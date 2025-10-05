En Argentina, basta la voluntad de uno de los cónyuges para iniciar un divorcio. Conocer costos, pasos y alternativas agiliza el trámite

Desde la reforma del Código Civil y Comercial de 2015, para iniciar un divorcio no hace falta que ambos cónyuges estén de acuerdo: basta con que uno de ellos lo solicite. El procedimiento requiere el patrocinio de un abogado y se presenta ante el Juzgado de Familia correspondiente, donde comenzará el juicio. El trabajo del profesional incluye preparar la demanda, presentar los documentos y guiar a su cliente durante todo el proceso.

Los pasos esenciales del proceso incluyen

Abogado obligatorio: la ley exige que cualquier demanda de divorcio esté patrocinada, ya sea por un profesional privado o un defensor oficial.

Divorcio de mutuo acuerdo: si ambas partes coinciden, deben presentar un acuerdo regulador que incluya la división de bienes, la guarda de hijos y eventuales pensiones alimentarias. Cuando todo es claro y consensuado, el juez suele aprobarlo rápidamente.

Qué determina el costo de un divorcio

Varios factores influyen en el valor final:

Tipo de divorcio: mutuo acuerdo o unilateral. El primero es más rápido y económico; el segundo requiere más trabajo legal y es más caro.

Jurisdicción: los honorarios varían según si el trámite es en Ciudad o Provincia de Buenos Aires.

bienes a repartir, hijos menores o pensiones elevan el costo. Honorarios profesionales: cada abogado establece su tarifa, respetando mínimos legales.

cada abogado establece su tarifa, respetando mínimos legales. Gastos judiciales: incluyen tasas y aportes administrativos que dependen de la jurisdicción.

Cómo se calculan los honorarios legales

En la Ciudad de Buenos Aires, los abogados usan la UMA (Unidad de Medida Arancelaria), cuyo valor aproximado en septiembre de 2025 es $25.000.

En la Provincia de Buenos Aires, se utiliza la unidad jus, basada en un porcentaje del salario de un juez de Primera Instancia, equivalente a unos $23.000 en el mismo período.

El costo final depende de la cantidad de UMAs o jus que el juez asigne y de lo pactado con el abogado.

Divorcio "express": la opción más accesible

El divorcio de mutuo acuerdo, llamado "express", es la alternativa más económica y rápida. En CABA, los honorarios comienzan alrededor de $400.000, y pueden subir si se incluyen bienes o pensiones. En Provincia, los montos son similares, aunque los gastos judiciales tienden a ser mayores.

Otros costos judiciales

Aparte de los honorarios, se suman tasas y aportes a la caja de abogados. En CABA, estos suelen ser más bajos; en Provincia, pueden sumar entre $20.000 y $60.000 adicionales.

Alternativas de bajo costo