentar un plan para devolver ese dinero cobrado de más: para hacerlo, tienen un plazo de cinco días.

En ese escenario, desde tres de las principales empresas del sector, señalaron que, si bien están analizando el fallo, van a acatarlo. "Se hará lo que dice la Justicia. Tenemos 5 días para presentar la propuesta de devolución. Son decisiones que las empresas, en general, vamos a acatar. No imagino a nadie incumpliendo", sostuvieron desde una de las compañías.

Algunas empresas, como Swiss Medical, Galeno y Osde ya habían enviado a sus clientes las facturas con rebajas. A partir de este fallo, probablemente deban recalcular las cuotas. "Había algunas dudas, pero finalmente estaba todo bien. Y en el medio cayó este fallo. Vamos a ver cómo seguimos. La instancia de apelación es una opción, claro", sostuvieron desde otra prepaga.

Son 23 las empresas que estaban incluidas en la cautelar, las cuales representan el 95% de los usuarios que cuentan con medicina prepaga.

El fallo del juez dejó sin efecto los aumentos dictados desde diciembre para adelante y se retrotraen los valores de la cuota al 1 de diciembre de 2023, que deberán actualizarse según el IPC.