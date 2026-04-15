Investigan la compra de tierras en Río Negro tras la declaración de un empresario que dijo haber recibido una donación millonaria del exterior.

Un caso judicial en la Patagonia encendió alertas políticas y legales luego de que un empresario afirmara haber financiado la adquisición de un extenso campo mediante fondos provenientes del exterior. El episodio derivó en un pedido formal para que se analice el origen del dinero y la legalidad de la operación.

La declaración que desató el conflicto

Durante un juicio por un litigio territorial en Río Negro, el empresario santafesino Hugo Alberto Barabucci aseguró haber recibido una transferencia de 2 millones de dólares desde Emiratos Árabes Unidos para adquirir cerca de 19.000 hectáreas en la región.

La afirmación se dio en el marco de una causa contra Soledad Cayunao, una mujer mapuche acusada de usurpación en un conflicto que se arrastraba desde hacía varios años en el paraje Alto Río Chubut. Finalmente, la imputada fue absuelta.

Cuestionamientos legales sobre la operación

La defensa de Cayunao puso en duda la validez de la compra. Los abogados sostuvieron que la adquisición podría contradecir la Ley 26.737, que regula la titularidad de tierras rurales en manos extranjeras, especialmente en zonas cercanas a fronteras internacionales.

Según señalaron, la normativa prohíbe que extranjeros, directa o indirectamente, accedan a terrenos ubicados a menos de 100 kilómetros de los límites del país. El campo en disputa se encuentra a unos 50 kilómetros de Chile.

Pedido de investigación y posibles delitos

Tras conocerse estos datos, la legisladora Magdalena Odarda impulsó un pedido de informes ante el Ministerio Público Fiscal de Río Negro. La iniciativa, acompañada por distintos bloques, busca determinar si existieron irregularidades en la operatoria.

"El pedido surge a partir de una declaración realizada en un juicio en Bariloche, donde se afirmó la compra de más de 14.000 hectáreas en Cerro Carreras (zona de frontera y nacientes del río Chubut) mediante una donación ‘sin cargo’ de 2 millones de dólares provenientes de Emiratos Árabes Unidos. Estamos hablando de un hecho de extrema gravedad", aseveró Odarda.

Entre los posibles delitos a investigar figuran el ingreso irregular de divisas, lavado de dinero y eventuales incumplimientos en los controles fiscales y aduaneros.

Ruta del dinero bajo la lupa

Según la denuncia, los fondos habrían sido transferidos desde una entidad bancaria en Abu Dhabi (banco First Gulf Bank) y luego canalizados a través de una cuenta en el JP Morgan Chase, en Estados Unidos, sin cumplir con los procedimientos exigidos por la normativa argentina.

También se solicitó analizar si hubo participación de organismos como la Unidad de Información Financiera y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, así como la posible utilización de intermediarios para concretar la operación.

La legisladora informó que pidieron "que se analice la posible utilización de ‘personas interpuestas’, práctica prohibida por la legislación vigente. Además, existen contradicciones sobre la titularidad de las tierras, lo que podría configurar falso testimonio y otras irregularidades que deben ser esclarecidas".

Dudas sobre la titularidad del predio

Otro punto que genera controversia es la propiedad formal de las tierras. De acuerdo con registros oficiales, el campo no estaría a nombre de Barabucci sino de un fideicomiso vinculado a capitales de Emiratos Árabes Unidos, que posee miles de hectáreas en la región.

Odarda afirmó: "Estamos poniendo el foco en la ruta del dinero, porque no se puede permitir que operaciones de esta magnitud se realicen sin controles, especialmente en territorios sensibles vinculados al agua y a la soberanía".

Y continuó: "Voy a impulsar también la intervención del Fiscal de Estado para evaluar la nulidad de esta operación si se comprueban irregularidades. Río Negro no puede ser tierra liberada para maniobras opacas. Vamos a exigir que se investigue a fondo y que se haga cumplir la ley".

Perfil del empresario involucrado

Barabucci, santafesino de El Trébol, ocupa un rol directivo en el Abu Dhabi Polo Team, vinculado al gobierno emiratí, y alterna su residencia entre ambos países. Además, mantiene lazos con el empresario qatarí Matar Suhail Ali Al Yabhouni Al Dhaheri, de Emirates Stallions Group PJSC (ESG).

El caso ahora quedó bajo análisis judicial y político, con foco en esclarecer la procedencia de los fondos y la legalidad de la operación inmobiliaria en una zona estratégica del país.