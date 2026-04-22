Cómo realizar los pagos mensuales correctamente y mantener la regularidad de los beneficios previsionales y de salud del sector. Puntos destacados

Los aportes de empleadas de casas particulares son una obligación mensual para todos los empleadores registrados en el régimen especial del sector. Cumplir con estos pagos garantiza derechos clave como la cobertura de obra social, el acceso a la jubilación y el seguro por riesgos del trabajo (ART). En esta guía actualizada te explicamos cómo pagar los aportes, cuáles son los requisitos y cómo verificar si están correctamente registrados.

¿Qué aportes se pagan por empleadas domésticas?

Dentro del régimen de casas particulares, el empleador debe abonar mensualmente tres conceptos obligatorios:

Aportes previsionales (jubilación)

Aportes a obra social

Seguro de Riesgos del Trabajo (ART)

El monto depende de la cantidad de horas trabajadas por semana. Para acceder a la obra social, la trabajadora debe alcanzar el equivalente a 16 horas semanales o más. En caso contrario, puede completar con aportes voluntarios o sumando otros empleos registrados.

¿Cuándo se pagan los aportes y cómo abonarlos?

Los aportes se pagan a mes vencido y el plazo para hacerlo sin recargos es hasta el día 10 de cada mes.

Medios de pago habilitados:

Homebanking

Tarjeta de crédito

Billeteras virtuales y QR

Cajeros automáticos

Pago con cheque

Empleo doméstico: nuevo valor de aportes y contribuciones

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó un aumento en los aportes y contribuciones que deben pagar los empleadores de personal de casas particulares. Los nuevos valores rigen desde febrero y se mantendrá sin cambios hasta julio.

Para quienes emplean personal con una carga laboral de 16 horas semanales o más, el monto total a pagar asciende a $37.884,95, lo que representa un incremento de casi 0,50%, unos $ 178, respecto al período anterior. De ese total, $21.990,11 corresponden a la obra social, $1.821,88 al sistema previsional y $13.459,20 a la ART.

En el caso de jornadas de entre 12 y 16 horas semanales, el aporte mensual se ubica en $13.840,63, mientras que para quienes trabajan menos de 12 horas el monto baja a $ 8.812,75.

El ajuste se enmarca en la resolución 5645/2025, que estableció actualizaciones semestrales basadas en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En este caso, los incrementos reflejan la inflación acumulada entre julio y diciembre del año pasado. El próximo ajuste está previsto para julio de 2026.

En paralelo, la cuota de la ART tuvo una suba mayor, de 1,32%, pasó de $ 13.459,20 a $ 13.637,06, es decir, unos 178 pesos más y contempla un componente fijo destinado al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales.

Cómo pagar aportes de casas particulares paso a paso

El trámite se realiza a través del portal oficial con clave fiscal nivel 2 o superior.

1. Ingresar al portal

Accedé al sistema de casas particulares y seleccioná la opción de ingreso. Allí se mostrarán los períodos pendientes.

2. Pagar el mes actual

Podés elegir entre:

Pago manual: se descarga el Formulario 102 para abonar en bancos o centros habilitados

se descarga el Formulario 102 para abonar en bancos o centros habilitados Pago electrónico: el sistema genera un VEP para pagar online mediante redes como Link o Banelco

Es obligatorio entregar a la trabajadora el comprobante de pago.

3. Generar el recibo de sueldo

Luego de abonar, el sistema permite emitir el recibo mensual con datos como:

Salario

Horas trabajadas

Vacaciones

Aguinaldo

Otros conceptos

Se deben imprimir dos copias firmadas.

4. Regularizar deudas

Si existen períodos impagos, el sistema calcula automáticamente los intereses y permite generar el pago correspondiente.

Cómo consultar los aportes como trabajadora en mayo 2026

Una de las claves para garantizar derechos laborales es saber cómo verificar los aportes.

Paso 1: Ingresar al sistema

Se accede con:

CUIL

Clave fiscal nivel 2

Si no aparece el perfil de trabajadora, significa que la relación laboral no está registrada.

Paso 2: Revisar "Mis Aportes"

En esta sección se puede ver el estado de aportes jubilatorios, el estado de obra social y los pagos realizados por el empleador. El sistema también indica si los aportes son insuficientes.

Paso 3: Pagar aportes adicionales

Si el monto no alcanza, la trabajadora puede completar mediante:

Aportes voluntarios jubilatorios

Diferencias para obra social

Estos pagos se realizan con el Formulario 575/RT, ya sea en forma manual o electrónica mediante VEP.

¿Por qué es importante controlar los aportes?

Verificar los aportes es fundamental para ambas partes:

Para la trabajadora:

Garantiza acceso a la obra social

Suma años de aportes jubilatorios

Asegura cobertura ante accidentes laborales

Para el empleador:

Evita intereses y multas

Reduce riesgos de conflictos laborales

Cumple con la normativa vigente

Obligaciones del empleador

Entre los principales deberes dentro del régimen se destacan:

Registrar la relación laboral

Pagar aportes y ART todos los meses

Entregar recibos de sueldo

Respetar salarios mínimos por categoría

Otorgar vacaciones, licencias y aguinaldo

Cumplir con estas obligaciones es clave para mantener una relación laboral formal y sin inconvenientes legales, evitando sanciones que pueden incluir multas significativas y conflictos judiciales.

Cuánto cobra una empleada doméstica en mayo 2026

Los salarios mínimos dependen de la categoría y de si el trabajo se realiza con retiro o sin retiro. En todos los casos, los montos corresponden a los pisos salariales y pueden ser superiores según el acuerdo entre las partes.

Para tareas generales, la categoría más demandada:

Con retiro: $3.348,37 por hora y $410.773,52 mensuales

Sin retiro: $3.599,86 por hora y $455.160,14 mensuales

En tanto, para cuidado de personas:

Con retiro: $3.599,86 por hora y $455.160,14 mensuales

Sin retiro: $4.012,14 por hora y $505.578,34 mensuales

Las categorías superiores, como supervisión o tareas específicas, presentan salarios más altos tanto por hora como mensuales.

Cómo calcular el sueldo según las horas trabajadas

El cálculo del salario varía según la carga horaria semanal:

Menos de 24 horas semanales: se utiliza el valor por hora de la categoría correspondiente

Entre 24 y 48 horas: se calcula proporcionalmente el salario mensual

Jornada completa: se aplica directamente el salario mensual establecido

Este esquema permite adaptar la liquidación a cada tipo de contratación, ya sea por horas o con esquema mensual.

Qué adicionales se deben pagar

Además del salario básico, los empleadores deben contemplar algunos adicionales obligatorios:

Antigüedad: 1% por cada año trabajado

Zona desfavorable: 30% extra en regiones alcanzadas

Aportes y contribuciones: según la carga horaria

El adicional por antigüedad se incorpora como un ítem específico en el recibo de sueldo y se aplica sobre el salario mensual.

Bono para empleadas domésticas: cuánto se paga

El esquema vigente también incluye una suma no remunerativa por única vez, que varía según la cantidad de horas trabajadas: