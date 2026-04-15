El nuevo sistema digital de control migratorio ya funciona en el espacio Schengen y obliga a los viajeros a realizar nuevos trámites en cada ingreso

La Unión Europea avanzó en la modernización de sus controles migratorios con la implementación del Sistema de Entrada/Salida (EES), una plataforma digital que reemplaza el sellado manual de pasaportes por un registro automatizado con datos biométricos. El nuevo esquema ya comenzó a operar plenamente y modifica la forma en que los viajeros, incluidos los argentinos, ingresan y salen del espacio Schengen.

El EES se aplica a visitantes de corta estancia que ingresen a 29 países europeos —25 miembros de la UE y cuatro asociados al espacio Schengen— y tiene como objetivo reforzar la seguridad fronteriza y mejorar el control de permanencia. En lugar de recibir un sello en el pasaporte, los turistas deben utilizar terminales de autoservicio donde se escanean sus documentos y se registran huellas dactilares e imágenes faciales.

El sistema almacena información clave de cada viajero: nombre, datos del documento de viaje, registros biométricos y fechas y lugares de entrada y salida. Estos datos se conservan durante un período de hasta tres años, salvo que el pasajero renueve su pasaporte antes de ese plazo.

Qué cambia para los viajeros argentinos que vuelan a Europa

Para los viajeros provenientes de la Argentina —país exento de visa para estadías cortas en Europa— el impacto es directo. Cada ingreso al espacio Schengen requerirá completar el registro en el EES, lo que implica escaneo del pasaporte en terminales automatizadas, toma de huellas digitales, captura de imagen facial y control automático del tiempo de permanencia autorizado.

El objetivo central es detectar de manera inmediata a quienes excedan el límite de estadía permitido (overstay) y fortalecer los controles de seguridad. Según datos oficiales, el sistema ya permitió rechazar el ingreso de unas 24.000 personas por irregularidades en la documentación o falta de justificación del viaje, además de identificar a más de 600 individuos considerados riesgosos.

En qué países europeos ya funciona el sistema biométrico

El EES está vigente en los principales destinos del espacio Schengen, entre ellos Francia, España, Italia, Alemania y Países Bajos, además de otras naciones europeas como Austria, Bélgica, Portugal, Suecia, Suiza, Noruega y Grecia, entre otras.

Quedan exceptuados del sistema los ciudadanos de la Unión Europea y del espacio Schengen, así como familiares directos de ciudadanos europeos y residentes de países como Andorra, Mónaco, San Marino y el Vaticano. Tampoco deben realizar el registro las tripulaciones de transporte internacional ni el personal militar.

Demoras récord en aeropuertos y recomendaciones clave

En sus primeras semanas de funcionamiento, el sistema generó demoras significativas en algunos de los principales aeropuertos europeos. Terminales de ciudades como Ámsterdam y París registraron filas extensas, con tiempos de espera que en algunos casos superaron las dos horas.

Ante este escenario, organismos del sector aerocomercial recomendaron a los pasajeros llegar con mayor anticipación a los aeropuertos —entre una hora y media y dos horas adicionales respecto de lo habitual— para evitar inconvenientes en los controles migratorios.

Además, se advirtió sobre posibles fallas técnicas en la etapa inicial del sistema, lo que generó preocupación entre aerolíneas y operadores aeroportuarios por el riesgo de un colapso operativo en períodos de alta demanda.

La aplicación que permite agilizar el proceso de entrada

Como parte de la transición, la UE lanzó la aplicación "Travel to Europe", que permite a los viajeros cargar previamente sus datos biométricos y del pasaporte hasta 72 horas antes del arribo. Por el momento, esta herramienta solo está disponible en algunos países, como Portugal y Suecia, pero se espera que se extienda progresivamente al resto del bloque.

El uso de esta aplicación puede reducir significativamente los tiempos de espera en los aeropuertos, al agilizar el proceso de verificación en frontera.

Un cambio permanente en la forma de viajar al viejo continente

La implementación del EES marca un cambio estructural en la política migratoria europea. Si bien no modifica los requisitos de ingreso para los argentinos —que continúan pudiendo viajar sin visa por turismo o negocios— sí introduce una capa adicional de control basada en tecnología biométrica.

Este sistema también será la base para la futura puesta en marcha del permiso ETIAS, una autorización electrónica de viaje que será obligatoria para ciudadanos de países exentos de visa en los próximos años.

En este contexto, quienes planeen viajar a Europa deberán adaptarse a un proceso más digitalizado, con controles más estrictos y, al menos en una primera etapa, posibles demoras. La recomendación general es verificar la vigencia del pasaporte, prever más tiempo en los aeropuertos y mantenerse informados sobre la evolución del sistema antes de emprender el viaje.