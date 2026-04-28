Con la actualización de la canasta de crianza, suben en mayo los valores de referencia para cuotas alimentarias, fijando nuevos pisos mínimos por hijo

Con la actualización de la canasta de crianza de marzo, los nuevos valores empiezan a incidir en mayo de 2026 en las cuotas alimentarias que fija la Justicia, en el marco de las responsabilidades de maternidad y paternidad. Aunque no hay un monto único obligatorio, este indicador funciona como referencia para determinar un piso mínimo por hijo.

Cuánto debería ser el pago mínimo por hijo en mayo de 2026

Según el INDEC, el costo mensual de crianza va desde $515.236 hasta $676.431, dependiendo de la edad, lo que marca una base concreta para calcular las obligaciones.

En la práctica, muchos juzgados toman estos valores como guía para definir la cuota alimentaria, ya sea como monto total o como referencia para dividir entre ambos progenitores.

Bajo este criterio, el piso estimado por hijo en mayo de 2026 es:

Menores de 1 año: $515.236

$515.236 De 1 a 3 años: $616.046

$616.046 De 4 a 5 años: $538.587

$538.587 De 6 a 12 años: $676.431

Estos montos representan el costo total de crianza, que luego se distribuye según los ingresos y responsabilidades de cada padre.

Cómo se define en cada caso

No obstante, la cuota no se fija automáticamente en esos valores. Los jueces suelen establecerla como un porcentaje del ingreso del progenitor no conviviente, generalmente entre el 20% y el 30% por hijo.

Por eso, el monto final puede variar según:

Nivel de ingresos

Cantidad de hijos

Régimen de cuidado

Capacidad económica de ambos padres

Por qué estos valores son clave

La canasta de crianza incluye tanto los gastos directos (alimentación, educación, salud) como el valor del tiempo de cuidado, lo que la convierte en una herramienta más completa que otras referencias.

Por ese motivo, se volvió un parámetro central en los tribunales para evitar que las cuotas queden desactualizadas frente a la inflación.

Con la actualización vigente, cualquier acuerdo o fallo que se revise en mayo de 2026 tendrá como referencia estos nuevos valores, lo que implica un aum