La jueza federal María Eugenia Capuchetti archivó por inexistencia de delito la denuncia del diputado Facundo Manes contra el asesor presidencial Santiago Caputo por supuestas agresiones durante la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso, el 1° de marzo pasado.

La magistrada concluyó que se trató de una "disputa política" que excede el ámbito penal. La decisión podrá ser apelada ante la Cámara Federal porteña.

Se trató de "una disputa política cuya real naturaleza excede el ámbito punitivo pretendido", dictaminó Capuchetti luego de haber recibido un dictamen del fiscal federal Ramiro González, quien había pedido impulsar la investigación con medidas de prueba.

"En todo caso, cualquier inconveniente relacionado con el orden o el comportamiento en el interior del Honorable Congreso de la Nación debe abordarse conforme a los mecanismos administrativos establecidos por sus reglamentos internos, sin que ello implique directamente la intervención del ámbito penal", agregó la jueza.

La magistrada advirtió en su resolución que "debe aclararse que la indignación personal sobre la manera en que se desarrollan ciertos acontecimientos, particularmente aquellos que se exhiben en las instituciones públicas de gobierno, con publicidad y de cara a la opinión general, no implica necesaria y automáticamente que deba intervenir el derecho penal".

En ese marco, la jueza destacó, "las discusiones en el interior del Congreso, aunque puedan ser intensas o contener momentos de confrontación verbal, deben ser comprendidas dentro de los márgenes de lo que se considera un intercambio político legítimo".

"Si bien ciertas expresiones de tono elevado pueden resultar inadecuadas o incluso reprobables desde una óptica ética, no puede olvidarse que tales conductas se desarrollan dentro de un ámbito en el que la confrontación de ideas es no solo aceptada, sino también estimulada por el diseño institucional del sistema democrático", concluyó.

El cruce de Santiago Caputo y Facundo Manes en la Asamblea Legislativa

Durante la apertura de sesiones frente a la Asamblea Legislativa, el presidente Javier Milei chicaneó al diputado radical Facundo Manes y le sugirió que lea la Constitución, al advertirle "le va a hacer bien" porque "quizá su versión es con IA y cambia de libertaria a kirchnerista".

En un tramo de su discurso, Milei miró a Manes -quien forma parte del bloque radical disidente Democracia para Siempre- y le recomendó "leer la Constitución Nacional".

"Léela, Manes, te va a hacer bien. Supuestamente, vos entendés cómo funciona el cerebro y no aprendiste nada. Léela bien", lanzó el mandatario.

Agregó que "quizás tu versión es con IA y cambia de libertaria a kirchnerista, como hiciste vos, Manes".

Posteriormente, Manes denunció que fue increpado por el asesor presidencial Santiago Caputo al finalizar la Asamblea Legislativa. Según el diputado, Caputo lo amenazó diciéndole: "Ahora me vas a escuchar, te voy a poner todo el Estado en contra".

Entre los testigos, también se encontraba el libertario Fran Fijap, quien logró captar con un celular el momento en el que Manes y Caputo acercaron sus rostros para seguir con la discusión. En un breve instante, se vio como el asesor tomó al diputado por el cuello, pero la grabación se frenó de repente.

Poco después, Manes habló con los medios de prensa presentes para aclarar lo que había sucedido, tanto en la cámara como en los pasillos del recinto legislativo. "Yo estaba charlando con una periodista de Clarín y vino Caputo. Me amenaza otra vez", contó al indicar que el primer amedrentamiento habría ocurrido apenas finalizó el acto oficial.

"Ya vas a escuchar de mí, no puedo creer lo que hiciste", citó el radical, para luego contar que le preguntó si no pensaban abordar el tema de la criptomoneda $LIBRA. Fue en ese instante, que Manes confirmó: "Vino alguien y me pegó dos piñas", al hacer la mímica de que el ataque habría venido por la espalda. Aunque no pudo identificar a la persona, afirmó que no se había tratado de Caputo.

Allegados al asesor presidencial reconocieron que hubo un altercado luego del discurso de Milei y dijeron que no sabían si hubo una agresión física. "Desconocemos si otra persona le pegó a Manes, pero Santiago seguro no fue", dijeron.