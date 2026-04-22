Una causa judicial en trámite analiza la existencia de presuntos pagos indebidos vinculados con la obtención de permisos para importar durante el último tramo del gobierno de Alberto Fernández y la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía.

El expediente, a cargo del juez Ariel Lijo y con investigación delegada en el fiscal Franco Picardi, incluye cerca de 30 allanamientos realizados en los últimos meses y la imputación de operadores financieros y funcionarios del Banco Central de la República Argentina, indicó el diario La Nación.

Según información incorporada a la causa, al menos cuatro empresarios habrían abonado montos equivalentes a entre el 10% y el 15% del valor de las operaciones para obtener autorizaciones en el marco del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), vigente entre octubre de 2022 y diciembre de 2023. Dicho sistema regulaba el acceso al mercado oficial de cambios para operaciones de importación.

La investigación se encuentra bajo secreto de sumario. De acuerdo con fuentes judiciales, se habrían identificado tanto a los empresarios involucrados como a las operaciones realizadas, que superarían los u$s3,5 millones. En todos los casos analizados hasta el momento, se trataría de importaciones efectivamente concretadas.

El esquema de autorizaciones del SIRA involucraba la intervención de distintos organismos, entre ellos la Dirección General Impositiva (DGI), la Aduana, el Banco Central y la Secretaría de Comercio.

Como parte de las medidas de prueba, el fiscal solicitó informes a la Aduana, a la Secretaría de Comercio y al Banco Central, y requirió el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de unas 50 personas físicas y jurídicas, agregó el diario La Nación.

Funcionarios del BCRA y empresarios cambiarios bajo la lupa

Entre los imputados figuran cinco funcionarios del área de Supervisión de Entidades No Financieras del Banco Central:

Fabián Violante

Diego Volcic

María Valeria Fernández

Analía Jaime

Romina García

De acuerdo con la causa, la mayoría entregó sus teléfonos celulares y claves de acceso para su análisis.

También fueron imputados empresarios vinculados a casas de cambio, entre ellos Elías Piccirillo, Francisco Hauque, Gonzalo Caló y Martín Migueles, agregó el citado matutino.

La investigación analiza además posibles vínculos entre funcionarios y actores del sector privado, incluidos auditores externos que también participarían en estudios contables que asesoran a empresas.

El origen de esta línea de investigación se vincula con otra causa previa en la que se investigaban operaciones financieras entre particulares. A partir de la declaración de un imputado colaborador y la entrega de material digital con conversaciones y registros, el fiscal consideró la posible existencia de nuevos hechos y dispuso la apertura de un expediente separado.

En paralelo, antecedentes judiciales vinculados al sistema SIRA habían sido analizados en 2023. En ese momento, una causa contra funcionarios de la Secretaría de Comercio, incluido su entonces titular, fue archivada por decisión del fiscal interviniente y convalidada por el juez del caso.

El expediente actual continúa en etapa de investigación. Se espera que en los próximos días se conozcan nuevas actuaciones una vez finalizado el período de reserva dispuesto en el proceso.