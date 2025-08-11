Una por una, las principales marcas internacionales que llegan a Argentina

Sandro, Adolfo Domínguez, Victoria's Secret y FARM Rio son algunas de las marcas internacionales que confirmaron su regreso o entrada a la Argentina

Casi como ejemplo de la apertura económica que vive la Argentina en los últimos años, no solo es posible comprar hoy en plataformas internacionales low cost como Temu o Shein, sino que además una decena de marcas internacionales volvieron o decidieron desembarcar en el mercado local. Sandro, Adolfo Domínguez, Victoria's Secret y FARM Rio son algunos de los grandes nombres que se sumaron en los últimos días.

A continuación, en detalle cuál es la situación de las principales marcas internacionales y cuándo llegan al país.

Sandro y Maje

Ambas marcas de "ready to wear" o indumentaria, accesorios y calzado informal del grupo francés SMCP están a punto de desembarcar en la Argentina.

El Grupo IRSA, dueño de los principales centros comerciales del país, confirmó a iProfesional que las dos marcas están por sumarse a su cartera y ya está firmado el acuerdo para el desembarco, con Sandro siendo la primera de ellas. La primera flagship de esta etiqueta con propuesta masculina y femenina, que se inspira en la elegancia sin esfuerzo del chic parisino, estará en Alcorta Shopping, con fecha de apertura a confirmar.

Maje por su parte, es una propuesta solo femenina, y define su estilo como "libre y emocional". Su premisa fue vestir a mujeres con una misma mentalidad, independientemente de su edad. La tienda, también con fecha sin confirmar, estaría en el mismo centro comercial.

Todas las marcas de SMCP tienen en común el objetivo de vestir la elegancia parisina, entendida como una actitud de confianza, de ser uno mismo e independiente. En Europa, sus precios se enmarcan el en segmento de "lujo accesible". En total, el grupo tiene más de 1.600 puntos de venta en 49 países.

FARM Rio

Una de las marcas internacionales brasileñas más exitosas, FARM Rio, también puso sus ojos en la Argentina e iniciará su operación local de la mano del grupo local Markova.

FARM Rio llega a la Argentina

Su flagship store también estará en Alcorta Shopping, pero según confió a este medio Mariano Lobera, director del Grupo Markova, el plan es abrir entre 8 y 10 locales en los próximos 5 años tanto en la Argentina como en Uruguay.

"En este marco, desde el Grupo Markova llevamos adelante la operación local: apertura y gestión de tiendas, desarrollo del e-commerce local, distribución mayorista, marketing, relaciones públicas y atención al cliente, siempre en alineación con las directrices creativas y de producto de FARM Rio", continuó el directivo del grupo argentino. "Cabe destacar que la marca, su diseño y su identidad creativa continúan siendo propiedad de FARM Rio en Brasil. Nuestro rol es acercar esa propuesta al mercado local, preservando su esencia y manteniendo sus estándares internacionales.

FARM Rio tiene ya tiendas en ciudades como Río de Janeiro, Nueva York, París y Londres, y ahora estará presente en Buenos Aires, dando un nuevo impulso internacional al equipo detrás de Markova.

Victoria's Secret

Quizás uno de los regresos más esperados por los argentinos, es el de Victoria's Secret, una marca internacional con fuerte arraigo en la Argentina pero cuyos productos en los últimos años solo se conseguían en los duty free shops.

A principios de 2025, fue furor la reapertura del primer local propio de Victoria's Secret en Unicenter, de la mano del Grupo David. En la tienda de Martínez, Provincia de Buenos Aires, ya se podían conseguir solo algunas prendas, y sobre todo las líneas de belleza, fragancias y cuidado de la piel de esta marca internacional. El mismo modelo siguió el segundo local, ubicado en Galerías Pacífico, en el centro de la ciudad de Buenos Aires.

Victoria's Secret volvió a tener locales en el país

Por estos días, el desembarco del primer flagship de Victoria's Secret completo, con las líneas de ropa interior, será en Alto Palermo, según confirmó IRSA. Este reencuentro con el público argentino se da en medio de una facilitación de las importaciones que promovió no solo la vuelta de marcas internacionales, sino la compra de productos en el exterior de parte de los consumidores locales.

Decathlon

Decathlon es una histórica marca francesa que se dedica a la venta de ropa, calzado y otros artículos deportivos. La firma había dejado el país durante la crisis de 2001, y volvió con la participación del Grupo One.

Tras años de ausencia, la marca que es sinónimo de equipamiento y vestimenta deportiva de calidad a precios accesibles, desembarcará con una propuesta renovada y un ambicioso plan de expansión que ya genera gran expectativa en todo el país.

Su experiencia exitosa en países vecinos como Uruguay y Paraguay, donde ya cuentan con varios puntos de venta, brinda una base sólida para su incursión en el mercado argentino, considerado clave en la región.

Locales de Decathlon llegan a la Argentina

Su primer local estará en el complejo Al Río, ubicado en la Avenida del Libertador, en el partido bonaerense de Vicente López, pero literalmente pegado a la Capital Federal. Esta zona es conocida por su alto tránsito y su proximidad a importantes núcleos urbanos, lo que garantiza una afluencia masiva de público.

El nuevo establecimiento de Decathlon ocupará una impresionante superficie de 3000 metros cuadrados, un tamaño considerable que permitirá exhibir la vasta variedad de productos que caracterizan a la marca.

Bath and Body Works

También en el sector de belleza, la marca estadounidense Bath & Body Works inauguró su tercer local en Galerías Pacífico en 2024, luego de haber iniciado su presencia física en Unicenter. Se inauguró recientemente un flagship en Alto Palermo.

New era

La marca global de streetwear New Era abrió en julio un nuevo local de diseño urbano y espíritu deportivo, en el segundo nivel del shopping DOT, en Buenos Aires, el número 100 en Latinoamérica, el que forma parte de una etapa de expansión más amplia.

El nuevo punto de venta ofrece gorras oficiales de las principales ligas como MLB, NBA y NFL, junto con ediciones limitadas, colecciones cápsula y una selección de indumentaria urbana.

New Era abrió locales en la Argentina

Longchamp

La marca francesa de carteras y bolsos Longchamp desembarcó en Patio Bullrich en octubre último, con una boutique de estilo parisino y un concepto de diseño que crea un ambiente cálido, hogareño y de conversación. Inspirada en la idea del departamento francés por excelencia, la boutique evoca el hecho de que Longchamp nació en París en 1948.

Los productos, la decoración, los libros y objetos vintage crean un ambiente cálido y acogedor y resalta los valores compartidos por Longchamp y sus clientes, en particular la curiosidad creativa y una mentalidad cosmopolita. Desde hace un año, en esa tienda de aires parisinos se consiguen tanto las últimas colecciones de la marca europea, como sus fragancias y productos de marroquinería.

Indian

Otra llegada muy importante el año pasado fue la de la marca uruguaya Indian. Rápidamente reconocida por los argentinos que viajan frecuentemente al vecino oriental, era una cuenta pendiente para el grupo comenzar su expansión internacional por Buenos Aires, donde ya aportaban producción a otras marcas clientas.

Indian desembarcó en la calle Florida

Como publicó entonces iProfesional, su primer flagship, que también se opera de manera directa desde la casa matriz, se ubicó nada menos que en Florida 629, Ciudad de Buenos Aires.Oriunda de Montevideo, Indian pertenece al grupo Chic Parisien y está presente en los principales centros comerciales del país esteño y en también en Paraguay.

Además de indumentaria de mujer y de hombre -con su marca Máximo-, cuenta con líneas de ropa interior y corsetería, calzados, bolsos y accesorios, ropa de baño y decoración.

Marcas internacionales que llegan o se expanden

Irsa también confirmó que Patio Bullrich, uno de los shoppings más elegidos por las marcas de lujo en Buenos Aires, recibirá próximamente apertura de la española Adolfo Domínguez y la alemana Mont Blanc.

Además, está planeada la llegada de marcas como The Kooples y Underarmour que formarán también parte del portafolio de los shoppings de este grupo. Underarmour está presente en el país como marca vendiendo en tiendas deportivas y con un local outlet en el centro comercial Distrito Arcos.

Por otra parte, marcas internacionales que ya estaban presentes en el mercado local, como Calvin Klein y Tommy Hilfiger, decidieron aprovechar el contexto favorable para las importaciones y extender su operación con más locales en la Argentina.

Según informó oportunamente iProfesional, la última tienda de CK fue inaugurada a principios de octubre de 2024, nada menos que en el Córdoba Shopping, de la capital de la Provincia de Córdoba. Fue la tercera tienda física de esta etiqueta en la Argentina -donde tiene presencia desde 2017- pero la primera en el interior del país, un local de 88 metros cuadrados donde ya se consiguen las líneas Calvin Klein, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear, así como también accesorios y calzados.

Ambas marcas siempre estuvieron dentro de centros comerciales en la Argentina (con la excepción de los outlets) pero hasta el año pasado consideraban tanto aperturas en Palermo Soho (CABA) como zona norte del Gran Buenos Aires.

Sin confirmar

En los últimos meses trascendió en los medios de comunicación la intención de etiquetas de lujo como Armani y Dolce & Gabbana de abrir tiendas y operar directamente en el país. Sin embargo, hasta el momento de cierre de este artículo, no se confirmó esta noticia.

Otras marcas internacionales que podrían desembarcar o volver al mercado local son Barbour, Colmar y Dr. Martens.

La mayor facilidad para importar producto terminado impulsó la llegada de todas estas marcas internacionales nuevamente al mercado local, aunque sus precios en muchos casos permanezcan lejos de los bolsillos de la mayoría de los argentinos. Tanto los turistas como quienes suelen viajar y comprar estas etiquetas en el exterior, ahora podrán disfrutarlas en los principales centros comerciales del país.