¿Podés salir del Veraz si tenés una deuda sin pagar?

Esta base de datos recopila información de personas y empresas con el fin de determinar sus compromisos de pago. ¿Qué sucede si no los abono?

Los informes del Veraz son muy utilizados en la actualidad al momento de realizar determinadas operaciones financieras como ser garante o alquilar una propiedad, sacar una tarjeta de crédito, pedir un préstamo, entre otras. Por este motivo, estar mucho tiempo en esa base de datos puede ser un verdadero dolor de cabeza.

Salir del Veraz no es una tarea sencilla y puede resultar un proceso complejo debido a la naturaleza de esta empresa, cuyo objetivo principal es brindar información sobre la situación crediticia de las personas o empresas consultadas a aquellas entidades o individuos que contratan sus servicios.

Cuando una entidad financiera solicita un informe sobre un cliente en particular, lo hace con el propósito de evaluar su historial crediticio y, en términos simples, determinar qué nivel de "confiabilidad" tiene para otorgarle un préstamo. De esta forma, podrá tomar una mejor decisión, disminuir sus riesgos y, probablemente, cobrarles menos intereses a los clientes con mejor calificación.

En este sentido, si te encontrás en el Veraz, existen algunas formas de salir de este aunque es importante tener en cuenta que no son soluciones inmediatas.

Cómo salir del Veraz por una deuda inexistente o incorrecta

Hay de opciones para salir por deuda inexistente o incorrecta:

Por teléfono: llamando al (011) 5352-4800 de lunes a viernes de 9 a 18 hs. Deberá elegir la opción "nuevo reclamo". La operadora ofrecerá dos opciones: "actualizar información" o "desconozco información de deuda". Una vez seleccionado el tipo de reclamo, lo comunicarán con un representante de Equifax, quien le pedirá que provea documentación probatoria. Ese trámite tiene los mismos pasos anteriormente mencionados. Nuevamente se deberá llamar y elegir la opción "enviar un documento probatorio por fax". Por ese medio, se enviarán los documentos certificantes del pago de la deuda.

Una vez concluido el trámite, que dura entre siete y diez días hábiles, podría cambiar su información en la base de datos. Para seguir el proceso, se deberá ir a la sección "Consultar estado/subir documentación".

Cómo salir del Veraz por una deuda existente impaga

En este caso, también hay dos opciones de resolución:

Cancelar la deuda: el usuario continuará figurando en la base de datos durante dos años (aunque figuraría como paga). Si el acreedor no avisa del pago de la deuda, podría seguir estando en la lista de morosos. Para salir de este estado, se deberán seguir los pasos anteriormente mencionados sobre deuda inexistente o incorrecta. Si la cancelación se hizo durante el transcurso de un determinado mes, deberá esperar la actualización y publicación de ese mes, que se producirá en fecha cercana a la finalización del mes siguiente. Por ejemplo, si pagó a mediados de junio, es conveniente consultar los últimos días de julio o primeros de agosto. Para demostrar su actual situación frente a las entidades, puede mostrar los certificados que obren en su poder.

En el caso de que tengas una deuda de más de 5 años, y que no ha sido reclamada a través de la vía judicial, prescribe, por lo que un reclamo del acreedor no tendrá validez judicial. Cabe recordar que, en el caso de que exista un reclamo judicial previo al cumplimiento de los cinco años, dicho plazo se interrumpe y no podrás pedir que te eliminen de la base de datos.