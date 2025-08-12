Licencia de Conducir 2025: el nuevo requisito que puede impedir la renovación del carnet

El Gobierno nacional actualizó las condiciones para obtener el documento y quienes no cumplan con la nueva exigencia no podrán circular legalmente

Desde agosto 2025, la Licencia Nacional de Conducir suma un requisito obligatorio que puede impedir su renovación. El Gobierno nacional actualizó las condiciones para obtener el documento y quienes no cumplan con la nueva exigencia no podrán circular legalmente.

El examen psicofísico se convirtió en un requisito excluyente para la renovación. Su objetivo es verificar si el conductor mantiene las condiciones físicas y mentales necesarias para manejar de forma segura. Incluye:

Revisión médica general : movilidad, destreza y detección de enfermedades que afecten la conducción.

: movilidad, destreza y detección de enfermedades que afecten la conducción. Test visual : campimetría, encandilamiento y pruebas binoculares para evaluar la visión.

: campimetría, encandilamiento y pruebas binoculares para evaluar la visión. Evaluación auditiva : barrido tonal para confirmar la percepción de sonidos clave como sirenas o bocinas.

: barrido tonal para confirmar la percepción de sonidos clave como sirenas o bocinas. Examen psicológico: análisis de atención, coordinación y personalidad mediante pruebas como el Test de Bender.

En provincias adheridas, el examen es digital y se realiza únicamente con profesionales habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Requisitos para renovar el carnet de conducir en 2025

Además del examen psicofísico, los solicitantes deben cumplir con:

DNI vigente y en buen estado .

Curso de educación vial aprobado.

Pago de tasas correspondientes.

Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT) sin infracciones graves.

Quiénes no podrán renovar la licencia

No podrán acceder a la renovación de la licencia de conducir quienes tengan:

Multas impagas o sanciones activas.

Inhabilitaciones judiciales vigentes.

Más de 70 años sin realizar la renovación anual obligatoria.

Antecedentes de alcoholemia positiva, exceso de velocidad o cruce de semáforos en rojo.

Infracciones graves como conductor principiante.

Examen psicofísico desaprobado.

En estos casos, el trámite será presencial y podrá incluir exámenes teóricos y prácticos.

Cómo renovar la licencia de conducir en 2025

El trámite digital se realiza en lncargentina.seguridadvial.gob.ar con usuario de Mi Argentina. Pasos:

Validar datos personales. Seleccionar tipo de trámite (renovación o ampliación). Elegir tipo de licencia (común o profesional). Pagar las boletas correspondientes. Realizar cursos y exámenes.

La licencia digital se activa en la app Mi Argentina y la versión física se retira en el Centro Emisor correspondiente.

Cuánto cuesta renovar la licencia en agosto 2025

En la Ciudad de Buenos Aires, los valores actualizados son:

Solicitud de licencia: $26.340 .

CENAT: $6.800 .

Certificado de legalidad: sin costo.

Renovación en CABA: pasos y vigencia

En CABA, el trámite se gestiona en la Dirección General de Habilitación a Conductores. Hay licencias particulares (A, B, G), profesionales (C, D, E), Clase F para personas con discapacidad y licencia interjurisdiccional.

Vigencia:

Particulares: 16 a 39 años (10 años), 40 a 49 (6 años), 50 a 69 (4 años), 70+ (2 años).

Profesionales: general (5 años), mayores de 70 (2 años).

Más tecnología en los exámenes prácticos

Para clase B1 el examen se realiza en vía pública con autos de doble comando y cámaras. Para motos, en pista específica con control de maniobras.

En CABA, el chatbot Boti ofrece asistencia por WhatsApp al (11) 5050-0147 para guiar todo el proceso.