Cómo pagar menos de luz: descuentos y subsidios vigentes en 2025

Con el esquema de subsidios vigente, más de la mitad de los hogares argentinos sigue recibiendo ayuda estatal para pagar la luz y el gas

El Gobierno mantiene vigentes en 2025 distintos programas de subsidios y bonificaciones para la luz, tanto para clientes de Edesur como de Edenor y otras distribuidoras.

Desde la Secretaría de Energía de la Nación confirmaron que el esquema del Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE) continúa funcionando, y que los usuarios pueden inscribirse o actualizar sus datos para acceder a descuentos importantes en sus facturas. Además, la Tarifa Social de AySA también ofrece rebajas para el servicio de agua y cloacas en el AMBA.

Luz, Edesur y Edenor: ¿quiénes pueden pedir subsidios para pagar menos?

El beneficio está destinado a los usuarios residenciales de electricidad y gas natural que cumplan con ciertos criterios socioeconómicos. La segmentación de tarifas, que rige desde 2022, divide a los hogares en tres niveles:

Nivel 1 (N1): ingresos altos, sin subsidios;

ingresos altos, sin subsidios; Nivel 2 (N2): ingresos bajos, con bonificación mayor;

ingresos bajos, con bonificación mayor; Nivel 3 (N3): ingresos medios, con bonificación parcial.

Según datos oficiales del RASE, en el país hay 16,3 millones de usuarios de electricidad. 6,1 millones pertenecen al nivel N2 y 3,4 millones al N3, por lo que el 58% de los hogares recibe algún tipo de subsidio. En gas natural, sobre 9,5 millones de usuarios, 3 millones están en N2 y 2,4 millones en N3.

Para acceder al subsidio de luz en Edesur o Edenor, los hogares deben cumplir con estos requisitos:

Ingresos totales menores a 3,5 canastas básicas para un hogar tipo 2 ($3.585.522,5 por mes según datos de diciembre 2024);

No tener 3 o más inmuebles a su nombre;

No ser propietarios de 3 o más autos con menos de 5 años de antigüedad;

No tener embarcaciones o aeronaves de lujo;

No ser titulares de activos societarios que reflejen una alta capacidad económica.

Luz, Edesur y Edenor: ¿cómo inscribirse en el RASE para obtener el descuento?

Para tramitar el subsidio de luz en 2025, la inscripción en el RASE puede hacerse de forma online en la página oficial del Gobierno. Antes de iniciar el trámite, es necesario tener a mano:

Número de medidor y de cliente o NIS que figura en la factura;

DNI del titular;

CUIL de todos los integrantes del hogar mayores de 18 años;

Ingresos de cada integrante;

Un correo electrónico válido;

En caso de que en el domicilio funcione un comedor comunitario registrado en el Renacom, el número de registro correspondiente.

El sistema asigna automáticamente la categoría (N1, N2 o N3) según la información socioeconómica declarada.

Luz, Edesur y Edenor: ¿de cuánto son los descuentos en 2025?

La Secretaría de Energía había anunciado un recorte en las bonificaciones, pero luego aclaró que sería gradual durante el año.

Actualmente, los descuentos vigentes son:

Luz – N2: 71,2%

Luz – N3: 55,94%

Gas natural – N2: 64%

Gas natural – N3: 55%

El beneficio impacta directamente en el precio de la energía, uno de los cuatro ítems que componen la factura junto al transporte, la distribución y los impuestos.

Tarifa Social de AySA: otro beneficio para hogares del AMBA

Además de los subsidios de luz y gas, existe la Tarifa Social de AySA, destinada a hogares con bajos ingresos en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense. Este programa otorga descuentos en las facturas de agua y cloacas, que pueden ir desde el 15% hasta el 100% según la situación económica de cada familia.

Incluso permite a quienes tengan deudas con la empresa regularizar pagos en 12 cuotas sin interés y con quita de recargos.

Tarifa Social de AySA: ¿quiénes pueden pedirla y cuáles son los requisitos?

El beneficio se otorga por un año y puede renovarse antes de su vencimiento. Los ingresos máximos permitidos dependen de la cantidad de personas en el hogar:

1 persona: hasta $558.244 por mes ( 2 jubilaciones mínimas);

hasta por mes ( jubilaciones mínimas); 2 personas : hasta $837.366 ( 3 jubilaciones mínimas);

: hasta ( jubilaciones mínimas); 3 personas : hasta $1.116.488 ( 4 jubilaciones mínimas);

: hasta ( jubilaciones mínimas); 4 personas: hasta $1.395.610 ( 5 jubilaciones mínimas);

hasta ( jubilaciones mínimas); 5 personas: hasta $1.674.732 (6 jubilaciones mínimas).

Los montos corresponden a marzo de 2025 y se actualizan según el valor de la jubilación mínima vigente.

Tarifa Social de AySA: ¿cómo hacer el trámite para pagar menos?

El trámite es simple y puede hacerse:

Online, en la web de AySA o del Ente Regulador (ERAS);

Por e-mail, enviando la documentación a [email protected] o [email protected];

o Presencialmente, en las oficinas de AySA o en el Centro de Atención de Riobamba 750, CABA.

Es necesario presentar:

Número de cuenta de AySA;

Documentación e ingresos de cada integrante del hogar;

Gastos en vivienda, salud y servicios.

Si la solicitud es aprobada, el descuento aparece de inmediato en la factura bajo el concepto "Descuento por Tarifa Social".