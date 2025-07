Si necesitás firmar un documento y no sabés cómo hacer, no te preocupes, te contamos cómo podés hacerlo de forma legal y sin problemas.

En un mundo cada vez más digitalizado, garantizar la autenticidad y seguridad de los documentos electrónicos es fundamental. Ya sea para firmar contratos, declaraciones juradas o realizar trámites oficiales, la firma digital se convirtió en una herramienta clave para validar documentos sin necesidad de imprimir ni recurrir a instancias presenciales. Su uso no solo agiliza procesos, sino que también brinda una capa extra de seguridad y respaldo legal.

Pero ¿qué es exactamente una firma digital y cómo se puede obtener en Argentina? A diferencia de una firma escaneada o manuscrita, la firma digital utiliza un sistema criptográfico que permite identificar de forma única a la persona firmante, asegurar que el documento no fue modificado desde su firma y que nadie pueda negar haberlo firmado. Tiene el mismo valor jurídico que una firma en papel y es reconocida por diversas instituciones públicas y privadas. En esta nota, te explicamos en detalle qué es una firma digital, cómo funciona, qué tipos existen y cómo podés gestionarla, tanto con token como de forma remota, para que puedas empezar a utilizarla con confianza en tus trámites digitales.

¿Qué es una firma digital?

Una firma digital es el resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante.

La firma digital es el conjunto de caracteres que se añaden al final de un documento o cuerpo de un mensaje para identificar a la persona emisora de dicho mensaje (autenticación), para que ésta no pueda negar que envió el mensaje (no repudio) y para certificar la veracidad de que el documento no se ha modificado con respecto al original (integridad).

La firma digital es como un candado en un documento. La firma digital no tiene como objetivo dar fe de un acto de voluntad por parte del firmante, sino únicamente encriptar los datos para conferir mayor seguridad.

Es la versión digital con idéntico valor que la firma manuscrita. Tiene su misma validez jurídica.

Se presume verdadera , lo que quiere decir que quien cuestione su validez tendrá que presentar pruebas.

, lo que quiere decir que quien cuestione su validez tendrá que presentar pruebas. Se presume íntegra, si alguien no cuestiona la firma, pero sí el documento, también tendrá que presentar pruebas.

¿Cómo firmar digitalmente tus documentos para que tengan validez?

Para disponer de firma digital, es necesario gestionar el certificado digital correspondiente ante una autoridad de registro habilitada.

Se puede solicitar una firma digital con o sin token. La firma digital con token sirve para firmar cualquier tipo de documento mientras que la firma digital sin token sirve únicamente para firmar digitalmente archivos en formato PDF a través del firmador. Ambas tienen la misma validez jurídica.

¿Cómo solicitar Certificado de Firma Digital por Hardware (token)?

Sacá un turno en la Autoridad de Registro más cercana o consulta en AR con turnero propio. Al momento de completar el formulario del punto 2, deberá seleccionar la misma Autoridad de Registro. De no coincidir, el oficial de registro no podrá emitir el certificado. Deberá completar el formulario.El correo electrónico ingresado al momento de completar el formulario debe ser personal (únicamente del titular de la solicitud, sin excepción), en "Aplicación" seleccionar "Ninguna" y en "Autoridad de Registro" la misma que haya seleccionado al momento de solicitar el turno. En datos de organización completar con "No aplica" en todos los campos. Volver a verificar que los datos coincidan con el DNI del solicitante, y luego seleccionar "Enviar Datos de Solicitud de Certificado". En esta instancia el solicitante aun NO posee un certificado de firma digital. El solicitante recibirá automáticamente en el correo electrónico declarado un link de verificación al que deberá acceder para confirmarlo, el cual tiene una vigencia de 24hs. Pasado ese lapso de tiempo, si el solicitante no confirmó el mail, deberá cargar nuevamente la solicitud.Si la fecha del turno para presentarse ante la AR excede los 20 días hábiles luego de haber completado el formulario, el mismo se rechazará automáticamente y deberá volver a cargar sus datos Para finalizar el trámite, deberá presentarse personalmente sin excepción ante la Autoridad de Registro donde solicitó el turno con el dispositivo criptográfico y el DNI original. En la autoridad de registro:

El oficial de registro realiza las validaciones correspondientes y el soporte técnico de firma digital verifica los requisitos del dispositivo criptográfico. Según sea el caso, el oficial de registro habilita a "solicitar certificado" para continuar con el trámite, o bien rechaza la solicitud. El solicitante valida los datos enviados (en el punto 1), inserta su dispositivo criptográfico y completa la solicitud, generando sus claves en el mismo. El oficial de registro aprobará la solicitud e instalará el certificado en el dispositivo, o eventualmente la rechazará. El sistema envía luego un correo electrónico a la dirección validada del titular, informando la emisión del certificado en el cual figuran dos datos importantes (Número de serie del certificado y PIN de revocación), por lo que debe conservarse.



¿Cómo solicitar la Firma Digital Remota sin Token?