Empieza el cobro de AUH de agosto: cuáles son los días y montos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha este lunes el cronograma oficial de depósitos para la AUH y las demás las asignaciones familiares. La liquidación mensual incorpora un incremento del 1,89 por ciento estipulado por la fórmula de movilidad, porcentaje calculado en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor que mide el organismo oficial de estadística.

El esquema de acreditación incluye de forma automática los fondos destinados a la cobertura alimentaria y los complementos especiales para los sectores de mayor vulnerabilidad. Las sumas se depositan en las cuentas bancarias de los titulares según la terminación del documento de identidad, garantizando el acceso a los haberes sin necesidad de realizar trámites presenciales.

Las familias que cumplen con los requisitos estipulados percibirán en simultáneo los montos de la prestación básica, las partidas de asistencia nutricional y los adicionales para el desarrollo de la primera infancia. La transferencia de los fondos se completa de manera escalonada a lo largo de la segunda mitad del mes.

AUH y adicionales: montos confirmados y adicionales acumulados

El valor bruto de la Asignación Universal por Hijo se fijó en $150.848 por cada menor a cargo. El organismo aplica mensualmente la retención del 20 por ciento que se liquida tras la acreditación de la libreta sanitaria y escolar, por lo que el depósito directo en mano alcanza los $120.678,40 por hijo. En el caso de la prestación por hijo con discapacidad, el importe total trepa a $491.173, con un cobro efectivo de $392.938,40.

La liquidación se complementa con la entrega de programas adicionales según la composición del grupo familiar:

Tarjeta Alimentar para familias con un hijo de hasta 17 años: $72.250.

Tarjeta Alimentar para familias con dos hijos de hasta 17 años: $113.299.

Tarjeta Alimentar para familias con tres o más hijos de hasta 17 años: $149.425.

Complemento Leche del Plan 1000 Días para menores de hasta 3 años: $56.897 por niño.

Total directo por un hijo con Tarjeta Alimentar: $192.928,40 acreditados en cuenta.

Total directo por dos hijos con Tarjeta Alimentar: $354.655,80 acreditados en cuenta.

Total directo por tres hijos con Tarjeta Alimentar: $511.460,20 acreditados en cuenta.

Calendario de cobro de AUH según la terminación de DNI

El cronograma de depósitos en las cuentas de los beneficiarios se distribuye según la terminación del documento de identidad de cada titular: