El impactante número de viviendas recuperadas de okupas en CABA

La problemática de las viviendas usurpadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires parece haber encontrado un punto de inflexión en los últimos meses. Tras décadas de reclamos judiciales que parecían estancados, una serie de operativos coordinados entre el Ministerio de Seguridad y la Justicia porteña permitió acelerar la restitución de inmuebles que, en muchos casos, funcionaban como focos de inseguridad en los barrios.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, encabezó recientemente el cierre de un operativo clave en el barrio de Villa Mitre, donde se recuperaron cinco unidades tipo PH que estaban tomadas desde el año 2000. Los vecinos de la zona de San Blas y Andrés Lamas habían denunciado reiteradamente que el lugar era utilizado como "aguantadero", sumado al riesgo inminente de derrumbe que presentaban las estructuras tras más de un cuarto de siglo sin mantenimiento profesional.

Esta intervención no fue un hecho aislado, sino que marcó un hito estadístico para la administración actual. Según los datos oficiales presentados durante la recorrida por el norte de la Ciudad, el plan de "orden y seguridad" logró impactar en la trama urbana con una frecuencia de desalojos que no se veía en años anteriores, enfocándose principalmente en propiedades con sentencias firmes que no se ejecutaban.

Cuántas propiedades fueron recuperadas hasta hoy

La cifra oficial actualizada revela que ya son 700 las propiedades recuperadas en el ámbito de CABA y devueltas a sus legítimos propietarios. Este número impactante es el resultado de una gestión que, desde diciembre de 2023, intensificó los procedimientos en barrios críticos como Balvanera, Constitución y La Boca, donde la densidad de inmuebles en conflicto es mayor.

Desde el Gobierno porteño destacaron que estas 700 restituciones representan no solo un acto de justicia para los dueños, sino también una mejora directa en la seguridad vecinal. "La propiedad privada se respeta y la ley se cumple. Bienvenidos a la Ciudad de los porteños de bien", afirmó el mandatario local, reforzando la narrativa de tolerancia cero frente a las intrusiones ilegales.

El futuro de los inmuebles y el rol de la Guardia de Auxilio

Para evitar que las propiedades vuelvan a ser usurpadas tras los desalojos, la Ciudad implementó un protocolo de custodia y saneamiento. En muchos casos, como en los operativos más recientes, la Guardia de Auxilio interviene de inmediato para clausurar los accesos debido a peligros estructurales. En otros predios de mayor escala, el Ejecutivo proyecta la construcción de viviendas para la clase media a través de créditos del Banco Ciudad, transformando antiguos focos de conflicto en soluciones habitacionales.

El proceso suele iniciarse a partir de denuncias vecinales o pedidos de acceso a la información que revelan el estado de abandono de ciertas fincas. Una vez que la Policía de la Ciudad toma posesión del lugar por orden judicial, se realiza un inventario y se asegura el perímetro. Según fuentes oficiales, la meta para el resto de 2026 es continuar con este ritmo de recuperaciones, priorizando aquellas viviendas que afectan la convivencia en los barrios y que tienen deudas impositivas o procesos judiciales de larga data.