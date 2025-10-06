Multas de tránsito: cuándo prescriben en cada provincia y los montos en octubre 2025

Las multas de tránsito prescriben cada cierto tiempo y luego el Estado ya no puede reclamar el pago. El nuevo trámite que se podrá realizar en CABA

En Argentina, las multas de tránsito son una herramienta fundamental para regular el comportamiento de los conductores y garantizar la seguridad vial.

Las normas de tránsito se rigen bajo la aplicación de la Ley 24.449, pero cada provincia tiene la potestad de adecuar esa normativa a sus propias necesidades y aplicarla de manera diferencial. Entre estos puntos, se encuentra la prescripción de las multas de tránsito, es decir, pasado un período de tiempo, pierden su validez y ya no se pueda exigir el pago.

En el contexto de las multas de tránsito, una vez que el plazo de prescripción se cumplió, el Estado ya no puede exigir el cobro de la multa ni tomar acciones legales en contra del infractor.

En Argentina, el plazo para que una multa de tránsito prescriba depende de la jurisdicción en la que haya sido cometida la infracción, ya que cada municipio o provincia tiene sus propias normativas y plazos.

Según lo indica el artículo 89 de la citada ley nacional, a los dos años prescriben las faltas leves y a los cinco años las faltas graves.

Tipos de infracciones de tránsito

Como se mencionó, la Ley de Tránsito clasifica las infracciones en dos categorías principales:

Faltas graves:

No presentar la documentación requerida.

Circular sin patente o seguro vigente.

Negarse a proporcionar información cuando se le solicita.

Pasar un semáforo en rojo.

Faltas leves:

Estacionar en doble fila.

Usar la bocina sin necesidad.

Exceder hasta un 10% el límite de velocidad permitido.

Conocer la naturaleza de la infracción es fundamental para determinar cuándo prescribe y si hay acciones que puedan interrumpir ese período. Si ha transcurrido el tiempo sin ninguna acción que interrumpa el proceso, es posible evitar el pago de la multa.

Plazos de prescripción de multas de tránsito, provincia por provincia

Los plazos de prescripción para multas de tránsito varían significativamente entre provincias. A continuación, un breve resumen:

Buenos Aires: 2 años (leves), 5 años (graves)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 5 años (todas las faltas)

Mendoza: 2 años (leves), 3 años (graves), 4 años (gravísimas)

Chaco: 2 años (leves), 5 años (graves)

Chubut: 6 meses (sin iniciar procedimiento), 1 año (con procedimiento iniciado), 2 años (sentencia firme)

Formosa: 1 año (leves), 2 años (graves)

Corrientes, San Juan y Tierra del Fuego: 2 años

Neuquén y Córdoba: 3 años (todas las faltas)

Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta y San Luis: 5 años

Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán: siguen el criterio nacional.

Es crucial recordar que las multas pueden extinguirse si el acreedor no reclama su pago dentro del plazo establecido.

¿En qué casos no prescriben las multas de tránsito?

Si una multa de tránsito ya prescribió, la persona interesada debe reunir la documentación necesaria, como el comprobante de la infracción, su DNI y cualquier otro respaldo relacionado.

Luego, debe comunicarse con el juzgado de faltas correspondiente a su jurisdicción, ya sea de forma presencial o a través del sitio web oficial.

Una vez iniciado el trámite, puede solicitar formalmente la baja de la multa por prescripción, acreditando que se cumplió el plazo legal sin que se haya iniciado un proceso de cobro o judicialización. Igualmente, y aunque pase un período de tiempo, hay situaciones en las que las multas no caducan:

Cuando se comete una nueva infracción grave, el contador se reinicia. Un ejemplo: si un conductor tiene una infracción que fue considerada leve de 2020 y luego comete una falta grave en 2023, la multa de 2020 no prescribe.

Si la multa se judicializa o inicia un proceso de cobro, la prescripción se interrumpe.

Cuáles son los montos actualizados por infracciones en CABA

Las multas de tránsito en CABA aumentaron un 9% en septiembre, con un valor inicial que parte de $39.925 por no portar licencia y llega a superar los $3.000.000 en casos de exceso de velocidad grave. En octubre, se mantendrán los mismos valores. Asimismo, la provincia de Buenos Aires también recientemente aplicó un nuevo incremento en las multas.

En esta línea, aplicó un nuevo incremento en las multas de tránsito, actualizando la unidad fija que se usa para calcular y establecer los valores de las multas. En este caso, el costo de las infracciones se calcula a partir de la unidad fija (UF), que es un monto establecido con relación al valor de medio litro de nafta Premium en la estación del Automóvil Club Argentino (ACA).

Los valores actualizados por las infracciones en CABA son los siguientes

Superar la máxima en hasta 20 km/h en calles o 40 km/h en vías rápidas: $55.895,70

Exceso grave (más de 140 km/h): $3.194.040

Mal estacionamiento: $79.851

No tener la VTV al día: $79.851

Estacionar en carriles exclusivos o del Metrobús: $119.776,50

Obstruir rampa para discapacitados: $239.553

Pasar un semáforo en rojo: de $239.553 a $1.097.430

Tapar la patente: $798.510

Pasar una barrera baja: de $319.404 a $1.597.020

Conducir usando el celular: $159.702

No cumplir con grabado de autopartes: $119.776,50

Intentar colarse en peajes de AUSA: $119.776,50

No usar cinturón de seguridad: $79.851

Conducir con auriculares: $79.851

No portar licencia: $39.925,50

Vidrios polarizados: $39.925,50

Resolución de multas por videollamada

Hay que tener en cuenta que, a partir de octubre de 2025, los conductores de la Ciudad de Buenos Aires pueden resolver sus multas de tránsito mediante videollamadas, evitando la necesidad de acudir a una oficina presencial. Las audiencias virtuales se realizan de lunes a viernes, de 8 a 20 horas, con una duración máxima de 20 minutos. Durante la videollamada, el vecino debe presentar un documento válido, y todo el proceso queda grabado en video para garantizar la transparencia y el derecho a la defensa.

Para acceder al servicio, los usuarios deben solicitar un turno a través de BOTI, el WhatsApp oficial de la Ciudad (11-5050-0147). Una vez iniciado el diálogo con las palabras "multa" o "infracciones", el sistema guía al solicitante para agendar una audiencia virtual, donde podrán presentar pruebas y exponer su descargo.

Es importante destacar que, al igual que en la modalidad presencial, quienes opten por esta vía pierden el beneficio del 50% de descuento por pago voluntario. La resolución final se incorpora al expediente electrónico del caso, optimizando la gestión y reduciendo costos operativos para el Estado.

Cuáles son los montos actualizados por infracciones en Buenos Aires

En el caso de la Provincia de Buenos Aires, los nuevos montos de las multas e infracciones actualizados, según la Unidad Fija (UF) son los siguientes:

Exceso de velocidad (de 150 a 1000 UF): entre $240.900 y $1.606.000.

Conducir con exceso de alcohol en sangre o por consumir estupefacientes (de 200 a 1000 UF): entre $481.800 y $1.606.000.

Conducir sin seguro (de 50 a 100 UF): de $71.750 hasta $143.500.

Circular sin VTV (de 300 a 1000 UF): entre $481.800 y $1.606.000.

Circular en contramano o por banquina (de 200 a 1000 UF): de $481.800 hasta $1.606.000.

Utilizar el celular al volante (de 100 a 200 UF): entre $143.500 y $287.000

Pasar un semáforo en rojo (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.

Mal estacionamiento (de 50 a 100 UF): de $80.300 hasta $160.600.

No utilizar el cinturón de seguridad o el casco (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.

Conducir sin patente (de 50 a 100 UF): de $71.750 a $143.500.

Negarse a mostrar la documentación exigida (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.

Cabe recordar que, en la Provincia de Buenos Aires, la UF se ajusta cada dos meses, lo que implica que las multas crecen bimestralmente al ritmo del aumento de la nafta. En cambio, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el ajuste que se aplica es semestral.