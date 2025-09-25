Multas de tránsito: cuándo prescriben en cada provincia y los montos en septiembre 2025

Las multas de tránsito prescriben cada cierto tiempo y luego el Estado ya no puede reclamar el pago. Cada provincia tiene sus propios plazos

En Argentina, las multas de tránsito son una herramienta fundamental para regular el comportamiento de los conductores y garantizar la seguridad vial.

Las normas de tránsito se rigen bajo la aplicación de la Ley 24.449, pero cada provincia tiene la potestad de adecuar esa normativa a sus propias necesidades y aplicarla de manera diferencial. Entre estos puntos, se encuentra la prescripción de las multas de tránsito, es decir, pasado un período de tiempo, pierden su validez y ya no se pueda exigir el pago.

En el contexto de las multas de tránsito, una vez que el plazo de prescripción se cumplió, el Estado ya no puede exigir el cobro de la multa ni tomar acciones legales en contra del infractor.

En Argentina, el plazo para que una multa de tránsito prescriba depende de la jurisdicción en la que haya sido cometida la infracción, ya que cada municipio o provincia tiene sus propias normativas y plazos.

Según lo indica el artículo 89 de la citada ley nacional, a los dos años prescriben las faltas leves y a los cinco años las faltas graves.

Tipos de infracciones de tránsito

Como se mencionó, la Ley de Tránsito clasifica las infracciones en dos categorías principales:

Faltas graves:

No presentar la documentación requerida.

Circular sin patente o seguro vigente.

Negarse a proporcionar información cuando se le solicita.

Pasar un semáforo en rojo.

Faltas leves:

Estacionar en doble fila.

Usar la bocina sin necesidad.

Exceder hasta un 10% el límite de velocidad permitido.

Conocer la naturaleza de la infracción es fundamental para determinar cuándo prescribe y si hay acciones que puedan interrumpir ese período. Si ha transcurrido el tiempo sin ninguna acción que interrumpa el proceso, es posible evitar el pago de la multa.

Plazos de prescripción de multas de tránsito, provincia por provincia

Los plazos de prescripción para multas de tránsito varían significativamente entre provincias. A continuación, un breve resumen:

Buenos Aires: 2 años (leves), 5 años (graves)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 5 años (todas las faltas)

Mendoza: 2 años (leves), 3 años (graves), 4 años (gravísimas)

Chaco: 2 años (leves), 5 años (graves)

Chubut: 6 meses (sin iniciar procedimiento), 1 año (con procedimiento iniciado), 2 años (sentencia firme)

Formosa: 1 año (leves), 2 años (graves)

Corrientes, San Juan y Tierra del Fuego: 2 años

Neuquén y Córdoba: 3 años (todas las faltas)

Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta y San Luis: 5 años

Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán: siguen el criterio nacional.

Es crucial recordar que las multas pueden extinguirse si el acreedor no reclama su pago dentro del plazo establecido.

¿En qué casos no prescriben las multas de tránsito?

Si una multa de tránsito ya prescribió, la persona interesada debe reunir la documentación necesaria, como el comprobante de la infracción, su DNI y cualquier otro respaldo relacionado.

Luego, debe comunicarse con el juzgado de faltas correspondiente a su jurisdicción, ya sea de forma presencial o a través del sitio web oficial.

Una vez iniciado el trámite, puede solicitar formalmente la baja de la multa por prescripción, acreditando que se cumplió el plazo legal sin que se haya iniciado un proceso de cobro o judicialización. Igualmente, y aunque pase un período de tiempo, hay situaciones en las que las multas no caducan:

Cuando se comete una nueva infracción grave, el contador se reinicia. Un ejemplo: si un conductor tiene una infracción que fue considerada leve de 2020 y luego comete una falta grave en 2023, la multa de 2020 no prescribe.

Si la multa se judicializa o inicia un proceso de cobro, la prescripción se interrumpe.

Cuáles son los montos actualizados por infracciones en CABA

Las multas de tránsito en CABA aumentaron un 9% en septiembre, con un valor inicial que parte de $39.925 por no portar licencia y llega a superar los $3.000.000 en casos de exceso de velocidad grave. Asimismo, la provincia de Buenos Aires también recientemente aplicó un nuevo incremento en las multas.

En esta línea, aplicó un nuevo incremento en las multas de tránsito, actualizando la unidad fija que se usa para calcular y establecer los valores de las multas. En este caso, el costo de las infracciones se calcula a partir de la unidad fija (UF), que es un monto establecido con relación al valor de medio litro de nafta Premium en la estación del Automóvil Club Argentino (ACA).

Los valores actualizados por las infracciones en CABA son los siguientes

Superar la máxima en hasta 20 km/h en calles o 40 km/h en vías rápidas: $55.895,70

Exceso grave (más de 140 km/h): $3.194.040

Mal estacionamiento: $79.851

No tener la VTV al día: $79.851

Estacionar en carriles exclusivos o del Metrobús: $119.776,50

Obstruir rampa para discapacitados: $239.553

Pasar un semáforo en rojo: de $239.553 a $1.097.430

Tapar la patente: $798.510

Pasar una barrera baja: de $319.404 a $1.597.020

Conducir usando el celular: $159.702

No cumplir con grabado de autopartes: $119.776,50

Intentar colarse en peajes de AUSA: $119.776,50

No usar cinturón de seguridad: $79.851

Conducir con auriculares: $79.851

No portar licencia: $39.925,50

Vidrios polarizados: $39.925,50

Cuáles son los montos actualizados por infracciones en Buenos Aires

En el caso de la Provincia de Buenos Aires, los nuevos montos de las multas e infracciones actualizados, según la Unidad Fija (UF) son los siguientes:

Exceso de velocidad: entre $240.900 y $1.606.000 (entre 150 y 1.000 UF)

No utilizar cascos en las motos o cinturones de seguridad en el vehículo: entre $80.300 y $160.600 (entre 50 y 100 UF)

Pasar un semáforo en rojo: entre $481.800 y $1.606.000 (entre 300 y 1.000 UF)

Circular a contramano: entre $481.800 y $1.606.000 (entre 300 y 1.000 UF)

Girar a la izquierda en zonas prohibidas: entre $481.800 y $1.606.000 (entre 300 y 1.000 UF)

Mal estacionamiento: entre $80.300 y $160.600 (entre 50 y 100 UF)

Conducir alcoholizado: entre $481.800 y $1.606.000 (entre 300 y 1.000 UF)

Negarse a realizar un test de alcoholemia: entre $803.000 y $1.927.200 (entre 500 y 1.200 UF)

Circular con la VTV vencida: entre $481.800 y $1.606.000 (entre 300 y 1.000 UF)

Manejar sin contar con la edad reglamentaria: entre $481.800 y $1.606.000 (entre 300 y 1.000 UF)

Manejar sin habilitación: entre $481.800 y $1.606.000 (entre 300 y 1.000 UF)

Circular sin la documentación: entre $80.300 y $160.600 (entre 50 y 100 UF)

Circular sin cobertura de seguro: entre $481.800 y $1.606.000 (entre 300 y 1.000 UF)

Circular sin el comprobante del seguro: entre $80.300 y $160.600 (entre 50 y 100 UF)

Circular con exceso de ocupantes: entre $80.300 y $160.600 (entre 50 y 100 UF)

Cabe recordar que, en la Provincia de Buenos Aires, la UF se ajusta cada dos meses, lo que implica que las multas crecen bimestralmente al ritmo del aumento de la nafta. En cambio, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el ajuste que se aplica es semestral.