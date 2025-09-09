El mercado inmobiliario porteño mostró una fuerte recuperación en precios, escrituras y crédito hipotecario, marcando un nuevo escenario para 2025

Tras varios años de caída, el valor de las propiedades en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) registra un repunte sostenido. En los últimos 12 meses, las casas y departamentos a la venta evidenciaron incrementos en dólares, acompañados por un mayor número de operaciones y un renovado protagonismo del financiamiento hipotecario.

El metro cuadrado de las casas se cotiza en u$s1.828. Solo en agosto de 2025, la suba fue del 0,7% y en lo que va del año acumula un alza del 6%. El desempeño supera al de los departamentos, que en el mismo período aumentaron 5,4, de acuerdo con el portal Zonaprop.

Récord de escrituras y el ascenso del crédito hipotecario

Los datos del Colegio de Escribanos confirman la tendencia: en julio de 2025 se concretaron 6.651 escrituras, lo que representa un 34% más que en julio del año anterior. Se trata del mejor registro para ese mes en los últimos siete años.

Otro factor clave en la recuperación es el crecimiento del crédito. En julio, las operaciones con hipoteca bancaria representaron el 21% del total, una cifra siete veces superior a la de 2024. Este repunte evidencia un regreso del financiamiento como herramienta para acceder a la vivienda.

Departamentos: dónde conviene invertir en CABA

El valor del metro cuadrado de los departamentos porteños mantiene la tendencia alcista. En agosto subió un 0,4% y alcanzó los u$s2.450. A lo largo de 2025 acumula un aumento del 5,4% y, si se toma el último año, la variación llega al 6,5%.

Valores promedio según tipología:

Monoambiente : u$s107.530

: u$s107.530 Dos ambientes : u$s 129.621

: u$s 129.621 Tres ambientes: u$s178.698

Entre los barrios con precios más altos se destacan Puerto Madero (u$s6.138/m²), Palermo (u$s3.426/m²) y Núñez (u$s3.312/m²). En el otro extremo, Lugano (u$s1.057/m²), Nueva Pompeya (u$s1.440/m²) y La Boca (u$s1.578/m²) se ubican como las zonas más económicas para comprar un departamento.

El precio de las casas en CABA

El metro cuadrado de casas se encuentra en u$s1.828, lo que representa una suba del 6% en el último año.

Valores de referencia:

3 ambientes: u$s298.993

u$s298.993 4 ambientes: u$s493.081

Palermo lidera el ranking con un precio medio de u$s3.527/m², seguido por Belgrano (u$s2.937/m²) y Recoleta (u$s2.500/m²). En cambio, los valores más bajos se encuentran en Villa Soldati (u$s713/m²), Nueva Pompeya (u$s763/m²) y La Boca (u$s788/m²).

El costo de construir y el retorno de la inversión

Si bien el costo de construcción medido en dólares cayó un 2,3% en agosto, todavía se ubica un 106% por encima de octubre de 2023. En comparación con 2020, levantar una vivienda es 3,1 veces más caro.

El retorno bruto de los alquileres se retrajo en agosto a 5,17% anual. Hoy se requieren 19,3 años de alquiler para recuperar la inversión inicial, una mejora del 17,1% respecto de un año atrás.

Los barrios con mayor rentabilidad siguen siendo Lugano (8,9%), Nueva Pompeya (8,6%) y Parque Avellaneda (7,5%). En contraste, Puerto Madero (3,6%), Palermo (4%) y Núñez (4,1%) se ubican entre las zonas menos atractivas para inversores.