Cómo es el trámite para que un jubilado elija una prepaga en vez de PAMI en octubre 2025

Las empresas pueden establecer precios diferenciales según las franjas etarias, por lo que afiliarse después de los 60 suele ser más costoso

En varias ocasiones, las obras sociales o prepagas rechazan la continuidad de los jubilados debido a que los adultos mayores suelen requerir más servicios. Sin embargo, los jubilados tienen el derecho de reclamar e insistir para continuar en la obra social que elijan.

Se suele pensar que el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) es obligatorio, pero por ley, la afiliación es voluntaria y opcional. Hay que tener en cuenta que, al momento de aprobarse la jubilación, se inicia automáticamente el trámite para pasarse al PAMI. Por eso, es necesario indicar que se desea continuar en la obra social antes de que finalice el proceso.

Los aportes de obra social que se derivan a la Anses y luego al PAMI pueden ser redirigidos nuevamente a la obra social. Si un jubilado se afilia al PAMI, pierde por completo su afiliación a la obra social y deberá esperar para poder cambiarse.

Además, ingresar a una obra social como adulto mayor puede ser complicado, ya que las obras sociales suelen poner obstáculos o cobrar tarifas más altas a los jubilados que desean afiliarse.

Los jubilados deben asegurarse de elegir una obra social que esté en la lista de las habilitadas. Es importante tener en cuenta que estas suelen ofrecer solo prestaciones básicas, por lo que se recomienda seguir afiliado a la obra social habitual y evitar el cambio.

¿Cómo transferir los aportes de PAMI a una obra social?

Los trabajadores en relación de dependencia cuyos aportes van a una obra social,