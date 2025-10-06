En esta nota te explicamos cuáles son las entidades habilitadas por el Gobierno y te explicamos cómo es el trámite de adhesión y de cambio

El monotributo incluye el pago obligatorio de aportes para obra social, integrado dentro de la cuota mensual. Quienes estén inscriptos en el régimen pueden elegir la entidad que mejor se adapte a sus necesidades, aunque solo entre aquellas que aceptan formalmente monotributistas.

Desde diciembre de 2024 rige el registro obligatorio de obras sociales para monotributistas, creado por el Decreto 955/24. Este sistema obliga a las entidades a inscribirse para brindar cobertura. Las que no formen parte del listado oficial pueden rechazar nuevos afiliados bajo este régimen. Hace pocos días, la Superintendencia de Seguros de Salud actualizó el listado y sumó nuevos prestadores, por lo que hay 41 obras sociales que aceptan monotributistas en octubre de 2025 (actualizado al 6 de octubre).

Obras sociales que aceptarán monotributistas en octubre 2025

De acerdo al listado oficial, estas son las obras sociales que aceptarán monotributistas en octubre 2025

Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina (OSSACRA) Obra Social de Profesionales del Turf de la República Argentina (OSPROTURA) Obra Social de Ministros, Secretarios y Subsecretarios (OSMISS) Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina (OSTCARA) Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote (OSAMOC) Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (OSTAXBA) Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos Obra Social de Operadores Cinematográficos (OSOC) Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros (OSCAMGLYP) Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina (OSPEDICI) Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero (OSPIFSE) Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión Obra Social de Músicos (OSDEM) Obra Social de Comisarios Navales Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (OSTPBA) Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata (OSPREN) Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba (OSEPC) Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina (OSAPM) Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR) (OSVVRA) Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio (OSPIV) Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C. (OSTP) Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal (OSPETAX) Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines (OSCRAIA) Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina (OSOETSYLARA) Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos (OSFYB) Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera (SERVESALUD) Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción (OSDIC) Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias (OSIM) Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas (OSDEPYM) Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina (OSMITA) Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE) Obra Social de Dirección (OSDO) Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada Mutual Médica Concordia Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria (AMPES) MET-Córdoba S.A. Asociación Mutual del Control Integral (AMCI) Administración Recursos para Salud S.A. Obra Social de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (OSFATUN) Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (OSVARA)

En total, 41 obras sociales están habilitadas para afiliar monotributistas.

Monotributo: cómo afiliarse a una obra social

Para gestionar la afiliación a la obra social elegida se requiere:

Original y copia del último comprobante de pago del monotributo, que incluya el componente obra social.

DNI original y copia.

Formulario 184/F, que se descarga desde el portal de monotributo como constancia de alta.

Formulario 152, que es la credencial de pago, también disponible en el portal de la Superintendencia de Salud.

Luego del alta, se deberá completar y presentar la declaración jurada 300/97 en una oficina de ANSES. Es posible adherir a la cobertura de la obra social a los integrantes del grupo familiar, pagando un adicional por cada uno.

Opcionalmente, se podrán unificar los aportes de la obra social con los del cónyuge, siempre y cuando tengan la misma obra social.

Cambio de obra social: requisitos y plazos

Los monotributistas pueden cambiar de obra social una vez por año (de enero a diciembre). Para hacerlo existen dos opciones:

De manera presencial, en la nueva obra social. Vía online, con clave fiscal nivel 3 y el servicio "Mi SSSalud".

En ambos casos, la permanencia mínima es de 12 meses antes de volver a ejercer una nueva opción de cambio.