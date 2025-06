Tras la confirmación de la condena a Cristina Kirchner en la causa por corrupción en Vialidad, el Gobierno resaltó la eficacia del Poder Judicial y rechazó los rumores sobre un presunto acuerdo de impunidad.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, negó que el gobierno libertario haya pactado con el kirchnerismo para impedir la condena de la expresidenta, y subrayó que la sentencia de la Corte Suprema confirma la autonomía del Poder Judicial.

En diálogo con radio La Red, Francos aseveró que "los jueces que la condenaron a Cristina Kirchner en las distintas instancias judiciales en el proceso de instrucción, los fiscales, el tribunal oral, fueron designados por el kirchnerismo".

Gobierno rechaza vínculo con jueces y resalta proceso judicial en condena a Cristina

Este martes, la Corte ratificó la sentencia de la Cámara de Casación Penal en la causa Vialidad por corrupción en obras públicas, sosteniendo la condena de seis años de prisión y la inhabilitación permanente para ocupar cargos públicos, lo que le impide postularse en las próximas elecciones de la provincia de Buenos Aires.

"No puede haber un pacto de impunidad porque no tenemos relación con los jueces, no tiene sentido ni siquiera comentar sobre especulaciones que hacen a veces sectores políticos", subrayó el funcionario. Asimismo, manifestó sensaciones encontradas, ya que, si bien el proceso judicial fue correcto, también expresó "tristeza" por la condena a una expresidenta de la Nación.

El jefe de Ministro concluyó diciendo que "es malo para la Argentina, pero bueno finalmente lo importante es que la Justicia funciona y que después de un proceso independiente, con todas las garantías de la Constitución, se llegó a esta condena".

Asimismo, Francos rechazó la posibilidad de que el presidente Javier Milei indulte a Cristina Kirchner o que la situación derive en un aumento de la conflictividad social por las protestas del kirchnerismo.

"Hablé con la ministra de Seguridad para analizar y la situación fue de mucha calma, más allá de las expresiones concretas en la sede del PJ, manifestaciones de dirigentes políticos, pero era algo que se esperaba", detalló.

Francos condena ataque vandálico al edificio de Artear y pide justicia

Sobre el ataque al edificio de Artear —donde funcionan Canal 13 y TN—, que tuvo como resultado un detenido durante la madrugada, Francos calificó el hecho como "vandálico".

En una entrevista que concedió a Radio Mitre, expresó: "El hecho del edificio de TN está hecho por un grupo de vándalos, que ojalá queden identificados, se los pueda detener y purguen las condenas que puedan corresponder a estos hechos".

El jefe de Gabinete remarcó que se trató de "un delito" y que los responsables "deberán pagar" ante la Justicia. "Debe haber una investigación, ver las cámaras y ver cómo sigue el proceso", finalizó.