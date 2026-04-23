1 de mayo 2026: cuánto deben recibir por ley los empleados que prestan servicios en el Día del Trabajador
El próximo viernes 1 de mayo se conmemora en Argentina el Día del Trabajador, considerado un feriado nacional inamovible, según el calendario oficial del Ministerio del Interior. La jornada rinde homenaje a los derechos laborales y a los trabajadores de todo el país.
Feriado nacional: cuánto corresponde cobrar si trabajás el Día del Trabajador
La Ley 20.744, que regula los Contratos de Trabajo, establece que quienes cumplan tareas durante un feriado nacional tienen derecho a percibir el doble de su salario por las horas trabajadas. Esta regla aplica exclusivamente a fechas declaradas feriado nacional, como el 1 de mayo.
En Argentina, no todos los días de descanso oficial tienen el mismo alcance legal. La diferencia entre feriados y días no laborables radica principalmente en la obligatoriedad y los derechos económicos de los trabajadores.
- Feriados nacionales: son días inamovibles o trasladables en los que, por ley, la mayoría de los trabajadores tiene derecho a descansar. Si alguien trabaja durante un feriado nacional, como el 1 de mayo (Día del Trabajador), la legislación establece que debe recibir un pago adicional, generalmente doble por las horas trabajadas, según la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo. Estos días incluyen fechas históricas, patrióticas y religiosas de alcance nacional.
- Días no laborables: son jornadas de descanso que el empleador puede optar por otorgar o no. No generan la obligación de pagar un adicional si se trabaja, salvo que el convenio colectivo o la empresa lo especifique. Entre ellos se incluyen celebraciones religiosas, como el Jueves Santo, o fechas conmemorativas de carácter regional o cultural. En estos casos, la empresa decide si los empleados descansan o trabajan como un día normal.
Qué se conmemora el 1 de mayo
Cada 1 de mayo, Argentina celebra el Día del Trabajador, sumándose a la tradición mundial de reconocer la lucha de los trabajadores por condiciones laborales justas y derechos fundamentales.
La fecha remite a los movimientos obreros de finales del siglo XIX, que impulsaron la reducción de la jornada laboral y mejores condiciones de empleo, dejando una marca histórica en la protección de los derechos laborales a nivel internacional.
Feriados 2026: qué días no se trabajan y cuáles se pueden trasladar
Feriados inamovibles
- 1 de enero (jueves): Año Nuevo
- 16 de febrero (lunes): Carnaval
- 17 de febrero (martes): Carnaval
- 24 de marzo (martes): Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- 3 de abril (viernes): Viernes Santo
- 1 de mayo (viernes): Día del Trabajador
- 25 de mayo (lunes): Día de la Revolución de Mayo
- 20 de junio (sábado): Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
- 9 de julio (jueves): Día de la Independencia
- 8 de diciembre (martes): Día de la Inmaculada Concepción de María
- 25 de diciembre (viernes): Navidad
Feriados trasladables
- 15 de junio (lunes): Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes (17/6)
- 17 de agosto (lunes): Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
- 12 de octubre (lunes): Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- 23 de noviembre (lunes): Día de la Soberanía Nacional (20/11)
Días no laborables
- 23 de marzo (lunes)
- 10 de julio (viernes)
- 7 de diciembre (lunes)