Cuánto gana un barrendero de Buenos Aires en mayo 2026

En el complejo entramado de la Ciudad de Buenos Aires, el mantenimiento de la higiene urbana es una tarea esencial que no se detiene. Detrás de las calles limpias hay miles de trabajadores cuya remuneración es motivo de consulta frecuente, especialmente en un contexto económico donde los salarios y las paritarias marcan el pulso del poder adquisitivo. Durante este mes, el esquema de haberes para quienes desempeñan tareas de barrido y limpieza se mantiene bajo la lupa de los convenios vigentes.

El sector, que se divide operativamente en distintas zonas de la Capital Federal, cuenta con una estructura salarial que busca jerarquizar las funciones según la responsabilidad y el riesgo de cada puesto. Desde los peones de limpieza hasta los choferes de los camiones compactadores, cada categoría tiene un piso establecido que sirve como punto de partida para el cálculo de los ingresos finales que perciben los empleados a fin de mes.

Sueldos básicos y categorías en el sector de higiene

Para este mes de abril de 2026, que se cobrará los primeros días de mayo, las remuneraciones en el ámbito de la limpieza urbana porteña se rigen por el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89, perteneciente al gremio de Camioneros. Bajo este marco regulatorio, el sueldo básico para un peón general de barrido y limpieza se sitúa en los $1.150.099,26. Este monto representa la base mínima sobre la cual se asienta la escala salarial del personal que recorre las comunas porteñas diariamente.

Sin embargo, el escalafón muestra variaciones según la especialidad. Por ejemplo, los recolectores de residuos perciben un básico de $1.161.181,39, mientras que el personal encargado de la conducción de los camiones de recolección tiene un haber inicial de $1.259.262,14. Estas cifras reflejan los valores actuales que, ante la falta de nuevos acuerdos paritarios recientes, permanecen estables respecto al periodo anterior, generando una expectativa de actualización entre los trabajadores frente al avance del costo de vida.

Adicionales y bonificaciones: los factores que incrementan el bolsillo

Más allá de los montos básicos mencionados, el salario de bolsillo de un barrendero en la Ciudad puede elevarse considerablemente gracias a una serie de adicionales contemplados en la normativa laboral. Uno de los pilares es el adicional por antigüedad, que suma un 1% por cada año de servicio. Este ítem resulta fundamental para los empleados con mayor trayectoria, ya que marca una diferencia sustancial en la comparación con quienes recién se inician en la actividad.

A esto se le suma el plus por presentismo, un incentivo económico diseñado para premiar la asistencia perfecta y la puntualidad. Asimismo, las horas extras cumplen un rol determinante en la conformación del ingreso mensual. Dependiendo de si las tareas excedentes se realizan en días hábiles, feriados o fines de semana, los recargos varían, permitiendo que el trabajador incremente su sueldo neto según la carga horaria cumplida.

Finalmente, es importante destacar que el servicio de higiene en CABA está distribuido entre el Ente de Higiene Urbana, que gestiona zonas estatales, y empresas concesionarias privadas como Aesa, Cliba y Solbayres. Independientemente de la zona o la empresa, todos los trabajadores están bajo el mismo paraguas del convenio de Camioneros, lo que garantiza condiciones uniformes y el mismo acceso a los beneficios y adicionales establecidos por el sindicato.