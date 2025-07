Esta es la indemnización que te deben pagar en julio 2025 si fuiste despedido

En julio de 2025, la legislación laboral argentina mantiene vigente el esquema tradicional de indemnización por despido sin causa, el cual contempla una compensación económica para el trabajador afectado.

Este sistema se basa principalmente en la antigüedad del empleado y su mejor salario bruto dentro del último año. Si bien el cálculo puede parecer sencillo a primera vista, existen varios factores, límites y ajustes legales que pueden modificar el monto final.

¿Cómo se calcula la indemnización por despido en Argentina en 2025?

La base del cálculo de la indemnización por despido en el país es el salario bruto del trabajador y su antigüedad. En concreto, se paga un sueldo bruto por cada año trabajado. El monto se establece tomando el mejor salario mensual del último año trabajado.

Si el empleado trabajó más de tres meses adicionales a un año, ese período también se contabiliza como un año completo. Por ejemplo, si alguien tuvo una antigüedad de 5 años y 4 meses, se computan 6 años para la indemnización.

El sueldo bruto incluye no solo el salario básico, sino también todos los conceptos variables que se perciban de manera habitual: horas extras, comisiones, bonos, viáticos, aguinaldo (SAC) y demás adicionales.

¿Existe un límite en el monto a cobrar por despido?

Sí, hay un tope legal que establece que el sueldo tomado como base para el cálculo no puede ser superior al triple del salario promedio fijado por el convenio colectivo correspondiente.

No obstante, la Corte Suprema de Justicia, a través del fallo "Vizzoti", resolvió que ese tope no puede generar una reducción superior al 33% del total que correspondería sin aplicarlo. En otras palabras, si el tope convencional disminuye drásticamente el monto que debería percibir el trabajador, se ajusta para que la reducción no sea tan significativa.

Esto protege al empleado de posibles abusos y asegura una compensación más justa, incluso cuando se aplican límites del convenio.

¿Qué otros conceptos se suman a la liquidación final por despido?

Además de la indemnización por antigüedad, existen otras sumas que el empleador está obligado a pagar al momento del despido sin causa. Estos conceptos completan la liquidación final y son:

Indemnización sustitutiva del preaviso: corresponde si la empresa no avisó con la antelación obligatoria (mínimo un mes, o dos si el trabajador tiene más de cinco años en la empresa);

Integración del mes de despido: si el despido se produce en cualquier día que no sea el último del mes, se abona el mes completo;

Sueldo proporcional por los días trabajados del mes;

Proporcional de aguinaldo (SAC);

Vacaciones no gozadas, también con el respectivo SAC proporcional.

Este conjunto de compensaciones puede representar una suma considerable que, sumada a la indemnización por antigüedad, eleva significativamente el monto total a cobrar por el trabajador despedido.

¿Cuánto se cobra de indemnización por empleo perdido?

Para ilustrar cómo se aplica esta normativa, tomemos un ejemplo concreto que refleja una situación habitual:

Antigüedad: 5 años y 4 meses se computan 6 años.

años y meses se computan años. Sueldo bruto: $200.000 mensuales.

mensuales. Tope del convenio: promedio de $60.000 tope legal = $180.000 (triple del promedio).

Si no se aplicara el tope, la cuenta sería simple: $200.000 × 6 años = $1.200.000.

Con el tope, el cálculo baja a: $180.000 × 6 = $1.080.000.

Sin embargo, según el fallo "Vizzoti", no se puede reducir más del 33% del monto original sin tope. Entonces: $1.200.000 – 33% = $804.000.

Entre $804.000 y $1.080.000, la ley establece que debe tomarse el monto mayor, en este caso $1.080.000.

A esa cifra, habría que sumarle todos los otros rubros mencionados (preaviso, vacaciones, aguinaldo, días trabajados), lo cual podría representar varios cientos de miles de pesos adicionales.

¿Qué debe tener en cuenta un trabajador al ser despedido?

Ante un despido sin causa, es importante que el trabajador conozca sus derechos para evitar perder dinero en la negociación o en la liquidación final. Entre los puntos clave a considerar se destacan:

Verificar si se aplicó el tope salarial correctamente según el convenio;

Exigir el detalle de la liquidación por escrito;

Evaluar si el preaviso fue respetado o si corresponde el pago sustitutivo;

Confirmar que se incluyan todos los adicionales habituales del sueldo (comisiones, viáticos, etc.);

Reclamar el aguinaldo y vacaciones proporcionales.

En caso de dudas o inconsistencias, es recomendable recurrir a un abogado laboral o al Ministerio de Trabajo para asesoramiento y, si es necesario, iniciar un reclamo formal.