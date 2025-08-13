Un querellante de la causa reveló que una reunión costaba US50.000 y un posteo US500.000. "La causa avanza en todos los frentes", afirmó

La causa por la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo y explosivo capítulo. Martín Romeo, uno de los querellantes y damnificados, denunció la existencia de un supuesto "tarifario de Karina" para acceder al presidente Javier Milei, que incluía precios para reuniones y hasta para los posteos en redes sociales que promocionaron el token.

Durante una entrevista en el programa "Noticias Argentinas" en Splendid AM 990, Romeo reveló detalles de la información que han ido recopilando. "Desde la primera semana que nos metimos de lleno a la causa Libra nos empezó a llegar información de todos lados", contó. Y disparó: "Había un tarifario de Karina para posteos de Milei, para reuniones, para todo. Nos dicen que la reunión costaba 50.000 dólares y que el posteo costaba 500.000".

El querellante, que trabajó para una consultora de blockchain y para Naciones Unidas, destacó el rol que jugó la confirmación del Presidente a medios internacionales. "No nos olvidemos que el presidente no solo hace un posteo, sino que confirma a Bloomberg que el posteo era cierto. En el momento que Bloomberg publica que tiene la confirmación de Milei, se hace un efecto en cadena", explicó.

"La causa empieza a avanzar en todos los frentes"

Romeo se mostró optimista con el avance de la investigación, tanto en Argentina como en el exterior. "Si la justicia acá no quiere quedar atrás y no quiere quedar en evidencia, tiene que empezar a avanzar porque la causa también avanza en Estados Unidos y en Estados Unidos no es joda", advirtió.

Adelantó que no cree que la etapa de recolección de pruebas se extienda más allá de este año y que ya están evaluando los próximos pasos. "Ya falta muy poco, no queda mucho más por pedir. En algún momento tendrán que declarar, se pedirán detenciones, es algo que ya estamos evaluando con los abogados", concluyó.

Caso $LIBRA: la oposición se adueña de la investigación e inquieta a Milei rumbo a las elecciones

El caso de la criptomoneda $LIBRA, que golpeó al presidente Javier Milei a principios de año, empezó poco a poco a meterse otra vez en la agenda política, entre declaraciones explosivas como las de Diana Mondino y revelaciones que llegan desde el exterior, y ahora los diputados de la oposición van por el control de la Comisión Investigadora que podría volver a subir la presión sobre el Gobierno en medio de la campaña electoral.

Hasta ahora el oficialismo logró bloquear esa comisión, creada a propuesta de la oposición en la Cámara de Diputados para investigar qué fue lo que ocurrió el 14 de febrero, cuando Milei promocionó $LIBRA desde su cuenta de X y desató un escándalo que lo obligó a dar explicaciones frente a las denuncias de estafa que se activaron en Argentina y Estados Unidos.

Mediante argucias parlamentarias, La Libertad Avanza (LLA), con ayuda del PRO, logró una situación de empate 14 a 14 en la comisión que impidió que se eligieran a sus autoridades y, por lo tanto, que empezara a funcionar. Pero el mal momento que hoy sufre LLA en el Congreso fue aprovechado por la oposición para impulsar un proyecto que cambia el reglamento del cuerpo.

La iniciativa es de Maximiliano Ferraro, jefe del bloque Coalición Cívica que junto con Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre forzaron una reunión de comisiones este martes para darle dictamen a ese proyecto, cuya clave está que le facilita a la oposición poner al presidente de la Comisión Investigadora que tiene la facultad de citar a funcionarios e indagar en las responsabilidades políticas sobre el criptoescándalo.