Bono Mundial: un gremio acordó un pago especial por tareas específicas durante la Copa

El Mundial de Fútbol 2026 no solo se juega en las canchas, sino también en la logística y el abastecimiento de los productos de mayor consumo masivo. Ante la inminente llegada del certamen, el Sindicato de Camioneros, conducido por Hugo y Pablo Moyano, logró cerrar un acuerdo paritario estratégico para los trabajadores que desempeñan funciones en la rama de aguas y gaseosas. Este convenio surge como respuesta a la carga de trabajo extraordinaria que recaerá sobre los choferes y ayudantes debido al aumento exponencial de la demanda de bebidas durante los días de competencia.

La negociación se centró específicamente en la operatividad de la empresa Coca-Cola, una de las firmas con mayor movimiento logístico en el país y patrocinador histórico del evento deportivo. El gremio planteó la necesidad de compensar el esfuerzo adicional de quienes deberán garantizar que los productos lleguen a cada punto de venta en tiempo y forma, enfrentando jornadas de distribución más intensas y un volumen de mercadería muy superior al promedio estacional. Este acuerdo celebrado con las empresas SATRO y Buenos Aires Refrescos, principales distribuidoras de la bebida, marca una hoja de ruta para otros sectores que también podrían ver alterada su dinámica laboral por la cita mundialista.

El bono de $300.000 para la rama de gaseosas

El punto central del acta firmada entre el sindicato y la empresa es el pago de un bono extraordinario de $300.000, el cual se otorga bajo el concepto de "tareas específicas de alta complejidad" relacionadas con las promociones especiales por el Mundial 2026. Según los detalles del acuerdo, este monto tiene como objetivo reconocer la disponibilidad y el cumplimiento de los objetivos de entrega en un período donde la logística se vuelve crítica. El pago se realizará de forma escalonada, permitiendo que los trabajadores del sector cuenten con una recomposición extra en sus haberes mientras se desarrolla el torneo.

Este beneficio está destinado a los trabajadores que cumplen funciones de preventa, distribución y transporte dentro de la estructura de la multinacional de bebidas. El gremio destacó que este logro permite blindar el poder adquisitivo de los camioneros ante un evento que suele generar tensiones en la cadena de suministros. Además, el bono actúa como un reconocimiento a la productividad, ya que se espera que el volumen de litros distribuidos rompa récords históricos durante el mes de competencia, especialmente si la Selección Argentina avanza en las fases finales.

Logística reforzada y condiciones del acuerdo

Para que el pago sea efectivo, el acuerdo establece que se debe garantizar la fluidez de la distribución en todo el territorio nacional. Los $300.000 se integrarán al esquema salarial de manera no remunerativa en primera instancia, impactando directamente en el bolsillo del trabajador sin las deducciones habituales, lo que maximiza el valor real del beneficio. La empresa, por su parte, se asegura el compromiso de la flota para cubrir la demanda en horarios que pueden ser atípicos debido a la organización del calendario deportivo.

El pacto con Coca-Cola se suma a otras conquistas que el gremio de Camioneros viene gestionando para las distintas ramas de la actividad. En este caso, la particularidad de la Copa del Mundo funciona como el catalizador para un pago que reconoce la "excepcionalidad" del momento. De esta manera, los trabajadores encargados de que no falte bebida en las góndolas y comercios de barrio durante los festejos, verán reflejado su esfuerzo con un plus salarial que los posiciona con uno de los mejores acuerdos sectoriales del primer semestre de 2026.