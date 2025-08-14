El fiscal Ramiro González pidió enviar a juicio a Alberto Fernández por presunta violencia de género y amenazas contra Fabiola Yañez

El fiscal federal Ramiro González dictaminó hoy a favor del envío a juicio oral del ex presidente Alberto Fernández por supuesta violencia de género y amenazas coactivas contra la ex primera dama Fabiola Yañez, al determinar que la investigación está concluida y puede pasar a la siguiente etapa.

En un dictamen entregado al juez del caso, Julián Ercolini, el fiscal consideró que se trató de una "investigación compleja" y que la acusación al ex presidente se basa en hechos ocurridos en una "relación asimétrica de poder" desde 2016, informaron fuentes judiciales.

En el marco de esa relación hubo de modo "sistemático" violencia hacia Yañez mediante "acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad", enumeró la fiscalía y que todo ocurrió en una "especial situación de vulnerabilidad preexistente al vínculo en la que se encontraba inmersa la nombrada".

El juez Ercolini dará ahora vista a la defensa para que se manifieste al respecto y luego resolverá si envía el caso a sorteo de tribunal oral y Fernández llegaría así a juicio procesado por lesiones leves y graves, agravadas por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género y amenazas coactivas.

Todo fue confirmado por la Cámara Federal porteña

La acusación sostiene que durante su paso por la Presidencia de la Nación, Fernández ejerció "violencia sistemática" contra la entonces primera dama con "progresivo aislamiento en la residencia de Olivos".

La denuncia tomó impulso a partir de conversaciones rescatadas del teléfono de María Cantero, ex secretaria privada del por entonces presidente, que incluyeron fotos y mensajes enviados por la propia Yáñez con moretones.

El ex mandatario está además procesado en la Causa Seguros por la firma de un Decreto que permitió la intermediación de "brokers" en la contratación de pólizas para organismos públicos, un caso que está en etapa de apelación ante la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires.

Embargo por más de $14.000 millones

A principios de julio, el juez federal Sebastián Casanello dictó este jueves el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción vinculadas a la contratación de seguros por parte de organismos del Estado nacional.

Según determinó el magistrado, en esos convenios se pagaron comisiones millonarias a intermediarios privados, generando un perjuicio directo para las arcas públicas.

La investigación -que originalmente había estado en manos del juez Julián Ercolini- derivó en una acusación formal contra el exmandatario por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.

En su fallo de hoy, Casanello ordenó un embargo sobre los bienes del expresidente de $14.634.220.283,68. Y procesó, junto a Fernández, a otras 33 personas, incluidos Cantero (por los delitos de negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionaria), Martínez Sosa (como partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles) y el exjefe de Nación Seguros Alberto Pagliano (por administración fraudulenta agravada y negociaciones incompatibles).