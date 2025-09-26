Roberto Contreras sufrió un accidente automovilístico con su Fiat Palio el 20 de enero de 2020, hace más de cinco años. Según su declaración testimonial, el rodado quedó totalmente destruido e inmediatamente cumplió con la denuncia del siniestro y la puesta a disposición del vehículo para su inspección.

Pasado cierto tiempo, la aseguradora La Nueva Cooperativa de Seguros no solo omitió responder de forma tempestiva, sino que también se negó a cubrir los daños, invocando la falta de una "destrucción total" del auto y retardando el pago correspondiente. Por ese motivo, Contreras decidió demandar a la compañía aseguradora, lo que significó un derrotero judicial que acaba de terminar con la decisión de la Sala C de la Cámara Nacional en lo Comercial.

Empresa de seguros, en la mira de la Justicia

Para las juezas Matilde Ballerini y Alejandra Tevez, la empresa no solo no acreditó la efectiva imposibilidad de comunicar al actor su respuesta tras la denuncia del siniestro, sino que incluso intentó poner en cabeza del consumidor las consecuencias de su reprochable inactividad. Ese accionar colocó al asegurado en un derrotero de reclamos y trámites para obligarlo a promover la acción judicial sobre la que emitieron el fallo.

Para las magistradas, se dilató de modo injustificado e innecesario la solución del reclamo y por ello confirmaron una multa civil contra La Nueva por cinco millones de pesos, que se produce por su conducta reprochable frente a un siniestro. El tribunal consideró acreditado que el rechazo extemporáneo de la cobertura colocó al consumidor en un derrotero innecesario de reclamos y lo forzó a litigar. Fundó la sanción en los artículos 8 bis y 52 bis de la LDC y destacó la gravedad del menosprecio por los derechos del asegurado.

Acerca de este último punto, el fallo fue contundente al analizar un monto punitivo a favor del cliente asegurado: "No corresponde evaluar el daño punitivo como una compensación extra hacia el consumidor afectado o como una especie de daño moral agravado. Antes bien, debe ponderarse muy especialmen