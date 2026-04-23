El 1 de mayo se celebra en Argentina el Día del Trabajador. Conocé cuánto corresponde cobrar según la ley si se cumplen tareas durante este feriado

El próximo viernes 1 de mayo se conmemora en Argentina el Día del Trabajador, considerado un feriado nacional inamovible, según el calendario oficial del Ministerio del Interior. La jornada rinde homenaje a los derechos laborales y a los trabajadores de todo el país.

Feriado nacional: cuánto corresponde cobrar si trabajás el Día del Trabajador

La Ley 20.744, que regula los Contratos de Trabajo, establece que quienes cumplan tareas durante un feriado nacional tienen derecho a percibir el doble de su salario por las horas trabajadas. Esta regla aplica exclusivamente a fechas declaradas feriado nacional, como el 1 de mayo.

En Argentina, no todos los días de descanso oficial tienen el mismo alcance legal. La diferencia entre feriados y días no laborables radica principalmente en la obligatoriedad y los derechos económicos de los trabajadores.

Feriados nacionales: son días inamovibles o trasladables en los que, por ley, la mayoría de los trabajadores tiene derecho a descansar. Si alguien trabaja durante un feriado nacional, como el 1 de mayo (Día del Trabajador) , la legislación establece que debe recibir un pago adicional, generalmente doble por las horas trabajadas , según la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo. Estos días incluyen fechas históricas, patrióticas y religiosas de alcance nacional.

son días inamovibles o trasladables en los que, por ley, la mayoría de los trabajadores tiene derecho a descansar. Estos días incluyen Días no laborables: son jornadas de descanso que el empleador puede optar por otorgar o no. No generan la obligación de pagar un adicional si se trabaja, salvo que el convenio colectivo o la empresa lo especifique. Entre ellos se incluyen celebraciones religiosas, como el Jueves Santo, o fechas conmemorativas de carácter regional o cultural. En estos casos, la empresa decide si los empleados descansan o trabajan como un día normal.

Qué se conmemora el 1 de mayo

Cada 1 de mayo, Argentina celebra el Día del Trabajador, sumándose a la tradición mundial de reconocer la lucha de los trabajadores por condiciones laborales justas y derechos fundamentales.

La fecha remite a los movimientos obreros de finales del siglo XIX, que impulsaron la reducción de la jornada laboral y mejores condiciones de empleo, dejando una marca histórica en la protección de los derechos laborales a nivel internacional.

Feriados 2026: qué días no se trabajan y cuáles se pueden trasladar

Feriados inamovibles

1 de enero (jueves): Año Nuevo

Año Nuevo 16 de febrero (lunes): Carnaval

Carnaval 17 de febrero (martes) : Carnaval

: Carnaval 24 de marzo (martes): Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia 3 de abril (viernes): Viernes Santo

Viernes Santo 1 de mayo (viernes): Día del Trabajador

Día del Trabajador 25 de mayo (lunes): Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo 20 de junio (sábado): Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano 9 de julio (jueves): Día de la Independencia

Día de la Independencia 8 de diciembre (martes): Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María 25 de diciembre (viernes): Navidad

Feriados trasladables

15 de junio (lunes): Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes (17/6)

Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes (17/6) 17 de agosto (lunes): Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín 12 de octubre (lunes): Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural 23 de noviembre (lunes): Día de la Soberanía Nacional (20/11)

Días no laborables