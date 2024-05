El juez federal Sebastián Casanello determinó la inhibición de los bienes de Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero. Esta decisión fue tomada en relación con la causa por presuntas irregularidades en la administración de comedores sociales.

Entre los bienes a los que hace referencia se incluyen cuentas bancarias, tarjetas de crédito, billeteras virtuales y cualquier otro medio económico y/o financiero.

Asimismo, el líder piquetero fue llamado a indagatoria dentro de lo que es la causa que investiga administración fraudulenta, coacción y extorsión a beneficiarios de planes sociales. La citación es para el próximo 26 de junio.

El juez adoptó la decisión después de "avanzar en el estudio patrimonial de las personas investigadas -en el marco de los acuerdos suscriptos con el Estado, debido a que la percepción y disposición ilegítima de fondos públicos integraba una parte de los hechos objeto de la presente".

"La organización recibía fondos del Estado y asumía una serie de obligaciones de administración de aquellos intereses universales que le habían sido confiados. Los elementos probatorios reunidos llevan a sospechar que, en los casos que aquí se investigan, el interés público fue desviado", advirtió el magistrado.

Qué dijo Eduardo Belliboni luego de ser citado a indagatoria

Luego de que el juez federal Sebastián Casanello, lo citara a indagatoria, Eduardo Belliboni respondió que irá a declarar y que además denunciará a los funcionarios del Gobierno.

El juez Sebastián Casanello citó a indagatoria a Eduardo Belliboni

También apuntó contra Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, a la que acusó de "sacarle la comida a la gente que lo necesita".

"Contestaremos lo que nos pregunten y a denunciar al ministro de Economía (Luis Caputo) que redujo el ingreso de un plan social casi a la nada. La inflación hizo de los ingresos la nada misma. Sobre todo para una persona que depende exclusivamente de un plan social", señaló el líder piquetero.

Por otra parte, sostuvo que no tiene "nada que ocultar" y que denunciará al Gobierno Nacional por los "cinco millones de kilos de comida que no distribuyeron, que afecta directamente a la gente", refiriéndose a los alimentos acopiados en dos depósitos de Buenos Aires y Tucumán.

"No solo vamos a declarar lo que quiere Casanello (el Juez), y en todo caso el fiscal, sino que también iremos a denunciar, porque la Justicia no nos convoca por la comida que tienen acopiada y no distribuyeron", alertó.

"Vamos a ir a declarar yo y todos mis compañeros que están citados. No puedo poner las manos en el fuego por toda la organización, pero sí por la gente que trabaja en los comedores", señaló.

También salió al cruce de los chats mostrados por los medios en los cuales se planteaba que los vecinos "debían concurrir a las movilizaciones" para tener beneficios y desestimó que haya "listas negras" para aquellos que no cumplían.

"Acá hay una campaña armada para demonizarnos. Antes, los planes Potenciar Trabajo tenían como contraprestación que nosotros le informáramos al Estado si las personas asistían o no a la tarea obligatoria que tenían por el plan social. Nosotros siempre estuvimos en contra de eso. Pero estábamos obligados a hacerlo por la disposición que tenía el Ministerio de Desarrollo Social del gobierno anterior. Debíamos informarlo. Ahí se produce una maraña de cuestionamientos en los medios que muestra tres o cuatro chats cuando hay para analizar un millón doscientos mil", se defendió Belliboni.