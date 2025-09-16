Las entidades que no formen parte del listado oficial pueden rechazar nuevos afiliados bajo este régimen. Los nombres, una por una

El monotributo incluye el pago obligatorio de aportes para obra social, integrado dentro de la cuota mensual. Quienes estén inscriptos en el régimen pueden elegir la entidad que mejor se adapte a sus necesidades, aunque solo entre aquellas que aceptan formalmente monotributistas.

Desde diciembre de 2024 rige el registro obligatorio de obras sociales para monotributistas, creado por el Decreto 955/24. Este sistema obliga a las entidades a inscribirse para brindar cobertura. Las que no formen parte del listado oficial pueden rechazar nuevos afiliados bajo este régimen. Hace pocos días, la Superintendencia de Seguros de Salud actualizó el listado y sumó tres nuevos prestadores, por lo que hay 40 obras sociales que aceptan monotributistas al 16 de septiembre de 2025.

Listado de obras sociales que aceptan monotributistas en septiembre 2025

El siguiente listado corresponde a las entidades habilitadas oficialmente al 1 de septiembre de 2025:

Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina (OSSACRA)

Obra Social de Profesionales del Turf de la República Argentina (OSPROTURA)

Obra Social de Ministros, Secretarios y Subsecretarios (OSMISS)

Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina (OSTCARA)

Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote (OSAMOC)

Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (OSTAXBA)

Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual

Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos

Obra Social de Operadores Cinematográficos (OSOC)

Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros (OSCAMGLYP)

Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina (OSPEDICI)

Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero (OSPIFSE)

Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión

Obra Social de Músicos (OSDEM)

Obra Social de Comisarios Navales

Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (OSTPBA)

Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata (OSPREN)

Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba (OSEPC)

Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina (OSAPM)

Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR) (OSVVRA)

Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio (OSPIV)

Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C. (OSTP)

Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal (OSPETAX)

Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines (OSCRAIA)

Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina (OSOETSYLARA)

Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos (OSFYB)

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera (SERVESALUD)

Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción (OSDIC)

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias (OSIM)

Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas (OSDEPYM)

Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina (OSMITA)

Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE)

Obra Social de Dirección (OSDO)

Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada

Mutual Médica Concordia

Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria (AMPES)

MET-Córdoba S.A.

Asociación Mutual del Control Integral (AMCI)

Administración Recursos para Salud S.A.

En total, 40 obras sociales están habilitadas para afiliar monotributistas.

Cambios en el listado oficial de septiembre 2025

En comparación con el registro anterior, se incorporaron tres nuevas entidades:

Obra Social de Comisarios Navales

Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada

Administración Recursos para Salud S.A.

Al mismo tiempo, dejaron de figurar algunas entidades que sí estaban en listados previos, lo que refleja que el padrón oficial se va actualizando en función de la inscripción y habilitación formal de cada obra social.

Cómo afiliarse a una obra social siendo monotributista

Después de obtener el alta en el monotributo, el siguiente paso es gestionar la afiliación a la obra social elegida dentro del listado oficial. Para esto se requiere:

Original y copia del último comprobante de pago del monotributo (incluye aporte a obra social).

DNI original y copia.

Formulario 184/F (constancia de alta en monotributo).

Formulario 152 (credencial de pago, disponible en la web de la Superintendencia de Salud).

Luego, se debe presentar la declaración jurada 300/97 en una oficina de ANSES para que la obra social pueda habilitar la cobertura médica. También es posible incorporar al grupo familiar, abonando un adicional por cada integrante.

Cambio de obra social: requisitos y plazos

Los monotributistas pueden cambiar de obra social una vez por año (de enero a diciembre). Para hacerlo existen dos opciones:

De manera presencial, en la nueva obra social. Vía online, con clave fiscal nivel 3 y el servicio "Mi SSSalud".

En ambos casos, la permanencia mínima es de 12 meses antes de volver a ejercer una nueva opción de cambio.